Bitget Expande Pagamentos de Stablecoin para Comerciantes Globais Através da Parceria com a Paydify

VICTORIA, Seychelles, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange do mundo, anunciou hoje sua parceria estratégica com a Paydify, uma camada de pagamento integral para transações com stablecoins entre usuários e comerciantes, que amplia a aceitação de pagamentos com stablecoins por comerciantes em todo o mundo. Essa colaboração viabiliza que os comerciantes conectados com a Paydify acessem a base global de usuários da Bitget por meio de uma única integração de pagamento, simplificando a forma como as empresas aceitam pagamentos com stablecoins em todo o crescente ecossistema Web3.

As stablecoins se tornaram um dos casos de uso de pagamento mais práticos de criptomoedas, pois oferecem liquidação mais rápida, transações sem fronteiras, disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, e redução do atrito dos pagamentos. De acordo com os dados da a16z, o volume de transações de stablecoins entre consumidores e empresas cresceu 128% ano a ano, mais do que o dobro ao longo do período, indicando o papel crescente das stablecoins nos pagamentos diários.

No entanto, a adoção por parte dos comerciantes continua limitada devido à liquidez fragmentada e às redes de pagamento desconectadas. A parceria da Bitget com a Paydify aborda essa lacuna ao melhorar a conectividade entre exchanges, comerciantes, carteiras e usuários finais. A infraestrutura da Paydify proporciona um gateway unificado para pagamentos com stablecoins, ajuda as empresas a reduzir a complexidade técnica com uma experiência de checkout perfeita.

“A UEX da Bitget foi desenvolvida para tornar os ativos digitais mais acessíveis, utilizáveis e conectados em cenários do mundo real”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Nossa parceria com a Paydify aplica essa visão aos pagamentos com stablecoins, ajudando os comerciantes a se conectarem com os 125 milhões de usuários globais da Bitget por meio de uma infraestrutura mais simples e eficiente.”

A Paydify aceita pagamentos em stablecoins nas principais carteiras e redes blockchain, viabilizando que os comerciantes processem pagamentos on-chain com requisitos mínimos de integração, e tenham controle sobre seus fundos.

“O futuro dos pagamentos não é simplesmente movimentar dinheiro entre carteiras. E sim possibilitar que milhões de usuários de criptomoedas gastem ativos digitais em qualquer lugar. Juntamente com a Bitget, estamos transformando as stablecoins de ativo de investimento em método de pagamento”, disse Sean Dong, Diretor Sênior de Operações de Negócios da Paydify.

A colaboração reforça o modelo UEX da Bitget consolidando negociações, participações e gastos em um único ambiente. Com a convergência desses serviços essa colaboração posiciona os ativos digitais como dinheiro cotidiano, levando o ecossistema para além do comércio tradicional com soluções de pagamento práticas e cotidianas.

Sobre a Paydify

A Paydify é uma camada de tecnologia de pagamentos que facilita transações contínuas de stablecoins diretamente entre usuários e comerciantes. Desenvolvida para empresas nativas da Web3 e digitais, a Paydify oferece suporte a pagamentos rápidos e on-chain nas principais carteiras e blockchains, viabilizando que os comerciantes recebam instantaneamente stablecoins de milhões de usuários de criptomoedas, com integração mínima e controle total, sem intermediários ou custódia de fundos.

Saiba mais sobre a Paydify em paydify.com.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001188272)