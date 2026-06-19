Workvivo Lança Workvivo HQ, Sede Digital Nativa em IA Para Todos os Funcionários

CORK, Irlanda, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workvivo by Zoom lançou hoje Workvivo HQ , uma sede digital nativa de IA que oferece comunicação, conhecimento e ação em uma plataforma inteligente. Projetada para todos os funcionários, desde as equipes de linha de frente até as corporativas, a Workvivo HQ oferece a cada organização um lugar para fazer o trabalho.

Workvivo HQ está sendo lançada em um momento crucial, com as empresas investindo em IA e em busca de formas confiáveis de ajudar todos os funcionários a aproveitar o seu próprio potencial. Com base na tecnologia de IA da Zoom, a plataforma cria uma sede única e inteligente onde os funcionários podem começar o dia, encontrar as informações de que precisam, fazer o trabalho e se manter informados, sem a necessidade de usar diferentes ferramentas. Com a inclusão da IA diretamente no fluxo do trabalho diário, Workvivo HQ ajuda as empresas a preencher a lacuna entre o investimento em IA e o impacto real na força de trabalho.

"Todo funcionário merece uma sede", disse John Goulding, CEO e cofundador da Workvivo. "O futuro do trabalho não é mais uma ferramenta de IA. É uma experiência para o funcionário onde a comunicação, o conhecimento e a IA se unem perfeitamente. A Workvivo HQ oferece para as empresas uma sede digital para a era da IA, um lugar onde todos os funcionários podem encontrar respostas, agir e permanecer conectados com o que é mais importante."

Uma Nova Era para a Experiência do Funcionário: Dar um Lar ao Trabalho

O lançamento da Workvivo HQ é a evolução mais significativa da plataforma Workvivo desde que passou fazer parte da Zoom em 2023 e um novo e ousado passo à frente para a experiência dos funcionários na era da IA. Isso reflete uma mudança fundamental na forma como as empresas pensam sobre a experiência dos funcionários, de um destino de comunicação e engajamento para uma base de produtividade, conhecimento e trabalho baseado em IA.

Workvivo HQ é alimentada pela IA da Zoom e sua abordagem federada, a mesma base por trás de ZoomMate , que utiliza seus próprios modelos de IA proprietários juntamente com os das principais empresas de IA OpenAI, Anthropic e outras. A inteligência é incorporada à experiência do funcionário, tornando a IA uma parte natural do trabalho diário, em vez de outro destino independente.

Com Workvivo HQ, os funcionários podem:

Acessar rapidamente conhecimento, políticas, documentos e expertise da empresa

Entender o sentimento dos funcionários e as tendências do local de trabalho por meio da inteligência das pessoas com base em IA

Manter-se informado com os resumos, recapitulações e atualizações personalizadas gerados por IA

Criar comunicações, anúncios e conteúdo mais rapidamente com assistência de escrita baseada em IA

Alcançar os funcionários onde quer que estejam, desde os da linha de frente aos do escritório corporativo, por meio de experiências personalizadas baseadas em IA

Transformar questões em trabalho concluído com o HQ Agent, atuando nos sistemas conectados

HQ Agent

A Workvivo também lançou o HQ Agent, uma camada de IA agêntica que estende Workvivo HQ além da própria plataforma e conecta os funcionários à pilha de tecnologia corporativa mais ampla.

Com sua conexão com mais de 60 sistemas corporativos, incluindo Gmail, Google Drive, JIRA, Salesforce, ServiceNow, Workday e outros aplicativos de negócios, o HQ Agent pode entender solicitações, recuperar informações, coordenar o trabalho entre sistemas e agir em nome dos funcionários. Enquanto a Workvivo HQ ajuda os funcionários a se comunicar e encontrar respostas, o HQ Agent os ajuda a agir baseadas nelas.

