Evidências pioneiras mostram como o modelo de empreendedorismo pode reduzir a extrema pobreza dos refugiados

Novos estudos mostram que o programa DREAMS aumenta o rendimento, a poupança e a resiliência nas comunidades de refugiados de toda a África Oriental

A IKEA Foundation se comprometeu com um financiamento de US$ 7,4 milhões para a próxima fase do programa DREAMS na Etiópia, e a Conrad N. Hilton Foundation concedeu um financiamento de US$ 3,5 milhões para a próxima fase do DREAMS em Uganda





NAIRÓBI, Quênia, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novas evidências divulgadas hoje mostram que uma abordagem conjunta de apoio ao empreendedorismo e acesso ao mercado pode reduzir substancialmente a extrema pobreza extrema de refugiados e comunidades de acolhimento na África Oriental.

Dois ensaios clínicos randomizados (ECRs) do programa DREAMS (Delivering Resilient Enterprises and Market Systems) - implementados pela Village Enterprise e Mercy Corps - revelaram que as famílias participantes obtiveram ganhos econômicos significativos em um ano, mesmo em ambientes de refugiados mais desafiadores do mundo.

Os estudos, conduzidos pelo avaliador independente IDinsight, revelaram que, em comparação com um grupo de controle, os participantes do DREAMS apresentaram:

Aumento do consumo mensal das famílias de 17% em Uganda e de 9% na Etiópia

e de Economia de mais de 90% nos dois países , aumentando a reserva financeira e a resiliência a choques econômicos e climáticos

, aumentando a reserva financeira e a resiliência a choques econômicos e climáticos Aumento do ativo das famílias de 20–24%, com a aquisição de gado, construção de casas e investimento em ferramentas por parte dos participantes do estudo.





O programa alcançou mais de 22 000 famílias em alguns dos maiores assentamentos de refugiados do mundo - Rhino Camp e Bidi Bidi na região do Nilo Ocidental de Uganda, e três assentamentos de refugiados em Dollo Ado, na Etiópia.

DREAMS une o programa de graduação em pobreza de 12 meses da Village Enterprise - que equipa famílias ultra pobres com as habilidades, capital financeiro e orientação necessários para iniciar negócios - com o desenvolvimento de sistemas de mercado (MSD), fornecido pela organização humanitária e de desenvolvimento global Mercy Corps. O MSD promove conexões com o setor privado local nos principais setores para fortalecer os mercados locais.

Num momento de cortes sem precedentes na ajuda humanitária, os resultados apontam para um modelo altamente rentável e escalável que apoia os refugiados e as comunidades de acolhimento a irem além da dependência da ajuda, criarem meios de subsistência sustentáveis e sustentarem suas famílias e filhos.

Jjumba Martin para Village Enterprise

Os participantes do programa DREAMS relataram mudanças significativas nas suas vidas, como poder comprar mais alimentos ricos em nutrientes, como carne bovina, peixe e leite, bem como pagar escolas para seus filhos, incluindo mensalidades, livros e transporte. Viola foi para o assentamento de refugiados de Bidi Bidi do Sudão do Sul e agora tem um salão de cabeleireiro. “Tive que carregar minha filha de um ano, e a fome e o cansaço dificultaram ainda mais a nossa caminhada. Chegamos a Uganda sem nada”, disse ela. “Eu não sabia que poderia mudar tanto. Quando penso no dia em que fugi de casa e em quão longe cheguei fico impressionada.

Nurina, uma refugiada da Somália que agora vive na Etiópia, disse: “Por causa da minha deficiência, eu queria ficar sempre em um só lugar. Eu me sentia isolada. Meus vizinhos faziam pouco de mim, eu não era importante. Mas agora eles sabem que eu posso trabalhar, economizar e sustentar meus filhos. Eles me pedem até conselhos. Eles me pedem para explicar o que aprendi com a Village Enterprise. Este programa foi um divisor de águas para toda a minha família.”

Os fatores que incentivaram aumento dos ativos domésticos - 20% mais do que os grupos de controle em Uganda e 24% mais do que na Etiópia - foram gado, ferramentas agrícolas e investimentos em habitação e painéis solares, bem como móveis, como colchões, camas e mesas.

Um plano de desenvolvimento

Os ECRs mediram o impacto do programa em Uganda e na Etiópia, mas demonstram o potencial dessa solução para os 8,7 milhões de pessoas que vivem em assentamentos de refugiados em todo o mundo.

Reconhecendo o sucesso do DREAMS, o programa continuará a ser apoiado:

Na Etiópia - a IKEA Foundation, se comprometeu com um financiamento de US$ 7,4 milhões para a próxima fase do DREAMS e a incorporação ainda maior do programa nos sistemas de governo local. Um dos principais focos do financiamento será avaliar porque o programa funciona em diferentes contextos e otimizar a abordagem para a escala do programa nesses ambientes complexos.





