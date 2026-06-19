Tecnológico de Monterrey lidera agenda global de Microcredenciais e Educação Digital

Como membro do APRU, a instituição contribui para a criação de soluções inovadoras para o desenvolvimento de talentos e aprendizagem ao longo da vida em uma economia global em constante transformação.

Com mais de 2,8 milhões de inscrições no Coursera e no edX, e com 172 cursos, 20 especializações, 13 certificados profissionais e 4 programas MicroMasters em três idiomas, a Tec está fortalecendo sua liderança em educação digital, oferecendo oportunidades de aprendizagem para estudantes e profissionais em toda a América Latina, Europa e Estados Unidos.





MONTERREY, México, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Tecnológico de Monterrey, por meio do Institute for the Future of Education (IFE), organizou o APRU Microcredentials Workshop 2026 em conjunto com a Association of Pacific Rim Universities (APRU). O evento foi realizado entre 26 e 28 de maio e contou com as principais universidades da região Ásia-Pacífico para trocar experiências, explorar estruturas de reconhecimento e governança, e definir estratégias para ajudar a consolidar ecossistemas microcredenciais reconhecidos internacionalmente.

A APRU é uma das redes universitárias mais prestigiadas do mundo, composta por mais de 60 universidades líderes na Ásia, Américas e Oceania. Ela tem por objetivo servir como uma plataforma colaborativa para enfrentar os desafios globais nas áreas de educação, inovação, sustentabilidade, saúde e desenvolvimento econômico.

O evento reuniu 12 instituições, incluindo a University of California, Riverside (UC Riverside), a National University of Singapore, a University of British Columbia, e a National Autonomous University of Mexico, com o objetivo de criar acordos e avançar na integração de modelos educacionais flexíveis alinhados às demandas tecnológicas e do mercado de trabalho.

Em um momento em que a transformação digital está redefinindo a forma como as habilidades são adquiridas, o IFE promove a colaboração internacional para acelerar a evolução da educação. De acordo com o ManpowerGroup, 70% das empresas do México têm dificuldades para encontrar talentos com as habilidades certas – um número que quase dobrou nos últimos 15 anos - destacando a necessidade de modelos de treinamento mais ágeis.

De acordo com Bryan Penprase, Vice-Presidente de Pesquisa Patrocinada e Relações Acadêmicas Externas da Soka University of America e coorganizador do workshop, “As mais de 60 universidades da APRU desenvolveram diferentes modelos de microcredenciais. Esse encontro possibilitou o aprendizado mútuo, o compartilhamento de experiências e o avanço em direção a uma nova geração de microcredenciais que complementam e fortalecem as ofertas acadêmicas das nossas universidades. Neste contexto, o Tecnológico de Monterrey tem sido uma referência no desenvolvimento desses modelos, e sua experiência e inovação fazem dele um parceiro estratégico no avanço da evolução das microcredenciais internacionalmente.”

Durante o workshop, experts e líderes educacionais concordaram com a necessidade de avançar em direção a padrões internacionais que facilitem o reconhecimento e a portabilidade das microcredenciais para instituições e países. Como parte desse esforço, os participantes concordaram em desenvolver um documento de referência com uma compilação das melhores práticas e recomendações para o fortalecimento desse modelo de treinamento, cuja relevância continua a crescer em resposta à demanda pelo desenvolvimento contínuo de habilidades no mercado de trabalho.

Os participantes também destacaram a importância da criação de mecanismos de colaboração entre universidades e organizações para o compartilhamento de recursos, infraestrutura tecnológica e modelos de governança que possam expandir o alcance das microcredenciais sem comprometer sua qualidade. O objetivo é promover ecossistemas mais fortes que apoiem o aprendizado ao longo da vida e atendam de forma mais eficaz às necessidades em evolução dos estudantes, profissionais e empregadores.

As microcredenciais estão emergindo como uma solução prática, viabilizando a validação de habilidades específicas em menos tempo e com uma conexão mais forte com o local de trabalho. “As microcredenciais estão se tornando um mecanismo essencial para a expansão do acesso ao aprendizado ao longo da vida e para ajudar os alunos a adquirir habilidades relevantes ao longo das suas jornadas profissionais. Este workshop reuniu as principais universidades para compartilhar experiências, desenvolver abordagens comuns e criar ecossistemas microcredenciais confiáveis, escaláveis e reconhecidos internacionalmente e que fortalecem as bases do futuro do ensino superior”, disse José Escamilla de los Santos, Diretor Associado do IFE.

O Tecnológico de Monterrey desenvolveu 172 cursos que são oferecidos em todo o mundo, com um total de mais de 2,8 milhões de matrículas no Coursera e no edX, impactando estudantes e profissionais em mais de 10 países. Em março de 2025, o curso ChatGPT: Usos e Estratégias, desenvolvido pela equipe de Credenciais Alternativas do IFE, recebeu os GMA Awards com reconhecimento especial pela excelência internacional em design instrucional baseado em IA.

Em um mundo onde as habilidades estão em constante evolução, as microcredenciais estão emergindo como uma ferramenta fundamental para a conexão da educação com as necessidades do mercado de trabalho. Este evento aprofundou a colaboração internacional, para a promoção de novos modelos de aprendizado apoiados por tecnologias como a inteligência artificial, e reforçou a posição do México como participante relevante na conversa global sobre o futuro da educação e o desenvolvimento de talentos para a economia digital.

Para visualizar e baixar fotos, visite: https://tec.rs/APRUMicrocredentialsWorkshop2026

Sobre o Institute for the Future of Education (IFE)

O Institute for the Future of Education (https://tec.mx/en/ife) é um instituto de pesquisa interdisciplinar do Tecnológico de Monterrey Education Group, que tem como missão melhorar a vida de milhões de pessoas com a transformação do ensino superior e do aprendizado ao longo da vida em todo o mundo. O Instituto cria, dissemina e aplica inovação educacional baseada em pesquisas para aprimorar os ecossistemas e práticas de aprendizagem, envolvendo-se em uma ampla variedade de atividades, incluindo pesquisas, empreendedorismo de tecnologia educacional, consultoria, projetos de impacto, advocacia e atividades de desenvolvimento de comunidades em todo o mundo.

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Contato de Imprensa: Tecnológico de Monterrey Selene González Serrato Cel: 5534778822 Mail: selene.serrato@tec.mx

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9748058)