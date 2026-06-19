Futurionex Lança Módulo de Execução de IA Quantitativa em Tempo Real para Traders de Alta Frequência

DENVER, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Futurionex, uma plataforma de negociação de ativos digitais, anunciou hoje o lançamento do seu Módulo de Execução de IA Quantitativa em Tempo Real, um novo recurso agora disponível para todos os usuários verificados. O módulo se integra diretamente à infraestrutura de negociação de alta frequência (HFT) existente da Futurionex, possibilitando que os traders implantem estratégias quantitativas geradas por IA em latências de execução de sub-milissegundos.

Esta versão do produto marca a primeira vez em que a Futurionex combina a geração dinâmica de sinais quantitativos com seu sistema de correspondência de ordens de baixa latência. Anteriormente, os usuários precisavam contar com ferramentas de estratégia externas, bots de terceiros ou execução manual de sinais de IA. O novo módulo automatiza todo o ciclo de vida: geração de estratégia, reconhecimento de sinal, execução e otimização pós-negociação — tudo dentro do ambiente Futurionex, sem nenhuma dependência externa.

O módulo fornece processamento de pedidos estável, slippage reduzido e controles de risco robustos, mesmo durante períodos de alta volatilidade. Para usuários quantitativos, a plataforma agora suporta backtesting, ajuste de parâmetros e implantação ao vivo de modelos de IA personalizados diretamente ao sair da interface Futurionex. O módulo também inclui uma biblioteca de modelos de estratégia pré-desenvolvidos para traders de varejo, reduzindo a barreira para ferramentas de trading de nível profissional.

A integração funciona na camada de execução, e não apenas na camada de modelo. Isso significa que as decisões de IA são alimentadas diretamente no mecanismo de correspondência da Futurionex, eliminando as lacunas de latência que normalmente ocorrem quando os provedores de sinais externos se comunicam com as APIs da exchange. Como resultado, a execução da estratégia se torna mais eficiente, mais previsível e menos vulnerável ao ruído do mercado.

O Módulo de Execução de IA Quantitativa em Tempo Real já está disponível para pares de negociação spot e de derivativos na Futurionex. A empresa lançou simultaneamente documentação atualizada da API para dar suporte à integração de modelos personalizados para usuários de varejo, institucionais e avançados. Recursos adicionais, incluindo painéis de otimização em tempo real e filtros de risco aprimorados, estão programados para serem lançados no terceiro trimestre de 2026.

“Este lançamento atende diretamente à demanda dos usuários por uma execução mais rápida, inteligente e integrada”, disse um porta-voz da Futurionex. “Não estamos apenas adicionando um recurso de IA a uma plataforma existente. Estamos incorporando a IA diretamente no mecanismo de correspondência principal, tornando a Futurionex uma das primeiras plataformas a oferecer uma fusão profunda da infraestrutura de HFT com a automação de estratégia quantitativa.”

A Futurionex muda seu posicionamento de uma plataforma de negociação convencional para uma plataforma que oferece uma solução de IA unificada e focada na execução. O novo módulo já está disponível para todos os usuários verificados, sem taxas adicionais durante o período inicial de lançamento.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/039ee5bc-06ac-479e-aaeb-940bfcf21221

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

David Lee DavidLee@futurionex.org

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9747550)