Japão e Coreia do Sul lideram mudanças na tendência global de viagens de verão, de acordo com dados da Holafly

DUBLIN, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Holafly, líder global em eSIMs de viagens, lançou hoje seu Summer Travel Report 2026, revelando uma grande mudança na preferência global de viagens. Enquanto a Espanha continua sendo o destino de verão mais popular do mundo, os países asiáticos estão ganhando terreno significativo, com o Japão subindo para o segundo lugar em todo o mundo e a Coréia do Sul registrando o maior aumento entre os principais destinos em comparação com o ano passado.

O resultado mostra um cenário turístico em mudanças, onde os destinos icônicos permanecem fortes, enquanto os mercados asiáticos continuam a ganhar terreno. A Espanha continua em primeiro lugar, seguida pelo Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul. A Tailândia também entra no top 10 global pela primeira vez, reforçando a crescente influência da Ásia nas decisões de viagens internacionais. Essas mudanças sugerem que a Ásia não é mais apenas uma tendência emergente de viagens, e sim uma das principais forças que influenciam a demanda global de turismo.

O Japão apresenta um dos melhores desempenhos no ranking deste ano. O país atraiu o interesse de viajantes de toda a América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, sendo classificado como um dos destinos mais desejados em todo o mundo. Tóquio também emergiu como o destino mais mencionado na pesquisa, refletindo a capacidade distinta do Japão de unir a cultura, a gastronomia, a tecnologia, a natureza e o entretenimento em uma única jornada.

O relatório também revela um aumento significativo na atividade de viagens internacionais, com 46,4% dos entrevistados planejando viagens para o exterior, em comparação com 37,6% do ano passado. Por outro lado, mais da metade dos viajantes espera visitar vários destinos durante uma única viagem, exemplo do crescente interesse por itinerários de vários países e viagens mais longas e orientadas pela experiência. Os eventos globais estão acelerando essa tendência; de acordo com dados da Holafly, 75% dos viajantes que planejam participar da Copa do Mundo da FIFA pretendem visitar duas ou mais cidades-sede, transformando um único evento em uma experiência de viagem mais ampla.

De acordo com a Organização Nacional de Turismo do Japão, o Japão recebeu um número recorde de visitantes internacionais em 2025, enquanto a Coreia do Sul continua a se beneficiar da popularidade global da cultura, entretenimento e culinária coreanas. O crescente interesse dos viajantes mais jovens, juntamente com o aumento da acessibilidade e a expansão das ofertas de turismo, está ajudando a transformar o mapa global de viagens.

"A Espanha continua sendo um dos destinos mais desejáveis do mundo, mas a maior mudança está ocorrendo na Ásia", disse Daniela Prado, Diretora de Marca da Holafly. "O Japão e a Coreia do Sul tornaram-se destinos verdadeiramente globais, atraindo viajantes de vários continentes e inspirando uma nova geração de viagens internacionais. Os viajantes estão cada vez mais procurando experiências mais ricas e diversificadas, e os destinos em toda a Ásia estão atendendo a essa demanda."

Com as viagens internacionais cada vez mais ambiciosas e os itinerários abrangendo um número cada vez maior de países, os viajantes contam cada vez mais com as ferramentas digitais nas suas jornadas. Desde a navegação e transporte, até reservas, pagamentos e comunicação, o acesso online passou a ser uma parte essencial da experiência da viagem moderna, independentemente do destino.

Contato com a Mídia: press@holafly.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001186829)