"Durante o desenvolvimento da Workvivo HQ não queríamos apenas perguntar como adicionar mais IA ao local de trabalho. Queríamos saber como simplificar o trabalho”, disse Andrea Graham, Diretora de Produto e Engenharia da Workvivo. "O resultado é uma experiência que reúne comunicação, conhecimento e ação em um só lugar, e ajuda os funcionários a gastar menos tempo pesquisando e mais tempo realizando um trabalho significativo."

Desenvolvido para Adoção de IA em Toda a Força de Trabalho

A Workvivo atende a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo e conta com a confiança de mais de 1.300 empresas em mais de 200 países e territórios. Com a adoção e o envolvimento líderes do setor, a Workvivo está excepcionalmente posicionada para ajudar as empresas a operacionalizar a IA em toda a sua força de trabalho.

A Workvivo HQ também reúne os recursos da Seer by Workvivo , integrando a escuta do funcionário e a inteligência das pessoas diretamente na experiência do funcionário. Ao combinar comunicação, insights da força de trabalho e IA em uma plataforma, as empresas têm uma compreensão mais profunda das necessidades dos funcionários e, ao mesmo tempo, equipam os líderes com as ferramentas para impulsionar o engajamento, apoiar a mudança e tomar decisões mais informadas.

O lançamento ocorre no momento quando as empresas buscam dimensionar a adoção da IA em forças de trabalho cada vez mais diversas. Uma nova pesquisa encomendada pela Workvivo, The Frontline AI Gap **, revelou diferenças significativas na adoção da IA no local de trabalho, com 62% dos funcionários de escritório relatando o uso regular ou ocasional da IA, em comparação com apenas 32% dos funcionários da linha de frente.

Ao contrário de muitas soluções corporativas de IA que atendem principalmente aos funcionários de escritório, a Workvivo HQ oferece uma experiência completa alimentada por IA em desktops e dispositivos móveis, ajudando as empresas a preencher essa lacuna e estender os benefícios da IA a todos os funcionários, incluindo funcionários de linha de frente e fora do escritório.

"As empresas que tiverem sucesso com a IA serão as que a tornarão útil, acessível e relevante para todos os funcionários", disse Goulding. "A transformação da IA não pode ser limitada a quem atua no conhecimento. Deve atingir toda a força de trabalho. Workvivo HQ foi desenvolvida para ajudar a tornar isso possível."

Para mais informação sobre a Workvivo HQ, visite www.workvivo.com/hq .

**Em 2026, a Workvivo encomendou da TrendCandy, uma empresa de pesquisa independente, uma pesquisa com 4.736 funcionários da linha de frente e de escritório em vários setores e países. Os entrevistados foram avaliados e selecionados em todo o mundo com painéis de amostra B2B, com verificação de qualidade como verificação dupla, recrutamento duplo-cego, verificação de qualidade de engajamento, randomização e outras práticas de metodologia recomendadas.

Sobre a Workvivo by Zoom

Workvivo by Zoom é a plataforma líder de mercado e nativa de IA de experiência do funcionário para empresas globais. Ele reúne comunicação, engajamento, conhecimento e inteligência de pessoas em uma plataforma móvel, projetada em torno de pessoas e adoção desde o primeiro dia. Ao orquestrar a experiência dos funcionários em todos os canais e sistemas, a Workvivo ajuda as empresas a se comunicarem com clareza, responder mais rapidamente por meio da IA e transformar insights em ações em escala.

Reconhecida como Líder na The Forrester Wave™: Plataformas de Internet, Líder no Gartner® Magic Quadrant™ para Soluções de Intranet Empacotadas e reconhecida como "Customers' Choice" no Gartner Peer Insights™, Workvivo atende a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo, incluindo marcas globais de destaque como Amazon, Delta, Motherson, White Castle, Heineken, Bupa, Ryanair e Verizon. Fundada em 2017 e adquirida pela Zoom em 2023, a Workvivo continua a redefinir como as empresas se conectam e alinham sua força de trabalho. Para mais informações, visite http://www.workvivo.com.

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Contato com a Mídia Vineetha Pathrose press@workvivo.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9749211)