Mavenir colabora com a Red Hat para lançar plataforma de IA integrada e transformar operadoras em provedoras de serviços de IA

RICHARDSON, Texas, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir lançou hoje uma Plataforma Integrada de IA desenvolvida em colaboração com a Red Hat que viabiliza que as operadoras de rede monetizem a IA como os dados já são monetizados; por meio de planos de consumo baseados em tokens, faturados na conta telefônica, com controle total de preços, contratos de nível de serviço (SLAs) e os modelos que potencializam todas as interações. A Plataforma Integrada de IA irá operar em três modelos: serviços de IA com a marca da operadora para seus próprios assinantes; como camada de infraestrutura de IA que alimenta as implantações da rede de IA da operadora; e como plataforma de IA gerenciada por meio da qual operadoras oferecem recursos de IA a clientes corporativos com base no consumo de tokens. Usando a Red Hat AI como plataforma unificada que reúne recursos de IA executados na infraestrutura do Kubernetes alimentada pelo Red Hat OpenShift, a Plataforma Integrada de IA da Mavenir capacita as operadoras com uma arquitetura flexível e soberana. Isso possibilita que as operadoras utilizem modelos locais e de linguagem pequenos (SLMs) personalizados que podem lidar com uma ampla gama de casos de uso, além de se beneficiarem da conectividade seletiva, governada por políticas para modelos de fronteira para tarefas que exigem capacidade de raciocínio de ponta. As operadoras controlam qual modelo lida com qual solicitação, quem paga por ela e como ela é cobrada.

Monetização de IA: A Oportunidade da Operadora

O mercado global de serviços de IA está gerando novos fluxos de receita que as operadoras de rede estão posicionadas de forma única para capturar. O consumo de IA com base em tokens, o modelo de unidade que alimenta todas as interações de grandes modelos de linguagem, reflete o paradigma de faturamento de dados móveis que os operadores dominam há décadas. Planos mensais de tokens de IA, cotas corporativas por departamento e níveis apoiados por SLA para serviços de IA fornecidos pelas operadoras representam uma camada de monetização estruturalmente nova, além da conectividade existente.

Para aproveitar essa oportunidade, as operadoras precisam de infraestrutura de IA de nível de produção que controle no local a computação soberana, roteamento de modelo inteligente, medição precisa de token, garantia de serviço de nível de operadora e integração de faturamento. Fundamentalmente, nenhum modelo de implantação único se encaixa em todos os casos de uso. Os casos de uso de rotina são SLMs de propriedade da operadora por razões de custo e soberania. Tarefas complexas de raciocínio podem garantir acesso seletivo a modelos de fronteira. Desenvolvida em colaboração com a Red Hat, a plataforma de IA integrada da Mavenir suporta ambos os modos sob uma única política e estrutura de cobrança, dando às operadoras uma arquitetura híbrida que maximiza a economia sem sacrificar a capacidade onde ela mais importa.

A Plataforma Integrada de IA

A Plataforma Integrada de IA reúne a plataforma de software de IA da Mavenir com os recursos corporativos de Kubernetes e IA da Red Hat, fornecidos em hardware validado de parceiros terceirizados. O resultado é uma plataforma de infraestrutura de IA de nível de operadora e nativa da nuvem que as operadoras podem implantar no local com maior soberania de dados. A arquitetura é projetada como híbrida, usando modelos padrão no local e de código aberto para atender à maior parte do tráfego, enquanto o roteador de modelos da Mavenir fornece acesso controlado por políticas a modelos de fronteira externa para casos de uso que exigem raciocínio avançado ou capacidade multimodal. A plataforma possibilita operações e orquestração agênticas, roteamento de modelo inteligente e otimização de token, recursos de plataforma como serviço (PaaS) e MLOps alimentados pela Red Hat AI; cobrança e faturamento de token via Mavenir Digital Enablement, garantia de serviço de loop fechado, identidade Trust Zero, autenticação e segurança de IA, tudo isso com suporte na infraestrutura de contêineres de nível de operadora do Red Hat OpenShift, a principal plataforma de aplicativos de nuvem híbrida do setor alimentada pelo Kubernetes.

Três Modelos Operacionais

A plataforma suporta três modelos operacionais distintos, dando às operadoras flexibilidade de como implantar e monetizar a IA:

Plataforma de IA Empresarial: A operadora oferece acesso medido a modelos de IA, recursos de computação e ferramentas de IA para clientes corporativos como serviço de valor agregado, juntamente com contratos de conectividade existentes. Os clientes corporativos implantam seus próprios aplicativos ou consomem APIs de IA com base no uso. A operadora fornece SLAs de infraestrutura e plataforma; os SLAs de aplicativos corporativos são regidos pelo contrato de serviço específico da operadora com o cliente.

