Andersen Global fortalece presença na Índia com a JMP Advisors

A Andersen Global assina um acordo de colaboração com a JMP Advisors na Índia, adicionando capacidade fiscal aos seus recursos jurídicos existentes no país.

Além de fornecer assessoria em assuntos fiscais, regulatórios e transacionais, a JMP Advisors atende clientes nacionais e multinacionais, atuando em ambientes empresariais complexos e em evolução. A firma provê serviços que abrangem assuntos fiscais, regulatórios, precificação de transferência, estruturação transfronteiriça, assessoria para investimentos estrangeiros, suporte a transações e planejamento de sucessão tanto internacionalmente quanto na Índia. Entre seus clientes estão corporações multinacionais, empresas em crescimento, empresas de capital privado e apoiadas por capital de risco, e pessoas físicas e famílias com alto patrimônio líquido.

"Nossa abordagem sempre foi centrada em fornecer orientação clara e acionável que ajuda os clientes a navegar por situações complexas e continuar seus negócios com um senso claro de direção", afirmou Jairaj Purandare, fundador e presidente da JMP Advisors Private Limited. "A colaboração com a Andersen Global nos permite ampliar essa abordagem globalmente, ao passo que continuamos fornecendo aconselhamento ponderado e bem estruturado para clientes que atuam em diferentes jurisdições".

"A JMP Advisors fornece um entendimento sólido das estruturas fiscais e regulatórias e das dinâmicas empresariais na Índia", afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. "A experiência deles em aconselhar organizações sobre assuntos fiscais e transacionais complexos fortalece nossa habilidade de apoiar clientes passando por transformação empresarial em mercados importantes".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas-membro independentes e juridicamente distintas, compostas por profissionais nas áreas fiscal, jurídica e de avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela firma-membro americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e firmas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Megan Tsuei

Andersen Global

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