Em Uganda - a Conrad N. Hilton Foundation se comprometeu com um financiamento de US$ 3,5 milhões para a próxima fase do DREAMS até março de 2029, bem como uma avaliação de como o DREAMS pode ser incorporado nos programas de desenvolvimento da primeira infância existentes em Uganda, Quênia, Tanzânia e Moçambique.





Com as mudanças climáticas e os conflitos resultando no aumento do deslocamento em massa, o DREAMS mostra como os países anfitriões podem apoiar os refugiados a gerar renda, criar meios de subsistência sustentáveis e contribuir para as economias locais. Tanto na Etiópia quanto em Uganda, os ECRs revelaram que o programa DREAMS deve gerar um retorno equivalente ao dobro dos seus custos com o aumento do consumo das famílias e da acumulação de ativos, caso os efeitos sejam mantidos durante cinco anos.

Sazini Mojapelo, CEO da Village Enterprise, disse: “Em um momento em que os orçamentos humanitários estão diminuindo, precisamos de soluções que ofereçam resultados reais e duradouros para milhões de refugiados em todo o mundo. O programa DREAMS mostra que, com o apoio certo, os refugiados e as comunidades de acolhimento que vivem em extrema pobreza podem abrir negócios, aumentar seus rendimentos e sustentar suas famílias, reduzindo, em última análise, a dependência da ajuda. Agradecemos à IKEA Foundation e à Hilton Foundation pelo seu apoio contínuo a este trabalho e por ajudar a levar o programa DREAMS a mais comunidades e refugiados da Etiópia e de Uganda.”

Tjada McKenna, CEO da Mercy Corps, disse: “Mudanças duradouras não ocorrem somente com a ajuda; e sim com o acesso às oportunidades. Essas evidências mostram que, quando os refugiados estão conectados a mercados, cadeias de suprimentos e clientes funcionais, eles criam, têm rendimentos e contribuem. Para um futuro em que todos possam prosperar, precisamos investir nos sistemas que tornam isso possível.”

Alison Connor, Diretora de Impacto da IDinsight, disse: “Evidências rigorosas sobre o que funciona para os refugiados continuam escassas, e essa avaliação reduz substancialmente essa lacuna. Testamos o que acontece quando a graduação da pobreza e o desenvolvimento de sistemas de mercado são combinados em contextos de refugiados. Em Uganda e na Etiópia, as famílias participantes tiveram ganhos significativos em consumo, renda, poupança e ativos dentro de meses após a conclusão do programa, com retornos que se comparam favoravelmente a outros programas de subsistência na região. Com o setor humanitário tendo que tomar decisões difíceis de financiamento, resultados como esses podem ajudar a direcionar os recursos para abordagens com uma base de evidências confiável.”

Rediet Abiy Kassaye, Gerente de Programas da IKEA Foundation, disse: “Estes resultados mostram o que é possível quando os refugiados e as comunidades de acolhimento têm a oportunidade de reconstruir as suas vidas com dignidade, estabilidade e esperança. Estamos orgulhosos de apoiar a próxima fase do programa DREAMS na Etiópia e de continuar trabalhando ao lado da Village Enterprise e da Mercy Corps para ajudar as famílias a se recuperarem do deslocamento e criar novas oportunidades para si e para suas comunidades. Juntos, vemos o potencial de pequenas empresas e mercados locais vibrantes para a criação de oportunidades duradouras para famílias e comunidades para as gerações futuras.”

Barri Shorey, Diretor Sênior de Refugees, Disasters and Aviation da Conrad N. Hilton Foundation, disse: “DREAMS demonstra o poder de investir em soluções econômicas de longo prazo para refugiados e comunidades anfitriãs. Temos orgulho de apoiar a próxima fase deste trabalho em Uganda porque o modelo ajuda as famílias a desenvolver meios de subsistência sustentáveis, fortalecer a estabilidade familiar e criar futuros mais saudáveis para seus filhos - uma verdadeira abordagem de duas gerações! A integração do programa DREAMS com o trabalho de desenvolvimento da primeira infância em toda a África Oriental cria uma oportunidade para o apoio conjunto dos cuidadores e das crianças pequenas, ajudando as famílias a criar futuros mais seguros e produtivos.”

