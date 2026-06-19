Univar Solutions Expande Parceria Exclusiva de Beleza, Cuidados Pessoais e Ingredientes Farmacêuticos com a American Distilling na EMEA

ROTERDÃ, Holanda, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Univar Solutions B.V., subsidiária da Univar Solutions LLC (“Univar Solutions” ou “a Empresa”), fornecedora líder global de soluções para usuários de ingredientes especiais e produtos químicos, anunciou hoje uma parceria de distribuição ampliada com a American Distilling por meio da sua divisão Ingredients + Specialties da Univar Solutions. Os termos do novo acordo estipulam que a Univar Solutions deve distribuir o portfólio de ingredientes especiais naturais de alta qualidade da American Distilling. No acordo está incluído a Hamamelis tradicional (opções sem álcool e graus personalizáveis) para aplicações de cuidados pessoais, cosméticos e farmacêuticos em determinados mercados na Europa, Oriente Médio e África (EMEA)*.

“A parceria com a American Distilling na EMEA ajuda a nos posicionar como distribuidor líder e confiável para esta gama de produtos, ao mesmo tempo em que fortalece a nossa oferta de extrato botânico”, disse Nick Powell, CEO da Ingredients + Specialties da Univar Solutions. “Há muito tempo apoiamos esses ingredientes especiais na América do Norte e, com uma cadeia de suprimentos robusta e equipes técnicas experientes agora disponíveis regionalmente, podemos oferecer um estoque local e disponibilidade mais rápida de suprimentos aos clientes.”

A Hamamelis é um extrato botânico multifuncional usado em produtos faciais, de limpeza, sabonete líquido, para os cabelos, géis para os olhos e produtos de higiene pessoal. Nativo das florestas do nordeste dos Estados Unidos, este ingrediente derivado de Hamamelis oferece benefícios naturais adstringentes, anti-inflamatórios, antioxidantes e antimicrobianos. Como uma alternativa suave e à base de plantas aos adstringentes sintéticos, ele é utilizado em uma ampla gama de aplicações, de tonificantes e hidratantes a pads, pomadas, cremes, sprays e formulações terapêuticas, aumentando o conteúdo natural e o desempenho geral do produto.

“Esta parceria é um passo importante para levar produtos de alta qualidade de Hamamelis da Farmacopeia dos Estados Unidos (USP) aos clientes em toda a região da EMEA”, disse Bryan Jackowitz, vice-presidente da American Distilling, Inc. “Com a nossa colaboração com a Univar Solutions agora podemos comercializar nosso portfólio completo de extratos de Hamamelis cosméticos e farmacêuticos, dando aos clientes maior flexibilidade para identificar a solução que melhor se adapte às suas necessidades de aplicação específicas, com uma infraestrutura de distribuição robusta para ajudar a fortalecer suas cadeias de suprimentos. Estamos empolgados com o potencial a longo prazo desta colaboração e esperamos crescer juntos.”

Com a adição desse portfólio, a Univar Solutions solidifica ainda mais sua posição de distribuidora líder de ingredientes de alto desempenho para marcas que moldam a próxima geração de produtos de beleza, cuidados pessoais e farmacêuticos. Os clientes se beneficiam com o suporte abrangente de formulação, recursos avançados de laboratório, insights profundos de mercado e rede de distribuição robusta da Empresa. A Empresa também oferece acesso ao seu Centro de Soluções global em Essen, Alemanha, com suporte regional para o desenvolvimento e expansão de produtos.

Saiba mais sobre Ingredients + Specialties do portfólio e capacidades técnicas da Univar Solutions.

*Os mercados do acordo incluem: Albânia, Argélia, Áustria, Bélgica, Bósnia, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Herzegovina, Hungria, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Moldávia, Mônaco, Marrocos, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Holanda, Tunísia, Turquia, Ucrânia e Reino Unido.

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions é uma distribuidora líder global de produtos químicos especiais e ingredientes, com um portfólio de primeira linha dos principais produtores do mundo. Com uma das maiores frotas de transporte privado e força de vendas técnicas do setor, know-how de logística incomparável, profundo conhecimento do mercado e regulatório, desenvolvimento de formulação e receita e ferramentas digitais líderes, a Empresa está bem posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado para uma ampla gama de mercados, indústrias e aplicações. Cumprindo seu propósito de ajudar a manter as comunidades saudáveis, alimentadas, limpas e seguras, a Univar Solutions está comprometida em ajudar clientes e fornecedores a inovar e se concentrar em Crescer Juntos. Saiba mais em univarsolutions.com.

Sobre a Ingredients + Specialties da Univar Solutions

A Ingredients + Specialties da Univar Solutions oferece os melhores produtos, pessoal e resultados para clientes e fornecedores especializados que buscam potencializar a vida moderna. Ao combinar ciência, inovação e profunda expertise com um portfólio de especialidades líder, ajudamos a encontrar as soluções necessárias para melhorar com segurança as vidas e as comunidades em todo o mundo. Saiba mais em univarsolutions.com.

Sobre a American Distilling

A American Distilling está comprometida em manter a nossa posição de líder do setor, fornecendo às indústrias de saúde, beleza e produtos farmacêuticos, ingredientes de Hamamelis destilados sustentáveis da mais alta qualidade. Sua talentosa equipe de profissionais se dedica a fornecer os mais altos padrões de atendimento ao cliente, integridade pessoal e valor ao consumidor. Diariamente ela demonstra sua experiência ao produzir ingredientes de "excelência garantida" para formulações e ao ajudar no desenvolvimento de novos produtos para a criação de parcerias de longo prazo com seus valiosos clientes. Saiba mais em americandistilling.com.

Declarações e Informações de Previsão

Este comunicado contém "declarações de previsão" de acordo com a lei aplicável em relação a itens financeiros e operacionais relacionados aos negócios da Empresa. As declarações de previsão geralmente podem ser identificadas por palavras como "acredita", "espera", "pode", "irá", "deve", "poderia", "busca", "pretende", "planeja", "estima", "antecipa" ou outros termos comparáveis. Todas as declarações de previsão deste comunicado estão sujeitas a esta advertência.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9749083)