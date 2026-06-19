Fortegra reforça liderança atuarial com a nomeação de Anthony Katz como vice-presidente sênior de Reservas

A Fortegra Group, Inc., seguradora global especializada, anunciou hoje a nomeação de Anthony Katz como vice-presidente sênior de Reservas. Katz liderará a equipe de atuários da Fortegra, sendo responsável por reservas, seguro de crédito, relatórios estatísticos e iniciativas importantes, incluindo a IFRS 17.

“Anthony traz mais de 30 anos de experiência atuarial e um compromisso genuíno com o desenvolvimento das capacidades das quais nossos parceiros de distribuição dependem”, disse Rick Kahlbaugh, CEO da Fortegra. “Sua experiência em reservas, transformação atuarial e mercados internacionais será fundamental para continuarmos a apoiar nossos parceiros de distribuição.”

Atuário credenciado com designações FCAS, FSA e MAAA, o Sr. Katz traz mais de 30 anos de experiência em reservas, preços e transformação atuarial. Ele ocupou cargos de liderança sênior na ToaRe, Everest Re, Arch Insurance, Ernst & Young e ACE e, mais recentemente, atuou como atuário consultor independente, aconselhando em diversas disciplinas atuariais.

Ao longo de sua carreira, o Sr. Katz foi reconhecido por modernizar as operações atuariais, incluindo a automatização de processos de reservas, a implantação de ferramentas de inteligência de negócios em plataformas de seguros e resseguros e a liderança de iniciativas de transformação atuarial em grande escala. Ele possui um B.A. em Matemática com especialização em Ciência da Computação pela Universidade de Nova York.

Sobre a Fortegra

Por mais de 45 anos, a Fortegra, por meio de suas subsidiárias, oferece soluções de gestão de riscos que permitem a pessoas e empresas prosperar mesmo diante da incerteza. Como seguradora multinacional especializada, cujas subsidiárias de seguros possuem classificação de Solidez Financeira A- (Excelente) e Categoria de Tamanho Financeiro ‘X’ pela A.M. Best, oferecemos um portfólio diversificado de produtos de seguros admitidos, excedentes e suplementares, além de soluções de garantia. Para informações adicionais, acesse: www.fortegra.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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