A NIQ apresenta o NIQ Cadence: Um sistema operacional de IA integrado para eficácia em marketing

A NIQ (NYSE: NIQ), líder global em inteligência do consumidor, apresentou hoje o NIQ Cadence, um sistema operacional de IA integrado desenvolvido para mudar a forma como as organizações mensuram o desempenho de marketing, otimizam orçamentos e agem com base nos dados. O NIQ Cadence reúne dados e inteligência em um ambiente contínuo, eliminando a necessidade de relatórios fragmentados e permitindo que os profissionais de marketing utilizem um sistema único que potencializa a tomada de decisões.

O marketing nunca foi tão complexo. Os canais continuam se multiplicando, os dados permanecem isolados e a pressão para comprovar o ROI aumenta cada vez mais. Como resultado, a maioria das equipes ainda integra análises e ações manualmente, perdendo tempo e confiança a cada transição. O NIQ Cadence preenche essa lacuna com um sistema único onde a mensuração e a tomada de decisões finalmente se integram.

“Os líderes de marketing não precisam de mais relatórios. Eles precisam de um ritmo melhor”, disse Jason Tate, gerente-geral de Eficácia de Marketing da NIQ. “O NIQ Cadence leva as organizações além de dados desconectados, ferramentas isoladas e insights dispersos, para um sistema que traduz sinais em recomendações claras e impacto mensurável.”

Um novo sistema operacional para a eficácia do marketing

O NIQ Cadence foi desenvolvido para líderes de marketing responsáveis ??pelo crescimento, equipes de análise que gerenciam ecossistemas de dados complexos e organizações que desejam acelerar as decisões sem adicionar complexidade operacional. Nativo de IA composta desde a sua concepção, o NIQ Cadence vai além de agentes de propósito único.

Uma rede de 19 agentes especializados, coordenados pelo NIQ Optiq, trabalha em equipe para apresentar recomendações personalizadas e prontas para a tomada de decisões. O sistema reúne insights derivados dos dados globais proprietários da NIQ, juntamente com informações de plataformas parceiras, ambientes de clientes e fontes terceirizadas, para fornecer a Visão Completa™ em um só lugar e, em seguida, traduzir esses sinais em orientações que os profissionais de marketing podem usar com confiança.

Por meio do aprendizado contínuo, o NIQ Cadence aprofunda a inteligência específica do cliente ao longo do tempo, desbloqueando um desempenho aprimorado tanto no nível da marca quanto em toda a empresa.

O que diferencia o NIQ Cadence

Insights mais rápidos: Os sinais de mercado em tempo real fluem diretamente para a mensuração e otimização, para que os profissionais de marketing possam tomar decisões no momento, e não meses depois.

Os sinais de mercado em tempo real fluem diretamente para a mensuração e otimização, para que os profissionais de marketing possam tomar decisões no momento, e não meses depois. Inteligência mais profunda: Construído com base nos dados globais proprietários e independentes da NIQ, fundamentados em fontes em que os profissionais de marketing podem confiar.

Construído com base nos dados globais proprietários e independentes da NIQ, fundamentados em fontes em que os profissionais de marketing podem confiar. Criado para escala: Global e agnóstico em relação ao mercado, projetado para funcionar desde uma única marca até toda a empresa.

Por dentro do NIQ Cadence

O NIQ Cadence capacita os usuários por meio dos seguintes subsistemas:

MyCadence: Central de comando personalizada para orientar fluxos de trabalho de decisão e colaboração em equipe.

Central de comando personalizada para orientar fluxos de trabalho de decisão e colaboração em equipe. CadenceBI: Inteligência de negócios sempre ativa que transporta sinais de mercado em tempo real para a mensuração e otimização de resultados.

Inteligência de negócios sempre ativa que transporta sinais de mercado em tempo real para a mensuração e otimização de resultados. CadenceIO: Infraestrutura de dados central que integra, organiza e modela dados em toda a pilha de marketing.

Infraestrutura de dados central que integra, organiza e modela dados em toda a pilha de marketing. CadenceAI: Rede de agentes que automatiza a análise e apresenta as melhores próximas ações para a tomada de decisões.

Rede de agentes que automatiza a análise e apresenta as melhores próximas ações para a tomada de decisões. CadenceKM: Sistema de conhecimento compartilhado que acumula inteligência específica do cliente ao longo do tempo.

Sistema de conhecimento compartilhado que acumula inteligência específica do cliente ao longo do tempo. CadenceIQ: Conjuntos de inteligência extensíveis e desenvolvidos para fins específicos, abrangendo portfólio, conteúdo, comércio e muito mais.

Impulsionando decisões mais rápidas e confiantes

O NIQ Cadence representa uma mudança radical na eficácia do marketing: ajudando os profissionais de marketing a tomar decisões mais claras com insights mais rápidos e fluxos de trabalho mais enxutos. O resultado é um novo ritmo operacional que leva os profissionais de marketing da obtenção de insights ao impacto com maior precisão.

Disponibilidade

O NIQ Cadence é um sistema global e independente de mercado, atualmente em versão beta com os clientes de mix de marketing da NIQ até o final de 2026. Um lançamento mais amplo para o mercado geral ocorrerá posteriormente.

Sobre a NIQ

A NIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma pegada de dados global incomparável e medição granular de consumo e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações confiantes.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para obter mais informações, visite www.niq.com.

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