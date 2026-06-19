The Estée Lauder Companies e Jo Malone London lançam uma experiência que transforma o gosto visual em um leque personalizado de fragrâncias, exclusivo no Pinterest

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) e a Jo Malone London anunciaram hoje o lançamento do Scent Scanner, uma experiência inédita disponível exclusivamente no Pinterest e sendo implementado nos EUA e na França. A experiência traduz as preferências visuais que as pessoas expressaram nos seus quadros do Pinterest em recomendações personalizadas de fragrâncias da Jo Malone London.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260617615309/pt/

Aproveitando o sucesso do AI Scent Advisor da Jo Malone London, introduzido em 2025, o Scent Scanner oferece uma nova maneira para os consumidores de encontrar seu perfume personalizado, mudando o ponto de partida de palavras para imagens. Enquanto o AI Scent Advisor convidava os consumidores a descrever o perfume que estavam buscando, o Scent Scanner lê a inspiração visual – imagens, paletas de cores, texturas, destinos, rituais e estéticas – para sugerir fragrâncias adequadas para cada pessoa.

A experiência personalizada no Pinterest dá vida à expertise da Jo Malone London na descoberta de fragrâncias por meio de uma jornada digital personalizada. Com a sua própria permissão, os Pinners podem conectar um quadro do Pinterest do seu perfil para que o Scent Scanner analise as sugestões visuais e os temas salvos no seu conteúdo a fim de criar uma harmonização seleta de fragrâncias em uma série personalizada de perfumes Jo Malone London.

No Pinterest, o gosto pessoal já é expresso visualmente através de imagens que as pessoas selecionam e salvam. O Scent Scanner transforma essas expressões visuais em recomendações de fragrâncias, criando uma nova ponte entre inspiração e compra.

"Há anos, a personalização no setor de beleza significava perguntar às pessoas o que elas queriam. A maior oportunidade é entender o que elas já amam, e ir ao encontro de onde seu gosto já está", afirmou Aude Gandon, diretora digital e de marketing da The Estée Lauder Companies. "O Scent Scanner demonstra como conseguimos combinar o poder da criatividade e do comércio para tornar a descoberta de fragrâncias mais relevantes e engajadoras. Ao fazer essa parceria com o Pinterest, a Jo Malone London está dando vida à beleza reinventada, criando um novo modelo para o comércio movido pela emoção e uma conexão significante com o consumidor".

"As pessoas vêm ao Pinterest para imaginar a vida que querem e nos dizem quem são em imagens bem antes de terem palavras para isso", afirmou Julie Towns, vice-presidente de marketing de produtos e operações do Pinterest. "O Scent Scanner lê essa linguagem visual e a transforma em descoberta de fragrâncias que parece menos com uma busca e mais com ser compreendido. Esse próximo passo é natural para uma plataforma que as pessoas usam para sonhar, descobrir e realizar".

"As fragrâncias são uma das escolhas mais pessoais que uma pessoa faz; se tornam parte de como elas se movem pelo mundo e como são lembradas", afirmou Jo Dancey, presidente de marca global da Jo Malone London e fragrância de estilo de vida da The Estée Lauder Companies. "Com o Scent Scanner, podemos criar uma fragrância para alguém a partir daquilo que já a inspira, assim os perfumes da Jo Malone London que ela descobre parecem ter sido escolhidos para ela, e são inconfundivelmente seus".

O lançamento reflete a colaboração contínua entre The Estée Lauder Companies e o Pinterest para criar uma experiência de comércio digital que conecta consumidores com fragrâncias de novas maneiras. Através da descoberta visual personalizada e de recursos de compra inovadores, a parceria visa engajar os compradores de fragrâncias com alta intenção de compra e criar caminhos mais fluidos, da inspiração à compra.

As empresas ainda apresentarão sua colaboração no Festival Internacional de Criatividade de Cannes Lions de 2026, onde os líderes do Pinterest, da The Estée Lauder Companies e da Jo Malone London discutirão o papel crescente da IA, personalização e descoberta visual nas experiências do consumidor.

Sobre The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comerciantes e vendedoras mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, e é uma guardiã de marcas de luxo e prestígio em todo o mundo. Os produtos da empresa são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios sob marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.

Sobre a Jo Malone London

Desde 1994, a Jo Malone London é sinônimo de perfumes elegantes e diferenciados, criados cuidadosamente com uma sensibilidade moderna. Desenvolvidas para serem usadas sozinhas ou combinadas, as fragrâncias oferecem uma abordagem personalizada aos perfumes e à autoexpressão individual. Adquirida pela The Estée Lauder Companies Inc. em 1999, hoje a Jo Malone London é amada globalmente por sua personalidade alegremente britânica, definida por elegância, charme e criatividade.

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