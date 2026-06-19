Trace Finance levanta Série A de US$ 32 milhões liderada pela CoinFund para escalar a infraestrutura de pagamentos global nos EUA e em mercados emergentes

A Trace Finance, infraestrutura financeira para Banking e pagamentos Cross-Border sediada nos Estados Unidos, anunciou hoje uma Série A de US$ 32 milhões (aproximadamente R$ 162 milhões) liderada pela CoinFund, com participação da Coinbase Ventures, Haun Ventures, Valor Capital, Jump Crypto, Paxos, HOF Capital e outros. O aporte vai apoiar a expansão da Trace à medida que a empresa escala sua capacidade de transações e estende sua infraestrutura para novos corredores regulados de alto crescimento em escala global.

Conectar os EUA à América Latina foi o campo de provas para a visão mais ampla da Trace. A região é uma das mais complexas do mundo para a liquidação de pagamentos internacionais - marcada por mau atendimento, taxas elevadas e fricção operacional. A resposta da Trace foi constituir uma instituição financeira regulada nos EUA para operar como a perna internacional de liquidação desses pagamentos. Com domínio profundo dos dois mercados - EUA e América Latina -, a empresa se tornou o único player com expertise para atender os principais clientes nesse corredor. O resultado: mais de US$ 10 bilhões em volume transfronteiriço processado e a consolidação como principal provedora das quatro maiores empresas globais de pagamentos na América Latina.

“O mercado de pagamentos internacionais se transformou profundamente nos últimos anos. Além dos avanços tecnológicos, os fluxos estão se tornando cada vez mais complexos, exigindo dos operadores profundo conhecimento regulatório e atuação através de estruturas reguladas locais”, afirma Bernardo Brites, cofundador e CEO da Trace Finance. “Esta rodada nos permite aprofundar a infraestrutura de pagamentos, compliance e liquidação que as maiores empresas de tecnologia, exchanges, bancos internacionais e companhias de pagamento utilizam para conectar a liquidação digital a sistemas financeiros locais confiáveis.”

A Trace usará a Série A para crescer junto a grandes plataformas globais, aprofundar suas capacidades de produto em câmbio, conectividade bancária, compliance e liquidação internacional, e expandir sua atuação regulada pelos Estados Unidos, Brasil, LatAm, APAC e por outras jurisdições prioritárias. A empresa está construindo uma camada financeira regulada que conecta a liquidez global aos sistemas financeiros locais em mercados de alto crescimento.

“A próxima fase da movimentação global de dinheiro será vencida por empresas capazes de conectar a liquidação em tempo real nos EUA a sistemas financeiros locais confiáveis”, afirma Einar Braathen, sócio da CoinFund. “A América Latina é um dos maiores e mais complexosambientes de pagamentos do mundo em termos operacionais, e a Trace construiu a infraestrutura que as maiores empresas de tecnologia e pagamentos do mundo estão usando para escalar, economizando tempo e custos em relação às alternativas.”

A Série A também contou com o apoio de investidores estratégicos, incluindo a Chainlink Labs e a SNZ Capital, ao lado de fundadores e executivos dos ecossistemas de pagamentos, bancário e blockchain, entre eles Sean Neville, cofundador da Circle; Anatoly Yakovenko, cofundador da Solana Labs; Bam Azizi, cofundador e CEO da Mesh; e Ricardo Villela Marino, sócio e Chairman do maior banco da América Latina, o Itaú Unibanco.

A Trace também tem novos produtos de liquidação em desenvolvimento, construídos sobre sua infraestrutura regulada e desenhados para aprofundar o papel da empresa na conexão entre os sistemas financeiros locais dos EUA, Brasil e da América Latina e a liquidez global de pagamentos, inclusive através de novas tecnologias, como stablecoins.

Sobre a Trace Finance

A Trace Finance é uma empresa americana fundada por brasileiros, servindo infraestrutura financeira que viabiliza pagamentos transfronteiriços, conectividade bancária e câmbio, nos Estados Unidos, Brasil, LatAm e em mercados emergentes ao redor do mundo. A empresa combina trilhos de pagamento locais e compliance para ajudar as maiores empresas de tecnologia, fintechs, exchanges, empresas de pagamento e plataformas globais a movimentar dinheiro por mercados complexos em escala institucional. A Trace já processou mais de US$ 10 bilhões em volume transfronteiriço institucional e é a principal provedora dos quatro maiores provedores globais de pagamentos que operam na América Latina, incluindo a Dlocal. A empresa é apoiada por CoinFund, Coinbase Ventures, Haun Ventures, Jump Crypto, Polymorphic, Chainlink Labs, SNZ Capital, Kadan Capital, HOF Capital, Clocktower, FJ Labs, Paxos, Animoca Brands, entre outros. A Série A sucede a rodada seed da Trace de 2022, liderada pela HOF Capital com participação da Circle Ventures, da Mantis VC (The Chainsmokers), entre outros. Saiba mais em tracefinance.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260617355054/pt/

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