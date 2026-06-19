KAIYI X7 Hybrid Lançado na Argentina, Acrescentando mais uma Peça à sua Estratégia Global

YIBIN, China, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em 11 de junho, a KAIYI Auto lançou oficialmente o X7 Hybrid em Buenos Aires, Argentina. Posicionado como um "SUV Premium Intelligent Hybrid 7-Seat", o X7 Hybrid faz sua estreia na Argentina dando um passo fundamental na crescente presença sul-americana da marca e ressaltando o compromisso da KAIYI com sua estratégia global mais ampla.

Adaptado para as Necessidades de Mobilidade Local, o KAIYI X7 Hybrid é Lançado na Argentina

A ampla geografia e vibrante cultura de viagens em família da Argentina impulsionaram a forte demanda por SUVs espaçosos, com eficiência de combustível e confiabilidade a longo prazo. O KAIYI X7 Hybrid atende a essa demanda, combinando padrões de fabricação consistentes em todo o mundo, porém com adaptações específicas para a Argentina, oferecendo uma experiência de condução refinada e prática para famílias e consumidores exigentes. O evento de lançamento atraiu revendedores, mídia do setor e convidados de marcas de todo o país querendo ver de perto o DNA da marca KAIYI — "Audacioso e Ativo, Inovador e Inteligente, Jovem e Misterioso".

Três Pilares de Força, Redefinindo o Segmento de SUV Híbrido Inteligente

O KAIYI X7 Hybrid tem por base três pontos fortes fundamentais: design sofisticado, espaço versátil e desempenho híbrido inteligente.

Esteticamente, o seu exterior de vanguarda tem uma grade luminosa digital combinada com um sistema de iluminação inteligente, equilibrando um estilo arrojado com um luxo discreto. Das movimentadas avenidas de Buenos Aires às estradas abertas da Patagônia, o veículo chama a atenção em todos os lugares.

No interior, um layout flexível de 5+2 assentos líder da classe atende à cultura de viagens de famílias da Argentina, com sete assentos perfeitos para todas as ocasiões, de escapadelas de fim de semana até viagens longas. Um cockpit inteligente e uma suíte de segurança abrangente mantêm todas as viagens confortáveis e seguras.

Sob o capô, um trem de força híbrido de alta eficiência oferece uma autonomia combinada de mais de 1.200 km com carga total e tanque cheio, com aceleração de 0–100 km/h em apenas 7,9 segundos. Uma função V2L integrada transforma o X7 Hybrid em uma fonte de energia móvel para aventuras ao ar livre e uso de emergência.

Do Uzbequistão e Egito à Bolívia e agora à Argentina, o KAIYI X7 Hybrid continua a avançar nos mercados internacionais. A KAIYI Auto pretende investir na criação da sua rede local de pós-venda e trabalhar em estreita colaboração com parceiros argentinos para fortalecer a distribuição e elevar a experiência da marca — oferecendo para os motoristas de todo o país uma maneira mais inteligente, confortável e refinada de viajar.

Contato com a Mídia:

Wang Hanlu, Gerente de Marca Sênior

Email: wanghanlu@newcowin.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9748276)