O sucesso do premiado Colada Royale Pineapple da Dole impulsiona a criação de um novo centro comunitário em Honduras

A Dole Food Company tem o prazer de anunciar hoje o início da construção do novo Centro Comunitário da Fundação para o Desenvolvimento do Setor de Abacaxi de Montecristo (FUNDEPIM) em El Porvenir, Honduras, próximo a La Ceiba, marcando um importante passo no compromisso de longo prazo da empresa em reinvestir nas comunidades onde suas frutas são cultivadas. O evento de 16 de junhocelebrou o início simbólico da construção do centro multiuso, financiado com a receita do sucesso comercial do premiado refrigerante de abacaxi DOLE® Colada Royale™ Pineapple.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260617851069/pt/

Dole Food Company today announced the groundbreaking of the new Foundation for the Development of the Montecristo Pineapple Sector (FUNDEPIM) Community Center in El Porvenir, Honduras, near La Ceiba. Left to right in the picture above: José Monroy - Director of Production and Administration of Pineapples at AGROPOR-Dole; Renieri Núñez - Vice President of Pineapples in Latin America; Gustavo Peralta - President of the Association of Workers' Companies in Montecristo; Renato Acuña - President of Dole Fresh Fruit; Dr. Roberto Young - Scientific Director of Pineapples and Principal Scientist for the development of the Colada Royale; Fernando Gómez - Mayor of the municipality of El Porvenir; Brennon Neff - Vice President of Pineapples in North America; Fernando Molina - Agriculture Manager at AGROPOR-DOLE Montecristo Farm and Assistant Scientist for the Development of Colada Royale.

O Centro Comunitário FUNDEPIM está localizado em um terreno de 1,5 hectare doado pela Dole, adjacente às suas operações agrícolas em Montecristo. Ele foi projetado para oferecer oportunidades práticas de educação e desenvolvimento pessoal, que muitas vezes são limitadas ou totalmente indisponíveis em regiões rurais como El Porvenir e os arredores de La Ceiba. Além de serviços de saúde e bem-estar, o centro deverá oferecer programas de certificação profissional em ofícios e habilidades técnicas, juntamente com apoio à alfabetização, programas de equivalência ao ensino médio, treinamento em informática e aulas de segunda língua. Seminários educacionais sobre cuidados infantis, higiene, documentação legal, educação financeira, nutrição e saúde pública também estão planejados.

Ao ajudar as pessoas a adquirirem habilidades empregáveis ??e certificações reconhecidas, o centro visa criar caminhos para o aumento da renda familiar, ascensão profissional, empreendedorismo e maior mobilidade social para trabalhadores e famílias da região. Espera-se também que o centro fortaleça a resiliência da comunidade; apoie mulheres que ingressam em novas profissões e ofícios; e proporcione um ponto de encontro central para o engajamento cívico e cultural. Como o FUNDEPIM será administrado pela própria comunidade, os moradores locais moldarão os programas e as prioridades com base nas necessidades e aspirações em constante evolução.

O Centro não se destina apenas aos trabalhadores, mas também será guiado por uma participação e representação significativas dos trabalhadores em sua liderança e tomada de decisões. Os funcionários ligados à fazenda Montecristo e às operações de apoio ajudarão a moldar os programas, participarão de comitês e influenciarão as prioridades por meio de uma estrutura de governança diretamente vinculada à força de trabalho e à comunidade local. A administração, a supervisão e a liderança do dia a dia serão gerenciadas por membros da equipe afiliados à Dole (AGROPOR) e parceiros locais para ajudar a garantir a continuidade e a responsabilidade a longo prazo.

A cerimônia de lançamento contou com a presença de autoridades do governo hondurenho, da liderança da Dole, de trabalhadores rurais, representantes da comunidade e convidados para celebrar o próximo capítulo da iniciativa social. Entre as autoridades presentes na cerimônia estavam o Ministro do Interior e Justiça de Honduras, Sulmy Ortez, e o Prefeito de El Porvenir, Fernando “Nandy” Gomez.