Notas aos Editores

Sobre o programa DREAMS Como parte do modelo de graduação da pobreza da Village Enterprise, as famílias participantes foram organizadas em grupos de poupança empresarial compostos por 30 famílias, com o objetivo de incentivá-las a juntar suas economias, apoiar umas às outras e conceder pequenos empréstimos. A Mercy Corps conectou as empresas a atores do setor privado dos principais segmentos, incluindo avicultura, girassol, soja, gergelim e a engorda de ovinos e caprinos. As famílias foram incentivadas a criar vários negócios nas principais indústrias, para que passassem a ser mais resilientes aos contratempos causados pelos problemas comuns, como perda de safra, clima extremo, mortalidade de aves devido a doenças, e roubo. Embora os grupos de controle em Uganda e na Etiópia não tenham recebido nenhum financiamento, permanecendo dependentes das fontes de renda anteriores, alguns foram beneficiados indiretamente pelo programa. Algumas famílias de controle acessaram informalmente o financiamento por meio de empréstimo ou compra de bens a crédito de amigos e vizinhos inscritos no programa.





Sobre o ECR em Uganda A Village Enterprise proporcionou para 12.000 famílias treinamento de negócios, US$ 204 em capital inicial (em duas parcelas) e orientação contínua para o início e continuidade dos negócios. O capital semente foi compartilhado entre grupos empresariais de três famílias, que por sua vez foram incluídas nos grupos de poupança empresarial. 6.560 famílias participaram do ECR realizado entre 2022 e 2025, e o programa DREAMS de 12 meses foi implementado em coortes escalonadas ao longo desse período. Para garantir que o programa não contribuísse para a inflação local, as coortes foram escalonadas para começar quatro meses após o início da coorte anterior. Para ler os resultados do ECR na íntegra, visite aqui. Estes resultados tomaram por base as conclusões da primeira pesquisa de avaliação final, realizada entre abril e julho de 2025, que captou resultados de curto a médio prazo, aproximadamente seis a 18 meses após a conclusão do programa pelos participantes. Uma segunda pesquisa deve ocorrer um ano depois, em 2026, para medir os impactos de longo prazo do programa.





Sobre o ECR na Etiópia A Village Enterprise proporcionou para 10.800 participantes em Dollo Ado treinamento de negócios, e US$ 500 em capital inicial e orientação contínua para o início e continuidade dos negócios. O capital inicial foi compartilhado entre grupos empresariais de três famílias, que por sua vez foram incluídas em grupos de poupança empresarial. O ECR na Etiópia foi conduzido pela IDinsight entre 2023 e 2026 e avaliou o impacto do modelo de graduação da pobreza em comunidades onde a Mercy Corps estava fortalecendo o desenvolvimento de sistemas de mercado, bem como do programa DREAMS completo, sobre a produtividade econômica e o bem-estar material das famílias, o bem-estar percebido e o empoderamento das mulheres, tanto entre famílias refugiadas quanto entre as famílias anfitriãs. Participaram do ECR 6.151 domicílios, dos quais 2.050 participaram do ECR do programa DREAMS completo. Estes resultados tomaram por base as conclusões da primeira pesquisa de avaliação final, com dados coletados entre outubro e dezembro de 2025, capturando resultados aproximadamente de seis a 18 meses após a implementação. Para ler os resultados do ECR na íntegra, visite aqui.







Sobre a Village Enterprise

A Village Enterprise tem como missão acabar com a pobreza extrema na África rural por meio de empreendedorismo, inovação e ação coletiva. Trabalhamos com mulheres, refugiados e jovens em situação de vulnerabilidade mais afetados pelas mudanças climáticas, conflitos e deslocamentos, capacitando-os com habilidades e recursos para criar negócios resilientes ao clima, estabelecer poupança e, juntamente com suas famílias, terem uma jornada sustentável para superar a pobreza extrema. A Village Enterprise iniciou mais de 119.000 negócios e transformou positivamente a vida de mais de 2,3 milhões de pessoas na Etiópia, Quênia, Ruanda, Uganda, Congo-Brazzaville, República Democrática do Congo, Madagascar, Moçambique, Nigéria e Tanzânia.

Sobre a Mercy Corps

A Mercy Corps é uma equipe global de quase 4.300 profissionais humanitários que trabalham para criar um mundo onde todos possam prosperar. 95% dos membros da nossa equipe são dos países onde trabalham. Em 46 países afetados por conflitos, desastres, pobreza e mudanças climáticas, trabalhamos ao lado de comunidades, governos locais, empresas com visão de futuro e empreendedores sociais para atender necessidades urgentes e desenvolver soluções de longo prazo para possibilitar mudanças duradouras. Em 2025, a Mercy Corps alcançou mais de 36,5 milhões de pessoas. Saiba mais em www.mercycorps.org.

Sobre a IDinsight

A IDinsight é uma organização global sem fins lucrativos que capacita líderes com dados, evidências e tecnologia para melhorar vidas em escala. Fazemos parcerias com governos, ONGs e financiadores para apoiar as decisões em todas as etapas da jornada de impacto – desde projetos-piloto ousados até a expansão nacional. Nossas equipes proporcionam evidências rigorosas, métodos de ponta e insights práticos, para que líderes possam conceber e implementar programas que realmente transformam vidas.

Contato de Mídia:

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+44 7388 003595

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