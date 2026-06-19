Venture Global e EnBW anunciam novos contratos de compra de LNG

Hoje, a Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e a EnBW anunciaram a assinatura de novos contratos vinculativos para a compra de aproximadamente 0,82 milhão de toneladas por ano (MTPA) de gás natural liquefeito (LNG) dos EUA da Venture Global por aproximadamente cinco anos, a partir de 2026, a ser fornecido pelo portfólio da Venture Global. Os novos contratos complementam os contratos de compra e venda (SPAs) de longo prazo existentes entre a Venture Global e a EnBW, no valor de 2 MTPA por 20 anos.

“Como um dos principais fornecedores de LNG da Alemanha, a Venture Global tem orgulho de fortalecer a nossa parceria com a EnBW e apoiar a segurança energética da região com um fornecimento confiável de LNG”, disse o CEO da Venture Global, Mike Sabel. "Os novos acordos de médio prazo baseiam-se no nosso relacionamento forte e duradouro com a EnBW e refletem o nosso compromisso em atender às crescentes necessidades energéticas dos nossos clientes. A nossa plataforma de marketing dinâmica posiciona-nos de forma única para fornecer soluções de fornecimento a curto, médio e longo prazo."

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora americana de gás natural liquefeito (LNG) de baixo custo dos EUA, com mais de 100 MTPA de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global começou a produzir LNG em sua primeira instalação em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de LNG dos Estados Unidos. Os negócios verticalmente integrados da empresa incluem ativos em toda a cadeia de abastecimento de LNG, incluindo produção de LNG, transporte de gás natural, transporte marítimo e regaseificação. Os três primeiros projetos da empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados em Louisiana, ao longo do Golfo da América. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono em cada uma de suas instalações de LNG.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam abrangidas pelas disposições de salvaguarda para declarações prospectivas contidas na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, em sua versão alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), e na Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores de 1934, em sua versão alterada (a "Lei da Bolsa de Valores"). Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, incluídas aqui são "declarações prospectivas". Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas por terminologias como "pode", "talvez", "irá", "poderia", "deveria", "espera", "planeja", "projeta", "pretende", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "potencial", "busca", "visa", "continua", a forma negativa de tais termos ou outra terminologia comparável.

Essas declarações prospectivas, sujeitas a riscos, incertezas e suposições a nosso respeito, podem incluir declarações sobre nosso desempenho futuro, nossos contratos, nossas estratégias de crescimento previstas e tendências que impactam nossos negócios. Essas declarações são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Existem fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam materialmente diferentes do que está implícito nas declarações prospectivas. Esses fatores incluem nossa necessidade de capital adicional significativo para construir e concluir nossos projetos e outros ativos, e nossa potencial incapacidade de obter tal financiamento em termos aceitáveis, ou mesmo de obtê-lo; nossa potencial incapacidade de construir ou operar todos os nossos projetos e outros ativos, e de produzir LNG em excesso de nossa capacidade nominal; atrasos na obtenção de aprovações regulatórias ou potencial incapacidade de obter as aprovações regulatórias necessárias para concluir a construção durante nossos períodos de desenvolvimento estimados; riscos operacionais significativos relacionados aos nossos projetos e outros ativos; nossa potencial incapacidade de estimar com precisão os custos de nossos projetos e o risco de que a construção e a operação de gasodutos e conexões de gasodutos para nossos projetos sofram estouros de orçamento e atrasos; A incerteza quanto ao futuro dos acordos comerciais internacionais e à posição dos Estados Unidos sobre o comércio internacional, incluindo os efeitos das tarifas; nosso envolvimento atual e potencial em disputas e processos judiciais; nossa potencial incapacidade de celebrar os contratos necessários para a construção de nossos projetos; o risco de que o sistema de liquefação de gás natural e o projeto de escala intermediária que utilizamos em nossos projetos não alcancem o nível de desempenho ou outros benefícios que antecipamos; potenciais reduções no preço do gás natural e seus impactos relacionados; e riscos relacionados a outros fatores discutidos no “Item 1A – Fatores de Risco” de nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (“SEC”), e quaisquer relatórios subsequentes arquivados na SEC. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento referem-se apenas à data deste comunicado à imprensa e baseiam-se em premissas que consideramos razoáveis ??nesta data. Não nos comprometemos a atualizar essas declarações para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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