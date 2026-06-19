Mavenir é Primeira Grande Fornecedora de Software de Rede a Receber Certificação de Função de Rede 5G Packet Core sob o BSI NESAS Scheme da Alemanha

BONN, Alemanha, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, empresa de software que cria redes móveis Cloud-Native e IA por design, anunciou hoje ser a primeira fornecedora de software de infraestrutura de telecomunicações de nível 1 a receber a certificação BSI NESAS para uma função de rede 5G Packet Core. O certificado confirma que a Mavenir Network Repository Function (NRF) atende aos requisitos do padrão de segurança para uso como componente essencial em redes públicas de telecomunicações da Alemanha.

Fabian Hodouschek, Dirigente de Certificação, Federal Office for Information Security (BSI): "Ao emitir o primeiro certificado de segurança cibernética do BSI NESAS para a fabricante Mavenir, contribuímos de forma importante para proteger as redes de telecomunicações móveis da Alemanha. É o primeiro certificado para um componente crítico de rede central 5G usado por operadoras de redes móveis públicas 5G da Alemanha. O certificado confirma que a Network Repository Function da Mavenir, incluindo seus processos de desenvolvimento e ciclo de vida, atende aos padrões da estrutura de segurança NESAS reconhecida internacionalmente. Parabenizamos a Mavenir por esse sucesso e saudamos o compromisso com a obtenção da certificação dos seus componentes críticos de core network em conformidade com o BSI NESAS."

Este marco inicial posiciona a Mavenir na vanguarda da prontidão regulatória após os requisitos obrigatórios de certificação BSI NESAS da Alemanha que entraram em vigor em 1º de janeiro de 2026, sob a Lei Alemã de Telecomunicações (TKG) e a Lei BSI (BSIG). A Mavenir está avançando na certificação do seu portfólio completo de Packet Core e IMS, com a finalização prevista para o terceiro trimestre de 2026, viabilizando que as operadoras implantem arquiteturas de rede compatíveis, seguras e nativas da nuvem em escala.

Omar Shahdad, Vice-Presidente Sênior, Operações, Mavenir: "Esta certificação valida o compromisso da Mavenir em fornecer o software 5G líder do setor, além do software que atende os mais rigorosos padrões nacionais de segurança cibernética. Com os reguladores em toda a Europa elevando o nível de segurança da rede, a Mavenir está pronta."

O certificado foi concedido pelo órgão de certificação do Federal Office for Information Security (BSI) da Alemanha sob o esquema de certificação BSI NESAS, uma certificação de segurança cibernética que se baseia na estrutura de garantia de segurança GSMA NESAS reconhecida internacionalmente. O BSI NESAS combina uma avaliação rigorosa dos processos de desenvolvimento e ciclo de vida do produto com testes práticos de segurança do produto real, estabelecendo um alto padrão para a infraestrutura de rede crítica.

O certificado NRF CC 24.4.2 p4 que o BSI NESAS concedeu à Mavenir está disponível publicamente no site do BSI: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Zertifikate_NESAS/NESAS-0007-2026.html?nn=1078814

Para mais informações sobre o esquema de certificação BSI NESAS, visite: https://www.bsi.bund.de/dok/nesas-en

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. Para mais informações, visite www.mavenir.com

Contato de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5374f4bb-25fe-4845-8d74-abb85ef9afa8

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9747599)