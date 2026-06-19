SpaceX Abre Capital: SPCX Agora Disponível para Negociação Após Lançamento Histórico na Nasdaq

EBC Financial Group oferece aos traders de todo o mundo acesso bidirecional ao maior IPO já registrado desde o sino de abertura, com taxas de transação dispensadas por tempo limitado.

LONDRES, June 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group (EBC) anunciou a disponibilidade da SpaceX (SPCX) em todas as plataformas da EBC. O instrumento foi lançado às 16h31 (UTC+3) na sexta-feira, 12 de junho de 2026, alinhado com o mercado aberto dos EUA e a mesma sessão que a SpaceX foi lançada na Nasdaq. A listagem seguiu a maior oferta pública inicial da história do mercado financeiro: um aumento de US$ 75 bilhões a um preço de emissão de US$ 135 por ação, com um valor de mercado de cerca de US$ 1,75 trilhão. As ações subiram cerca de 19% na sua primeira sessão, fechando perto de US$ 161, elevando o valor de mercado da SpaceX a mais de US$ 2 trilhões. O instrumento está disponível para todos os clientes da EBC em todo o mundo, nas contas Standard (STD) e Professional (PRO).

O lançamento posicionou a SpaceX entre as empresas listadas mais valiosas do mundo desde sua primeira sessão. Para os investidores essa é a primeira vez que o acesso ao mercado público é disponibilizado a uma empresa que permaneceu privada por mais de duas décadas enquanto consolidava posições de liderança em serviços de lançamento, na rede de satélites Starlink e desde a aquisição da xAI em fevereiro de 2026.

Acesso no Mesmo Dia a Uma Listagem Extraordinária

O recém-lançado CFD está perfeitamente integrado à infraestrutura de negociação existente da EBC, eliminando o requisito de integração distinta, alocações de capital ou limites mínimos de assinatura. Tanto as contas Standard quanto as Professional oferecem o instrumento, cada uma com seu próprio perfil de precificação e execução. Os traders em diferentes estágios, desde investidores de baixo capital até profissionais experientes, podem escolher a conta que melhor se adapte à sua forma de operar.

Negociação de Acordo com a Sua Visão

A EBC oferece suporte à negociação bidirecional da SpaceX. Investidores otimistas podem assumir uma posição comprada se acreditarem que a receita recorrente da Starlink, a vantagem da SpaceX em termos de custos de lançamento e as receitas provenientes de contratos com a NASA e o setor de defesa justificam o valor do mercado. Os traders podem adotar uma posição vendida se considerarem a precificação excessiva, levando em conta a intensidade de capital do setor aeroespacial e o risco de desvalorização enfrentado por novos investidores.

Comissão Zero por Tempo Limitado sobre Ações dos EUA

Juntamente com a listagem a EBC está executando uma oferta de comissão zero por tempo limitado em ações dos EUA e negociação de ETF, válida de 12 de junho a 11 de setembro de 2026. Com a dispensa de comissão e taxas de swap zero no instrumento, os custos de negociação terão uma redução substancial, reduzindo potencialmente os custos de negociação para os clientes em meio ao boom do IPO de tecnologia. Esta promoção está disponível apenas para clientes que abram uma conta no EBC Financial Group (SVG) LLC.

Um Evento Decisivo do Mercado

A SpaceX entra nos mercados públicos como um grupo verticalmente integrado que abrange foguetes, satélites e, por meio da xAI, inteligência artificial. No seu documento de IPO, a empresa apresentou um mercado endereçável total declarado de cerca de US$ 28,5 trilhões, a maior parte vinculada a aplicativos de IA e empresariais, uma ambição que alguns analistas questionaram, dado o estágio inicial da empresa nessas áreas. Para os clientes da EBC o ponto prático é mais simples: uma empresa no centro desse debate agora pode ser negociada diretamente e sobre o qual eles podem formar sua própria opinião a partir das suas contas já existentes.

SPCX.OQ está disponível nas plataformas EBC. Para mais informações, visite o website do EBC Financial Group www.ebc.com .

Aviso de Risco

Trading Forex (FX) e Contracts for Difference (CFDs) na margem acarreta um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. As perdas podem exceder os depósitos. O desempenho passado não garante resultados futuros. Considere seus objetivos de investimento e tolerância ao risco cuidadosamente antes de negociar.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado em Londres, o EBC Financial Group (EBC) é uma marca global conhecida por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Por meio de suas entidades regulamentas localizadas em centros financeiros proeminentes, como Reino Unido, Ilhas Cayman, Mauritius e muitos outros, o EBC viabiliza que investidores de varejo, profissionais e institucionais tenham acesso a oportunidades de mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, CFDs e mais.

Com a confiança de investidores de mais de 100 países e premiações globais, incluindo durante vários anos do World Finance, o EBC é amplamente considerado uma das melhores corretoras do mundo, com títulos que incluem Melhor Plataforma de Negociação e Corretora Mais Confiável. Com sua forte posição regulatória e compromisso com a transparência, o EBC também tem sido consistentemente classificado entre as principais corretoras - confiável por sua capacidade de fornecer soluções de negociação seguras, inovadoras e voltadas para o cliente em mercados internacionais competitivos.

As subsidiárias do EBC são licenciadas e regulamentadas nas suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); o EBC Financial (MU) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Services Commission Mauritius (FSC).

O EBC conta com uma equipe de veteranos do setor com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. O grupo tem experiência com os principais ciclos econômicos, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço em 2015 até as convulsões do mercado da pandemia de COVID-19. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC tem orgulho de ser parceiro oficial de câmbio do FC Barcelona e continua a impulsionar parcerias impactantes para capacitar as comunidades – nomeadamente através da iniciativa United to Beat Malaria da Fundação das Nações Unidas, do Departamento de Economia da Universidade de Oxford e de uma gama diversificada de parceiros que defendem iniciativas em saúde, economia, educação e sustentabilidade globais.

https://www.ebc.com/

Foto deste comunicado disponível em:

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Contato com a Mídia: Aldric Tinker Toyad Líder Global de RP aldric.tinker@ebc.com Saiful Shamsudin Executivo de Relações Públicas saiful.shamsudin@ebc.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9749120)