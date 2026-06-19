TestMu AI lança integração oficial com o parceiro n8n, ao trazer infraestrutura de navegador real para fluxos de trabalho de agentes de IA

TestMu AI (anteriormente LambdaTest), a primeira plataforma de engenharia da qualidade com IA agêntica e pilha completa do mundo, anunciou hoje o lançamento de sua integração de parceria oficial TestMu AI Agent para n8n, uma das plataformas de automação de fluxo de trabalho para agentes de IA e automação empresarial que mais cresce.

Disponível como um nó comunitário verificado e parceiro de n8n, a integração do TestMu AI Agent permite que os desenvolvedores conectem agentes de IA e fluxos de trabalho automatizados à nuvem de navegador da TestMu AI, fornecendo acesso a mais de 3.000 ambientes de navegação, sistema operacional e dispositivos sem exigir uma única linha de código.

À medida que as organizações adotam cada vez mais agentes de IA para automação de negócios, o acesso via navegador se torna uma capacidade crucial. A nova integração permite que os usuários de n8n equipem seus fluxos de trabalho com navegadores reais hospedados em nuvem, capazes de interagir com aplicativos da web, navegar em sites dinâmicos e executar tarefas baseadas em navegador em grande escala.

"Os agentes de IA precisam de formas confiáveis ??de interagir com a web para que possam gerar resultados comerciais significativos", disse Mudit Singh, Cofundador e Chefe de Crescimento da TestMu AI. "Com a integração do TestMu AI Agent para n8n, os desenvolvedores podem estender seus fluxos de trabalho com infraestrutura de navegador a nível de produção e permitir que os agentes executem ações do mundo real em milhares de ambientes de navegação e sistema operacional."

O nó do TestMu AI Agent é instalado diretamente do conjunto de nós comunitários integrados verificados de n8n e fica disponível em todos os fluxos de trabalho dentro de uma instância de n8n. Uma vez configurado, os usuários podem iniciar sessões de navegação, navegar em sites, executar fluxos de trabalho baseados em navegador e monitorar a execução através da plataforma em nuvem da TestMu AI.

As principais funcionalidades incluem:

Acesso a mais de 3.000 combinações de navegadores, sistemas operacionais e dispositivos.

Infraestrutura de navegador hospedada em nuvem, sem necessidade de configuração ou manutenção.

Integração nativa com fluxos de trabalho de n8n e canais de agentes de IA.

Visibilidade da sessão mediante links no painel de controle, IDs de sessão e resultados de execução.

Compatibilidade com implantações tanto em nuvem n8n como em ambientes próprios.

A integração reforça a presença da TestMu AI no ecossistema de IA agêntica em rápida expansão, tornando a nuvem de navegador diretamente detectável através do conjunto de nós de n8n. Os desenvolvedores agora podem adicionar facilmente recursos reais de navegador a agentes de IA e automações de fluxo de trabalho, ampliando o que os sistemas autônomos podem realizar em aplicativos web e serviços digitais.

A integração do TestMu AI Agent foi desenvolvida de ponta a ponta por Harish Rajora, que liderou o desenvolvimento e a entrega do projeto.

A TestMu AI planeja apresentar a integração em oficinas, masterclasses e programas comunitários de IA agêntica que visam ajudar organizações a criar, testar e expandir agentes de IA prontos para produção.

"À medida que os agentes de IA passam da fase de experimentação para a produção, a confiabilidade se torna tão importante como a inteligência", acrescentou Singh. "Estamos concentrados em fornecer o nível de infraestrutura necessária para que os agentes interajam de modo seguro e consistente com aplicativos e sites do mundo real em escala corporativa."

Sobre a TestMu AI

A TestMu AI (anteriormente LambdaTest) é uma plataforma completa de engenharia da qualidade com IA agêntica que capacita equipes a testar de forma inteligente e entregar produtos com mais rapidez. Projetada para escalabilidade, oferece agentes de IA de ponta a ponta para planejar, criar, executar e analisar a qualidade do software. Nativa em IA por natureza, a plataforma permite testar aplicativos web, móveis e corporativos em qualquer escala, em dispositivos reais, navegadores reais e ambientes personalizados do mundo real.

Para obter informações adicionais, visite www.testmuai.com.

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Contato para a mídia

Nikhil Saxena

Gerente de Imprensa e Mídia

TestMu AI

nikhils@testmuai.com

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