O Centro Comunitário FUNDEPIM faz parte da visão da Colada Royale desde o início do desenvolvimento do plano de lançamento do abacaxi no mercado. Lançado comercialmente no final de 2025, o abacaxi não transgênico foi desenvolvido pelo Dr. Roberto Young e sua equipe ao longo de mais de 15 anos por meio de melhoramento genético convencional em Honduras, para criar um perfil de sabor excepcionalmente suave e indulgente, com sutis notas de coco. A polpa mais clara e cremosa da fruta e a experiência sensorial elevada conquistaram rapidamente a atenção dos consumidores e geraram significativo interesse do varejo e da mídia em todo o mundo.

Desde o lançamento, a Colada Royale recebeu diversos reconhecimentos do setor, incluindo o prêmio BrandSpark®/Newsweek de Melhor Novo Produto e a distinção de Ideias Transformadoras do Mundo da Fast Company. Varejistas da América do Norte e da Europa expandiram rapidamente a distribuição após a forte resposta do consumidor, o engajamento nas redes sociais e o desempenho da categoria.

“Ver algo que começou como uma ideia agrícola em Honduras se concretizar em um investimento para famílias hondurenhas é algo profundamente pessoal para mim”, disse o Dr. Roberto Young, o cientista hondurenho que liderou o desenvolvimento do abacaxi Colada Royale. “Por muitos anos, trabalhamos pacientemente para criar um abacaxi que oferecesse aos consumidores uma experiência de sabor completamente nova, mantendo-se fiel ao melhoramento genético natural e às tradições do cultivo do abacaxi. Saber que essa fruta agora ajuda a criar oportunidades educacionais e de saúde para as futuras gerações em nossas próprias comunidades é incrivelmente significativo.”

O início das obras também coincide com as comemorações do 125º Aniversário do Abacaxi em 2026, que celebra os 125 anos desde que James Dole ajudou a pioneirar o negócio global do abacaxi no Havaí. Ao longo das comemorações do aniversário, a Colada Royale servirá como peça central da estratégia da Dole para o abacaxi, voltada para o futuro, e de sua missão mais ampla de conectar inovação com propósito.

“Este projeto reflete a crença de longa data da Dole de que o crescimento dos negócios e o progresso da comunidade devem caminhar juntos”, disse Xavier Roussel, diretor de Marketing e Sustentabilidade da Dole. “A Dole tem raízes profundas em Honduras que abrangem gerações, e ao longo dessa história sempre acreditamos que, à medida que o valor é criado em nossas fazendas, isso também deve criar oportunidades para as pessoas e comunidades ao seu redor. Desde as primeiras conversas sobre a Colada Royale, vimos o potencial deste abacaxi para agregar valor a toda a cadeia, desde consumidores e varejistas até trabalhadores e famílias locais.”

Roussel acrescentou: "Ver a receita da fruta agora apoiando diretamente saúde, educação e oportunidades profissionais por meio do Centro Comunitário FUNDEPIM é um dos exemplos mais claros de crescimento inclusivo que alcançamos. É também um modelo que sabemos que funciona, pois vimos seu impacto em países como a Costa Rica, e acreditamos que ele pode continuar gerando benefícios duradouros para as futuras gerações."

Até o momento, as vendas da Colada Royale já geraram mais de US$ 62.000 para a iniciativa, com o financiamento continuando à medida que a produção e a distribuição se expandem globalmente.

A partir da primavera de 2026, a Colada Royale estará disponível em varejistas como Whole Foods, Trader Joe’s, The Fresh Market e por meio da distribuidora Melissa’s Produce.

Entre os palestrantes da Dole no evento estavam o Dr. Roberto Young, cientista líder por trás da Colada Royale; Renato Acuna, presidente da Dole Fresh Fruit International; Renieri Nunez, vice-presidente de Abacaxi da América Latina; Xavier Roussel, diretor de Marketing e Sustentabilidade; e José Monroy, diretor de Produção da Finca Montecristo. Brennon Neff, vice-presidente de Vendas de Abacaxi para a América do Norte; e Fernando Molina, gerente agrícola da Finca Montecristo.

Para mais informações sobre o DOLE® Colada Royale™ Pineapple, acesse www.dole.com/colada-royale.

Sobre a Dole Food Company

A Dole Food Company, parte da Dole plc, é uma das maiores produtoras e comercializadoras mundiais de frutas e vegetais frescos de alta qualidade. A Dole é líder de mercado em muitos dos produtos que comercializa, bem como em educação nutricional. Para mais informações, acesse www.dole.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260617851069/pt/

Contato para a Imprensa:

William Goldfield

818-292-0548

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

william.goldfield@dole.com