Marcel Rohner entra para o conselho da Titanbay

LONDRES, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Titanbay anunciou hoje a nomeação de Marcel Rohner, Vice-Presidente da UBP SA, Presidente da Swiss Bankers Association e ex-CEO do Grupo UBS AG, como Diretor Não Executivo do conselho de administração do grupo.

Poucas figuras estão mais ligadas ao centro da gestão de patrimônio europeia. Rohner liderou o UBS durante a crise financeira global como CEO do Grupo de 2007 a 2009. Ele atua no Conselho do Union Bancaire Privée desde 2016. Desde 2021, ele preside a Swiss Bankers Association, o órgão que define políticas e padrões dos bancos suíços, uma das maiores indústrias de gestão de patrimônio do mundo.

A sua decisão de passar a fazer parte da Titanbay é o sinal mais claro da direção do centro de gravidade dos mercados privados. Os gestores de patrimônio europeus estão correndo para ampliar o acesso dos clientes a alternativas. Os gestores de ativos estão em busca de rotas mais eficientes para o canal de patrimônio. Titanbay fica entre os dois, com uma tecnologia desenvolvida especificamente para fundos de mercados privados. Tudo o que a indústria ainda faz manualmente ou une de provedores de serviços diferentes, a Titanbay executa em um só lugar, com uma infraestrutura desenvolvida internamente.

“Marcel é uma das figuras mais respeitadas da gestão de patrimônio da Europa. Pouquíssimas pessoas da nossa indústria são decisores com mais peso”, disse Michael Gruener, Co-CEO da Titanbay. “Sua liderança na UBS, seu longo mandato no conselho do UBP e seus cinco anos moldando o setor bancário suíço na Swiss Bankers Association são vantagens que quase ninguém tem no setor. A entrada de Marcel para o nosso conselho, ajudando a moldar os próximos passos, é um momento extraordinário para a nossa empresa. A sorte é nossa.

Marcel Rohner disse: “Os mercados privados estão se tornando uma alocação central para clientes de patrimônios europeus, mas a infraestrutura do setor não está acompanhando esse movimento. A Titanbay criou algo diferente, com tecnologia e operações desenvolvidas especificamente para essa classe de ativos, usadas por gestores de patrimônio e gestores de ativos sérios. Estou pronto para trabalhar com o conselho durante o seu avanço para seu próximo capítulo.”

Sobre Marcel Rohner

Marcel Rohner é Vice-Presidente do Conselho do Union Bancaire Privée, Presidente da Swiss Bankers Association e ex-CEO do Grupo UBS AG (2007 a 2009), onde liderou o banco durante a crise financeira global. Ele atua como Presidente da Swiss Bankers Association desde 2021, tendo passado cinco anos moldando a política em toda o setor bancário suíço, tendo passado o seu cargo para Giorgio Pradelli no Dia dos Banqueiros em setembro de 2026. Ele fez seu PhD em Economia na University of Zurich.

Sobre a Titanbay

A Titanbay é a única empresa que estrutura, lança, administra e negocia fundos de mercados privados em um só lugar, tendo criado uma tecnologia específica que não existia antes.

Os gestores de ativos usam a Titanbay para levar fundos de mercados privados ao mercado com administração em escala. Os gestores de patrimônio acessam e negociam esses fundos nos sistemas existentes. A infraestrutura tecnológica e regulatória da Titanbay conecta ambos os lados, automatizando a complexidade operacional que tradicionalmente fragmenta a indústria.

Para mais informações, visite titanbay.com

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Contato com a mídia Danielle Wilde Dirigente de Marketing, Titanbay danielle.wilde@titanbay.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001188117)