54% dos Aspirantes a Profissionais de Web3 Não Conseguem o Primeiro Emprego: Relatório Bitget
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VICTORIA, Seychelles, June 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, divulgou seu Relatório de Inteligência de Talentos da Próxima Geração da Web3, revelando que barreiras de contratação, e não falta de talentos, são um dos maiores desafios da força de trabalho do setor. Realizado sob a iniciativa Blockchain4Youth (B4Y) da Bitget, a pesquisa entrevistou profissionais aspirantes e em início de carreira em várias regiões e revelou que, embora a Web3 continue atraindo talentos altamente qualificados, muitos candidatos continuam não conseguindo uma contratação inicial.
Mais de 54% dos entrevistados identificaram os requisitos de experiência anterior para cargos juniores como o maior obstáculo para a entrada no setor, enquanto 52% disseram que a educação deles proporcionou conhecimento teórico, mas eles não têm habilidades práticas prontas para o trabalho. A pesquisa sugere que, apesar da expansão da educação em blockchain em todo o mundo, os caminhos de emprego não estão acompanhando o mesmo ritmo, criando uma crescente desconexão entre a aprendizagem e a participação da força de trabalho. O relatório conclui que o setor enfrenta um desafio de acesso dos talentos e não de escassez de talentos, com muitos candidatos qualificados lutando para ganhar experiência necessária para entrar no setor.
O relatório também destaca a crescente importância dos mercados emergentes na formação do futuro da força de trabalho da Web3. Nigéria, Indonésia e China representaram quase metade de todos os entrevistados, refletindo como a educação em blockchain e o interesse na carreira estão se expandindo além dos centros de tecnologia tradicionais. Quase 46% dos participantes tinham entre 23 e 30 anos, enquanto mais de 58% tinham bacharelado, mestrado ou doutorado.
“A indústria conseguiu atrair talentos em todo o mundo. O desafio agora é converter esses talentos em empregos. A pesquisa também mostra que há um grande grupo de candidatos motivados e instruídos, mas muitos estão tendo dificuldades para dar o primeiro passo no setor. A eliminação desse problema é fundamental para a próxima fase do crescimento da indústria”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.
O relatório destaca que os interesses dos talentos estão acompanhando a demanda do setor. A convergência de IA e blockchain emergiu como a carreira mais procurada, selecionada por 61% dos entrevistados. Apesar do forte entusiasmo pelo setor, os entrevistados identificaram consistentemente a exposição prática do setor como uma lacuna no desenvolvimento da carreira, com 62% selecionando a orientação de profissionais experientes como o mecanismo de apoio com maior probabilidade de acelerar suas carreiras.
O relatório segue a expansão contínua da Blockchain4Youth, a iniciativa global da Bitget focada na educação em blockchain e no desenvolvimento da força de trabalho. A pesquisa confirma a importância dos caminhos de aprendizagem estruturados que unem a educação técnica com a exposição prática do setor, uma abordagem refletida no currículo do Blockchain4Youth Learning Hub, que combina fundamentos de blockchain, educação DeFi, insights do setor e tópicos de tecnologia emergentes.
O Blockchain4Youth Learning Hub recentemente ultrapassou 10.000 alunos registrados em todo o mundo. Os participantes que concluem com sucesso o programa recebem um certificado que pode ser usado para acessar a análise prioritária de oportunidades selecionadas na Bitget e Blockchain4Youth Talent Alliance, ajudando a conectar a educação com os caminhos de carreira do mundo real. Por meio de iniciativas, incluindo Boxed for Opportunity e parcerias educacionais, programas focados na carreira e a Blockchain4Youth Talent Alliance, a Blockchain4Youth continua conectando oportunidades de aprendizado, orientação e desenvolvimento de carreira para talentos emergentes de Web3.
O relatório demonstrou a necessidade de uma colaboração mais forte entre instituições educacionais, empregadores, plataformas de aprendizagem e participantes do setor para preencher a lacuna entre educação e emprego e apoiar a próxima etapa do crescimento da força de trabalho da Web3.
Para mais informações, leia o relatório aqui.
Sobre a Bitget
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Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/77c88c88-f193-4529-8d2e-88aa59b04e9d
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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001188483)