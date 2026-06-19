Joe Vernachio nomeado presidente da SOREL

A Columbia Sportswear Company (Nasdaq: COLM), líder em inovação em vestuário, calçados, acessórios e equipamentos para atividades ao ar livre, anunciou hoje que Joe Vernachio será o próximo presidente da SOREL. Fundada em 1962, a SOREL é líder em calçados funcionais e casuais que podem ser usados ??em qualquer lugar, da tundra às ruas de Nova York.

“Estamos muito felizes em receber Joe Vernachio de volta à família Columbia Sportswear”, disse Tim Boyle, CEO e Presidente do Conselho. “Joe é um líder excepcional que pode dar continuidade ao excelente trabalho, talento e impulso já existentes na SOREL.”

O Sr. Vernachio liderou a marca Mountain Hardwear por vários anos, até sair para se tornar COO e, posteriormente, CEO da Allbirds. Sua experiência também inclui passagens como Vice-Presidente Global de Produto e Operações da The North Face, além de cargos importantes na Nike, Spyder, Roots, Calvin Klein e Patagonia.

“Joe é um líder colaborativo e focado no consumidor, com uma profunda paixão por produtos e pela narrativa da marca. Sua energia, expertise e liderança comprovada ajudarão a impulsionar o crescimento escalável e a expansão significativa da marca SOREL”, disse Craig Zanon, vice-presidente executivo de Vendas Diretas para a Europa, Vendas Diretas para a Ásia e Marcas Emergentes.

O Sr. Vernachio assumirá o cargo em 22 de junho de 2026.

Sobre a Columbia Sportswear Company

A Columbia Sportswear Company reuniu um portfólio de marcas para vidas ativas, tornando-se líder global no setor de vestuário, calçados, acessórios e equipamentos para um estilo de vida ativo. Fundada em 1938 em Portland, Oregon, as marcas da empresa são vendidas hoje em aproximadamente 90 países. Além da marca Columbia®, a Columbia Sportswear Company também é proprietária das marcas Mountain Hardwear®, SOREL® e prAna®. Para saber mais, visite os sites da empresa em www.columbia.com, www.mountainhardwear.com, www.SOREL.com, e www.prana.com.

Declarações prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas, conforme definido pelas leis federais de valores mobiliários, incluindo declarações sobre as expectativas, previsões ou crenças da empresa em relação ao crescimento da marca Columbia e da própria empresa. Declarações prospectivas frequentemente utilizam palavras como "irá", "antecipa", "estima", "espera", "deve", "pode" e outras palavras e termos de significado semelhante ou que fazem referência a datas futuras. As expectativas, crenças e projeções da empresa são expressas de boa-fé e acredita-se que tenham uma base razoável. Contudo, cada declaração prospectiva envolve uma série de riscos e incertezas, incluindo aqueles descritos neste documento, aqueles descritos no Relatório Anual da Companhia no Formulário 10-K e nos Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q sob o título "Fatores de Risco", e aqueles que foram ou podem ser descritos em outros relatórios arquivados pela Companhia, incluindo relatórios no Formulário 8-K. A Companhia não assume qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas após a data deste documento para adequá-las aos resultados reais ou para refletir mudanças em eventos, circunstâncias ou suas expectativas. Novos fatores surgem periodicamente e não é possível para a Companhia prever ou avaliar os efeitos de todos esses fatores ou a extensão em que qualquer fator, ou combinação de fatores, possa fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Mary Ellen Glynn

Diretora Sênior de Comunicação Corporativa

Columbia Sportswear Company

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mglynn@columbia.com