Infraestrutura da Rede de IA: A operadora usa a plataforma como estrutura de computação e IA para implantações de grade de IA, hospedagem de aplicativos de IA incorporados à rede, e cargas de trabalho de terceiros na infraestrutura controlada pela operadora. A plataforma fornece garantias de disponibilidade de infraestrutura; o desempenho do aplicativo e os níveis de serviço são de responsabilidade do proprietário do aplicativo, a menos que a operadora disponibilize o aplicativo como sua própria oferta gerenciada.

Serviços de IA da Operadora: A operadora administra a plataforma para fornecer produtos e serviços baseados em IA para seus próprios assinantes. Isso inclui planos de assistentes de IA cobrados pelo consumo de token, serviços de rede aprimorados por IA e aplicativos de IA com a marca da operadora. A operadora é proprietária da relação comercial, define os SLAs e mantém o controle total dos preços, da marca e da qualidade do serviço.

A plataforma foi projetada para fornecer resultados tangíveis, incluindo:

Novos fluxos de receita de IA por meio de planos de token agrupados, desde níveis básicos de consumo até cotas corporativas ilimitadas.

Economia previsível de IA, transferindo a maior parte do tráfego para modelos locais com limites de gastos rígidos com qualquer uso de modelo de fronteira.

Soberania de dados por design, com todos os dados do assinante e pesos do modelo permanecendo na infraestrutura da operadora em operações normais.

SLAs contratuais para serviços de IA gerenciados pela operadora apoiados pela garantia de serviço de circuito fechado, com garantias de disponibilidade da plataforma que se estendem às cargas de trabalho corporativas e da Rede de IA.

Um caminho rápido para a receita por meio de cartilhas de implantação pré-validadas, com a própria implantação de produção da Mavenir servindo como arquitetura de referência.

Segurança empresarial por meio de controles de identidade de Trust Zero e proteção contra ameaças específicas de IA que atendem aos requisitos de conformidade dos ambientes de comunicação regulamentados.

"As operadoras estão observando as receitas de IA fluírem para hiperescaladores e plataformas de terceiros, enquanto fornecem a conectividade que torna tudo isso possível. Isso muda hoje. A Plataforma Integrada de IA desenvolvida em colaboração da Mavenir com a Red Hat oferece aos operadores a infraestrutura para se tornarem provedores de serviços de IA por direito próprio. As operadoras obtêm controle soberano dos modelos e dados, monetização precisa de tokens que se integra ao BSS existente e à garantia de serviço para respaldar seus próprios serviços de IA gerenciados com SLAs contratuais. Para operadoras lançando serviços de IA para assinantes, desenvolvendo sua infraestrutura de rede de IA ou oferecendo recursos de IA para clientes corporativos em uma base de consumo, a plataforma fornece os controles comerciais e operacionais para isso ser realizado em escala de operadora. Para os casos de uso mais exigentes, a plataforma também fornece acesso governado por políticas a modelos de fronteira, para que as operadoras nunca sejam limitadas pelo que é executado no local. Isso é desenvolvido do zero para os requisitos de monetização da operadora." Bejoy Pankajakshan, Diretor de Tecnologia e Estratégia da Mavenir

"No mundo atual impulsionado pela IA, as operadoras de rede agora, mais do que nunca, exigem alta disponibilidade, soberania de dados e confiabilidade de nível de operadora para dimensionar a IA para milhões de assinantes. Com o nosso trabalho com a Mavenir fornecemos uma solução integrada suportada na base nativa de Kubernetes, alimentada pela Red Hat AI, que oferece recursos de MLOps, inferência de vLLM e AgentOps. Essa arquitetura híbrida permite que as operadoras executem modelos locais soberanos para a maior parte do seu tráfego e se conectem seletivamente a modelos de fronteira para tarefas que exigem modelos, tudo isso por meio de uma única estrutura de política e faturamento. Juntos, proporcionamos às operadoras um caminho da experimentação da IA para a monetização da IA sem a necessidade de reconstruir o modelo das suas operações." Chris Wright, Diretor de Tecnologia e Vice-Presidente Sênior, Engenharia Global, Red Hat

Junte-se à Mavenir no DTW Ignite 2026, de 23 a 25 de junho - estande #334:

Na DTW Ignite, a Mavenir irá mostrar como o software AI-by-design oferece resultados de rede tangíveis: desencadeando a inovação da rede 5G Core, desbloqueando novas receitas de serviços e aumentando radicalmente a eficiência operacional.

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. Para mais informações, visite www.mavenir.com

Contatos de RP:

Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9749335)