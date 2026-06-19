Amazfit apresenta o Helio Strap Pro, trazendo inteligência de movimento corporal para treinamento HYROX e híbrido

A Amazfit, marca líder global em wearables inteligentes, pertencente à Zepp Health (NYSE: ZEPP), anunciou hoje o Helio Strap Pro, um sistema de treinamento corporal projetado para ajudar atletas de HYROX e híbridos a entender melhor como seus corpos se comportam sob carga.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260618912181/pt/

Amazfit Introduces Helio Strap Pro, Bringing Body-Worn Movement Intelligence to HYROX and Hybrid Training

Baseada na Helio Strap sem tela, o Helio Strap Pro adiciona um sensor de movimento dedicado, montado na cintura, que captura o movimento e a estabilidade do tronco durante o treinamento. Combinado com sensores de frequência cardíaca no braço e smartwatches Amazfit compatíveis, o sistema oferece uma visão mais completa do esforço cardiovascular, da qualidade do movimento e da carga muscular do que o monitoramento apenas pelo pulso.

O Helio Strap Pro representa a próxima evolução do Sistema de Treinamento Híbridoda Amazfit, ampliando o monitoramento de desempenho além da frequência cardíaca para ajudar os atletas a entender melhor como o movimento, a eficiência e a carga muscular mudam à medida que a fadiga aumenta.

“A frequência cardíaca indica aos atletas o quão intenso é o esforço, mas não explica completamente como o movimento muda com o aumento da fadiga”, disse Scott Shepley, chefe de Marketing Global da Amazfit. “O Helio Strap Pro introduz uma nova abordagem inovadora para o treinamento híbrido, conectando dados de frequência cardíaca no braço com sensores de movimento na cintura e dados de desempenho do smartwatch. Ela representa o próximo passo em nosso Sistema de Treinamento Híbrido, proporcionando aos atletas uma compreensão mais completa de como o esforço, o movimento e o desempenho mudam ao longo de um treino exigente.”

Projetada para HYROX e desempenho híbrido

O Helio Strap Pro funciona com os modos HYROX Race e HYROX Simulation disponíveis no Amazfit Balance 3 e Balance Ultra. No lançamento, um desses relógios é necessário para usar o sistema completo. Durante os treinos compatíveis, o relógio e dois sensores do Helio Strap Pro trabalham juntos para capturar dados de todo o corpo:

O Helio Core Motion HR é usado na parte superior do braço, mais próximo do coração, para fornecer leituras estáveis ??da frequência cardíaca durante a preensão, flexão do pulso e movimentos de alta intensidade próximos ao coração, ajudando a reduzir a interferência causada pela flexão do pulso, preensão e contato com o equipamento, além de fornecer leituras de frequência cardíaca mais estáveis ??durante treinos de força, condicionamento funcional e treinamento híbrido.

é usado na parte superior do braço, mais próximo do coração, para fornecer leituras estáveis ??da frequência cardíaca durante a preensão, flexão do pulso e movimentos de alta intensidade próximos ao coração, ajudando a reduzir a interferência causada pela flexão do pulso, preensão e contato com o equipamento, além de fornecer leituras de frequência cardíaca mais estáveis ??durante treinos de força, condicionamento funcional e treinamento híbrido. O Helio Core Motion Waist é fixado na cintura para capturar o movimento, posicionamento e estabilidade do tronco.

é fixado na cintura para capturar o movimento, posicionamento e estabilidade do tronco. O Balance 3 ou Balance Ultra monitora o desempenho do treino e o esforço cardiovascular a partir do pulso (o suporte para outros relógios Amazfit está planejado para o futuro).

