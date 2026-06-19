Brazil Potash contrata WSP UK e Redpath Deilmann para o feed dos poços e do desenvolvimento subterrâneo da mina, completando a cobertura de engenharia de todo o Projeto Autazes

• Com a contratação dos dois programas de FEED, a Potássio do Brasil passa a contar com cobertura completa de engenharia para todas as áreas do Projeto Autazes, requisito fundamental para as negociações de financiamento da construção atualmente em andamento com Instituições Financeiras de Desenvolvimento (DFIs) e Agências de Crédito à Exportação (ECAs).

• A Redpath Mining, que já participou da execução de mais de 500 poços de mina em todo o mundo, incluindo alguns dos mais complexos projetos de potássio da última década, atuará como subconsultora no escopo dos poços da mina e do desenvolvimento subterrâneo — caminho crítico que define todo o cronograma de construção do Projeto Autazes.

• Após a contratação da Wood e da Promon Engenharia para o FEED das instalações de superfície e infraestrutura, esta nova contratação conclui a cobertura completa de engenharia de todo o Projeto Autazes.

MANAUS, Brasil, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brazil Potash Corp. (“Brazil Potash” or the “Company”) (NYSE-American: GRO), empresa responsável pelo desenvolvimento do Projeto Potássio Autazes, no Amazonas, anuncia a contratação da WSP UK Ltd. para a elaboração da segunda etapa do Front-End Engineering Design (FEED), referente aos poços da mina e ao desenvolvimento subterrâneo. A Redpath Deilmann atuará como subconsultora especializada no escopo dos poços da mina.

“A contratação deste segundo FEED junto à WSP e à Redpath significa que todas as etapas do Projeto Autazes, tanto subterrâneas quanto de superfície, passam a contar com equipes de engenharia de classe mundial. A Redpath está entre as empresas mais experientes do mundo em escavação de poços para mineração de potássio, e sua participação fortalece a robustez técnica necessária para avançarmos nas negociações com financiadores e parceiros. Estamos mais próximos do dia em que o Brasil deixará de depender da importação de 95% do potássio utilizado na produção de fertilizantes”, afirma Raphael Bloise, Diretor de Projetos da Potássio do Brasil.

A WSP UK Ltd. e a Redpath foram selecionadas por sua ampla experiência internacional em perfuração de poços para minas de potássio, capacidade comprovada de atuação em condições geotécnicas complexas e alinhamento às exigências regulatórias brasileiras por meio de um acordo independente com a WSP Brasil.

Conclusão do Programa FEED: Poços da Mina e o Caminho para o Financiamento

Com o FEED das instalações de superfície e infraestrutura já contratado junto à Wood e à Promon Engenharia, esta nova contratação completa a cobertura de engenharia de todo o escopo do Projeto Autazes.

Os poços da mina e o desenvolvimento subterrâneo passarão a ser desenvolvidos com o mesmo nível de detalhamento técnico aplicado às estruturas de superfície, criando uma base integrada de engenharia preparada para atender às exigências dos financiadores do projeto.

A conclusão dos estudos de FEED representa um marco fundamental para a obtenção do financiamento de construção, atualmente em discussão com Instituições Financeiras de Desenvolvimento (DFIs) e Agências de Crédito à Exportação (ECAs).

A fase de FEED transforma premissas conceituais e estudos preliminares em documentação detalhada de engenharia, necessária para apoiar os processos de due diligence dos financiadores e estabelecer as bases para bancabilidade, prontidão para investimento e aquisição de longo prazo.

Experiência global em poços profundos de potássio e gestão de riscos do caminho crítico

A Redpath participou da execução de mais de 500 poços de mina em todo o mundo, incluindo diversos projetos históricos na bacia de potássio de Saskatchewan, no Canadá, além de grandes empreendimentos recentes, como Jansen, Woodsmith, Rocanville, K3 e Nezhinsky.

A empresa possui experiência em técnicas avançadas de congelamento de solo, injeção de calda e métodos mecanizados e convencionais de construção de poços, aplicados em projetos concluídos e em execução.

