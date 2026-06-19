A Smarter E Europe envia uma mensagem forte: o futuro energético é renovável

A Europa enfrenta mais uma crise energética, um lembrete de quão vulnerável é o nosso sistema baseado em combustíveis fósseis. Entretanto, a crise atual também está acelerando a transição energética e a adoção da eletromobilidade. O objetivo é reduzir a dependência de importações de matérias-primas fósseis e, assim, aumentar a resiliência. Neste ano, a The smarter E Europe, a maior aliança de feiras da Europa para o setor de energia, envia uma mensagem forte e clara com sua nova exposição especial, “Energias Renováveis 24/7”: as energias renováveis garantem um fornecimento de energia seguro, confiável e acessível todos os dias, 24 horas por dia. Essa mensagem é respaldada cientificamente por um novo estudo do Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energia Solar (ISE), que será apresentado em 23 de junho. Entre os dias 23 e 25 de junho, cerca de 2.800 expositores apresentarão, na Messe München, tecnologias inovadoras, prontas para o mercado e intersistêmicas, para um abastecimento de energia renovável 24 horas por dia, 7 dias por semana. São esperados mais de 100 mil visitantes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260617528191/pt/

At The smarter E Europe 2026, around 2,800 exhibitors will demonstrate how a 24/7 renewable energy supply can be achieved. © Solar Promotion GmbH

Intitulado “Transformação do Sistema Energético Alemão com Ótimo Custo até 2045 — Traçando o Caminho para um Sistema Energético Confiável, Resiliente e Climaticamente Neutro 24 horas por dia, 7 dias por semana”, o novo estudo foi realizado pelo Fraunhofer ISE em nome da The smarter E Europe. Com base em dados concretos, o estudo mostra que um sistema de energia renovável pode ser confiável, econômico, resiliente e climaticamente neutro, promovendo, ao mesmo tempo, o crescimento e a prosperidade nos países industrializados.

Exposição especial Energias Renováveis ??24/7

A exposição especial Energias Renováveis 24/7 — Energia Segura para um Mundo em Transformação, no pavilhão C5, demonstra como essa visão pode ser colocada em prática. Ela é a grande atração do evento deste ano. A exposição mostra como funciona um sistema de energia renovável.

A transição energética é um desafio de mentalidade

No dia 23 de junho, Michael Kellner (membro do Bundestag alemão), Ursula Heinen-Esser (presidente da Federação Alemã de Energias Renováveis — BEE), o professor doutor Christian Stöcker (jornalista e pesquisador de mídia) e Luisa Neubauer (ativista climática) debaterão a viabilidade técnica e a sustentabilidade social de um sistema de energia totalmente renovável. A apresentação contará com a participação do especialista em energia Dr. Tim Meyer.

Mobilidade elétrica e integração à rede

A Zona Bidirecional é o local ideal para descobrir como os veículos elétricos podem ser utilizados para carregar, armazenar e injetar eletricidade de volta à rede. Empresas que operam grandes frotas se beneficiam de tecnologias complementares, como o carregamento inteligente e o armazenamento virtual em enxame, que permitem obter retornos atrativos sobre o investimento.

Hidrogênio verde: a chave para a transformação

No segmento de exposição Hydrogen Dialogue Forum & Expo, recém-projetado pela ees Europe, o tema será destacado. Nos dias 24 e 25 de junho, o Hydrogen Dialogue Summit explorará as tendências e os desafios atuais do setor de hidrogênio no Centro Internacional de Congressos de Munique (ICM). O evento conta com o patrocínio do ministro de Estado da Baviera para Assuntos Econômicos, Desenvolvimento Regional e Energia, Hubert Aiwanger, que fará a abertura do fórum no dia 24 de junho.

Transferência de tecnologia do espaço

Os resultados do ees Island Challenge 2026 (BEYOND EARTH) serão apresentados no palco do ees Innovation Hub, no pavilhão B0. As soluções desenvolvidas para operação em condições espaciais também podem ser aplicadas a infraestruturas críticas e sistemas de energia autônomos, ou microrredes, na Terra.

Para obter informações adicionais, visite:

www.TheSmarterE.de

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