Após o treino, o aplicativo Zepp reúne movimento, carga muscular e esforço cardiovascular em uma visão estruturada do desempenho. Após o treino, os atletas podem revisar e avaliar seu desempenho em cada estação HYROX individual, incluindo SkiErg, empurrar o trenó, puxar o trenó, saltos em distância com burpee, remo, caminhada do fazendeiro, afundos com saco de areia e arremessos de bola na parede. A experiência de lançamento é focada nos oito movimentos usados ??na competição HYROX: SkiErg, empurrar o trenó, puxar o trenó, salto em distância com burpee, remo, caminhada do fazendeiro, afundos com saco de areia e arremessos de bola na parede.

Um sistema para treino, recuperação e vida diária

O Helio Strap Pro faz parte do Sistema de Treinamento Híbrido da Amazfit, que conecta a execução do treino com a recuperação e o preparo diário.

O aplicativo Zepp traz estrutura ao treino, conectando exercícios, recuperação, hábitos diários, nutrição e tendências de desempenho em uma visão contínua do progresso. A tecnologia HybridCharge™ Energy Intelligence incorpora BioCharge, Carga de Treinamento e LifeLoad para ajudar os atletas a entender como os treinos, a recuperação e fatores do mundo real, como estresse, viagens e fadiga, afetam sua capacidade ao longo do tempo.

Como o Helio Strap Pro pode ser usada sem tela, o monitoramento continua mesmo quando o atleta remove o relógio. Ela também pode ser pareada com smartwatches Amazfit compatíveis ou usada junto com um relógio tradicional, ajudando a reduzir as lacunas entre treinos, sono e recuperação.

Projetada para Precisão, Conectividade Aberta e Integração com o Ecossistema

Usar o sensor de frequência cardíaca no braço reduz a interferência comumente causada pelo movimento do pulso, pela pegada e pelo contato com equipamentos durante treinos de força e funcionais.

Os dados de frequência cardíaca em tempo real podem ser compartilhados via Bluetooth com smartwatches Amazfit compatíveis, relógios esportivos de terceiros, ciclocomputadores, equipamentos de ginástica e aplicativos de treinamento, oferecendo aos atletas a flexibilidade de treinar dentro do ecossistema que melhor se adapta às suas necessidades. Os dados de saúde e atividade, incluindo a VFC (Variabilidade da Frequência Cardíaca), também podem ser sincronizados com o Apple Health por meio do aplicativo Zepp.

Os recursos adicionais incluem:

Mais de 60 modos esportivos para treinamento de força, corrida, HIIT e outras modalidades

Monitoramento contínuo de frequência cardíaca, VFC (variabilidade da frequência cardíaca), sono e recuperação

Resistência à água de 5 ATM

Conectividade Bluetooth 5.2

Até 11 dias de duração típica da bateria para o Helio Core Motion HR

Até 40 dias de duração típica da bateria para o Helio Core Motion Waist

Sem necessidade de assinatura mensal

Preço e disponibilidade

O Helio Strap Pro estará disponível no final de junho de 2026, por US$ 199,99, no Amazfit.com e em lojas selecionadas. A disponibilidade regional e o prazo de entrega podem variar.

O pacote inclui o Helio Core Motion HR, o Helio Core Motion Waist, o Helio Pro Clip, a pulseira, a braçadeira e o carregador magnético.

O Helio Strap Pro é compatível com Android 8.0 e versões superiores e iOS 17.0 e versões superiores através do aplicativo Zepp.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, líder global em dispositivos vestíveis inteligentes e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP), empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

A Amazfit fabrica dispositivos vestíveis inteligentes com foco no movimento: treino com intenção, recuperação com equilíbrio, e evolução ao longo do tempo. Criada para a maneira como as pessoas treinam hoje, a Amazfit combina resistência, força e recuperação em um ritmo único e coerente que apoia o progresso sustentável com o decorrer do tempo.

Por trás da Amazfit está a Zepp, que constrói a inteligência que dá suporte à essa experiência de treino. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260618912181/pt/

Contatos para a Imprensa

Max Borges Agency para Amazfit

amazfit@maxborgesagency.com

Mary Thompson Woodbury

Diretora de Relações Públicas da Amazfit América do Norte

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