A perfuração dos poços representa o caminho crítico do Projeto Autazes. Os dois poços definem todo o cronograma de construção. Toda a infraestrutura subsequente, incluindo planta de processamento, sistema de rejeitos, logística e desenvolvimento subterrâneo, depende da conclusão segura e dentro do prazo dessas estruturas.

WSP UK Ltd. e WSP Brasil: Estrutura de engenharia e integração regulaória

Enquanto a Redpath lidera os aspectos relacionados à escavação dos poços e à construtibilidade, a WSP UK Ltd. contribui com a espinha dorsal de engenharia do FEED, incluindo análises geomecânicas, modelagem de congelamento, projeto dos revestimentos dos poços e avaliações estruturais.

A WSP Brasil apoiar a adequação do projeto aos requisitos regulatórios brasileiros, integrando a execução local aos padrões globais de engenharia.

Em conjunto, esta equipe integrada foi estruturada para transmitir aos financiadores a confiança de que o FEED atende tanto às melhores práticas internacionais quanto aos requisitos regulatórios brasileiros.

Estrutura contratual

O valor total estimado do contrato de FEED, sujeito à autorização das etapas subsequentes, é de US$ 26 milhões. Neste momento, foi autorizada apenas a primeira fase, denominada Obras Iniciais, com duração prevista de 12 meses e valor de US$ 4,3 milhões. Essa etapa contempla investigações geotécnicas, modelagem de congelamento, desenvolvimento das bases de projeto e os fundamentos regulatórios e de engenharia necessários para avançar para a execução completa do FEED.

Sobre a Potássio do Brasil

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Autazes para fornecer fertilizantes de origem nacional a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. Apesar de possuir em seu próprio território o que se estima ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo, o Brasil importou mais de 95% de seus fertilizantes de potássio em 2021 — uma vulnerabilidade estrutural para um país fundamental para a segurança alimentar global, dada sua abundância de água doce, terras aráveis e clima ideal para o cultivo ao longo de todo o ano. O potássio produzido será transportado principalmente por barcaças fluviais — modal de menor impacto ambiental e custo reduzido — em um sistema de rios interiores, em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), uma das maiores empresas agrícolas e operadoras logísticas de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual inicial planejada de até 2,4 milhões de toneladas por ano, a empresa poderá suprir aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A previsão é de que 100% da produção seja vendida no mercado doméstico, reduzindo a dependência brasileira de importações de potássio e contribuindo para uma redução estimada de 1,4 milhão de toneladas por ano nas emissões de carbono.

Aviso sobre Declarações Prospectivas

Este press release contém declarações prospectivas, ou seja, declarações que não constituem fatos históricos. Palavras como “espera”, “antecipa”, “acredita”, “pretende”, “irá”, “estima”, “planeja”, “pode” e expressões similares destinam-se a identificar declarações prospectivas. Tais declarações prospectivas, incluindo aquelas relacionadas aos benefícios previstos do Projeto Autazes para o setor agrícola brasileiro, aos volumes de produção esperados, ao potencial engajamento da Companhia com instituições de financiamento ao desenvolvimento e agências de crédito à exportação, aos benefícios esperados e ao cronograma do estudo FEED, às capacidades previstas do consórcio Redpath e WSP, às reduções estimadas de emissões de gases de efeito estufa e ao status do projeto da Companhia, regulamentação governamental e regulamentação ambiental, estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais estão além do controle da Companhia, incluindo aqueles descritos na seção "Fatores de Risco" do registro da Companhia no Formulário F-1, conforme alterado, para o IPO protocolado na SEC, o relatório anual mais recente da Companhia no Formulário 20-F protocolado na SEC e o prospecto suplementado do PREP protocolado em cada uma das províncias e territórios do Canadá, exceto Québec. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em qualquer uma dessas declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas refletem a posição da Companhia na data deste documento. A Companhia expressamente se isenta de qualquer obrigação ou compromisso de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de declarações prospectivas aqui contidas para refletir qualquer alteração nas expectativas da Companhia a esse respeito ou qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias nos quais qualquer declaração se baseie, salvo quando exigido por lei. Este press release não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários da Companhia.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9748245)