Bitget Lança Community Product Officer Program com até 3.000 USDT em Recompensas

VICTORIA, Seychelles, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou o Bitget Community Product Officer Program , uma nova iniciativa criada para aproximar os usuários do processo de desenvolvimento de produtos e criar um canal direto entre a comunidade e as equipes de produtos da Bitget. Criado em torno de "Nós Trabalhamos com Você", o programa convida os usuários a compartilhar feedback, testar recursos, enviar ideias, ajudando a estabelecer o desenvolvimento futuro de produtos em todo o ecossistema Bitget.

Realizado de 15 a 26 de junho, a primeira fase do programa incentiva os participantes a contribuir com sugestões de produtos, relatórios de experiências, conteúdo de compartilhamento de estratégias e feedback de recursos. As contribuições serão avaliadas com base na originalidade, valor do produto, insights práticos e impacto potencial na experiência do usuário.

Os participantes irão competir por uma série de prêmios, incluindo três prêmios Star Product Experience Officer de valor entre 1.000 e 3.000 USDT cada um. Prêmios adicionais incluem premiações de 100 USDT cada para as Melhores Ideias de Produto, 50 USDT cada para os Melhores Relatórios de Experiência com o Produto e 20 USDT cada para o Melhor Compartilhamento de Estratégia. Os participantes da comunidade também serão elegíveis para airdrops aleatórios, mercadorias e recompensas de contribuição ao longo da campanha.

“Algumas das melhores ideias de produtos são de pessoas que usam a plataforma todos os dias, porque são elas que vivem o atrito na prática”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “As criptomoedas foram criadas com base na participação, e alguns dos produtos mais sólidos do setor são moldados por meio do diálogo aberto com a comunidade. O Community Product Officer Program cria um canal direto para os usuários compartilharem ideias, questionarem suposições e participarem da criação conjunta de uma plataforma melhor.”

Além da premiação em dinheiro, a iniciativa cria um caminho de longo prazo para que os membros da comunidade contribuam diretamente para a evolução do produto Bitget. Com o Bitget Fan Club , a empresa já observou como os usuários engajados podem ajudar a fortalecer as comunidades, obter feedback valioso e melhorar a experiência do usuário. O Community Product Officer Program amplia essa base, criando uma conexão mais próxima entre os usuários e as equipes de produtos, dando aos colaboradores mais oportunidades de moldar os recursos e ferramentas que desejam ver na plataforma.

Esse lançamento reflete o foco contínuo da Bitget na inovação liderada pela comunidade, com a expansão da plataforma para criptomoedas, ativos tokenizados, ações, commodities, ferramentas de negociação baseadas em IA e serviços de multiativos. Ao abrir mais o processo de desenvolvimento de produtos para os usuários, a Bitget visa fortalecer a conexão entre os criadores de produtos e as comunidades atendidas por eles.

O Bitget Community Product Office Program está aberto a participantes elegíveis em todo o mundo.

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Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP™ . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001188226)