Futurionex Conclui Atualização de Proteção de Ativos dos Clientes e Deve Enviar Pedido de Licença MiCA no T3 de 2026

DENVER, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Futurionex, uma plataforma de negociação de ativos digitais, anunciou hoje a conclusão dos principais aprimoramentos do seu sistema de proteção de ativos do cliente. Esses aprimoramentos fazem parte dos preparativos da empresa para seu pedido de licença MiCA, no terceiro trimestre de 2026.

A estrutura atualizada afeta diretamente os principais serviços da Futurionex, incluindo custódia dos ativos dos usuários, segregação de fundos e reconciliação de transações. A plataforma implementou a segregação absoluta dos fundos dos clientes de ativos corporativos, otimizou os acordos de custódia externa e automatizou os processos de reconciliação. Essas medidas têm por objetivo atender aos rigorosos requisitos das Autoridades Nacionais Competentes (ANC) europeias e fortalecer a segurança dos ativos dos usuários mantidos na plataforma.

Para os usuários da Futurionex, esses aprimoramentos significam que os seus fundos passam agora a estar enquadrados numa estrutura financeira transparente, com rastreabilidade jurídica. As atualizações da custódia e da estrutura de contas da plataforma reduzem o risco de contaminação cruzada entre os módulos de negócios, o que é particularmente relevante para os traders que detêm ativos de produtos spot, de margem ou de staking. Com o MiCA elevando o nível de conformidade em toda a UE, esses aprimoramentos técnicos e operacionais fornecem à Futurionex uma base mais confiável para a oferta de serviços regulamentados aos clientes europeus.

O progresso da empresa também esclarece seu roteiro de produtos. Uma licença MiCA permite que a Futurionex amplie sua oferta em todos os estados membros da UE sob uma estrutura unificada, incluindo rampas de acesso fiduciárias, carteiras de custódia e negociação de ativos tokenizados. O pedido no terceiro trimestre de 2026 é um marco fundamental, mudando a narrativa de preparativos gerais para a conformidade acionável.

“Essas atualizações de proteção de ativos são mais do que detalhes de back-office — elas determinam diretamente a proteção dos fundos dos usuários e as operações sob o MiCA”, disse um porta-voz da Futurionex. “Estamos criando uma plataforma onde a conformidade e a experiência do usuário andam de mãos dadas.”

Com o término do período de transição em vários Estados-Membros, o investimento contínuo da Futurionex na proteção de ativos é um exemplo do seu compromisso de se tornar um provedor de serviços de criptomoedas totalmente autorizado e transparente na Europa.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b9e8ac0c-86f8-4df1-b626-77fcd05ce00e

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David Lee DavidLee@futurionex.org

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9747552)