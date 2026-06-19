Mavenir Potencializa Lançamento do Aplicativo My Enet, Unificando Celular, Banda Larga e IPTV Para Assinantes da ENet na Guiana

RICHARDSON, Texas, June 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de software de rede nativa na nuvem, anunciou hoje o lançamento do Aplicativo My ENet, uma plataforma digital unificada desenvolvida para a operadora multisserviços ENet da Guiana.

O aplicativo reúne voz móvel, SMS, dados, banda larga, linha fixa e IPTV em uma experiência digital única e perfeita para os clientes consumidores e corporativos da Enet. Ele substitui vários aplicativos desconectados por uma plataforma integrada que abrange integração, autoatendimento, pagamentos e provisionamento de eSIM.

A ENet é uma das principais provedoras de telecomunicações da Guiana, atendendo consumidores e empresas com serviços móveis, de banda larga, voz fixa e IPTV em todo o país. O lançamento do Aplicativo My Enet é uma das consolidações de serviços digitais mais abrangentes de uma operadora caribenha.

Até agora, os clientes da ENet tinham que navegar por vários aplicativos em diferentes plataformas BSS para gerenciar seus serviços. Essa experiência fragmentada o novo aplicativo elimina completamente.

A experiência digital unificada oferece a todos os clientes um único ponto de contato digital para integração, provisionamento de eSIM, autoatendimento, fidelidade e recompensas, pagamentos e adição de serviços na loja digital ENet.

Vishok Persaud, CEO da ENet, disse: “O novo Aplicativo My ENet oferece uma experiência simples e integrada para nossos clientes, além de criar oportunidades para futuros serviços digitais e inovação. Nossa parceria contínua com a Mavenir é outro passo importante para reforçar a posição da ENet como líder em tecnologia e serviços digitais da Guiana.”

Um dos principais diferenciais do Aplicativo My ENet é sua carteira digital central: uma única conta em dinheiro que abrange todos os serviços ENet. Além dos pagamentos de contas e recargas, a carteira dá à ENet a base para processar pagamentos de terceiros, abrindo as portas para novos fluxos de receita no estilo fintech e parcerias digitais.

Com base na plataforma Mavenir Digital Enablement (MDE), o aplicativo foi desenvolvido com o modelo Agile Delivery Squad (ADS) da Mavenir, fornecendo à ENet uma equipe de desenvolvimento dedicada para a evolução contínua do aplicativo e a integração do sistema. O Aplicativo My ENet está disponível em iOS e Android.

Sandeep Singh, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral de Soluções de Negócios da Mavenir, disse: "O Aplicativo My ENet é um grande exemplo do que nossa plataforma de capacitação digital pode oferecer às operadoras prontas para ir além da conectividade. Com a unificação de vários serviços e uma carteira digital em uma única experiência, a ENet pode simplificar a jornada do cliente e, ao mesmo tempo, desbloquear modelos de monetização totalmente novos. Esta é a transformação da Telco para a TechCo em ação."

Esse lançamento é resultado de uma parceria de longa data das duas empresas. Em 2023, a ENet lançou novos serviços 4G e 5G na Guiana, alimentados pelo IMS e pelo Digital BSS nativos da nuvem da Mavenir, um marco na evolução da rede móvel do país. O Aplicativo My ENet é o próximo capítulo dessa colaboração.

Notas aos Editores:

- DTW Ignite 2026, 23–25 Junho - estande #334:

Na DTW Ignite, a Mavenir irá mostrar como o software AI-by-design oferece resultados de rede tangíveis: desencadeando a inovação da rede 5G Core, desbloqueando novas receitas de serviços e aumentando radicalmente a eficiência operacional. Reserva de demonstração disponível aqui.

- Sobre o My ENet: Tudo ENet. Um aplicativo.

O My ENet é o seu hub tudo em um para gerenciar seu mundo ENet — desenvolvido em torno da maneira como você vive, trabalha e se conecta. Seja recarregando, pagando uma conta ou se inscrevendo pela primeira vez, tudo o que você precisa está aqui — sem filas, sem problemas, sem alternar entre aplicativos.

O que você pode fazer com o My ENet:

1. Gerenciar seus serviços – Visualização e controle de todas as suas contas e planos ENet a partir de um painel único e unificado. Tudo em um só lugar, sempre atualizado.

2. Pagar como quiser — Pagamentos rápidos e seguros com sua carteira eletrônica ou cartão de crédito. Pague contas, recarregue e muito mais sem sair do app.

3. Obter um eSIM instantaneamente — Inscrição no eSIM diretamente do seu dispositivo. Evite a visita à loja e seja conectado em minutos, onde quer que esteja.

Criado para o que vem a seguir – Meu ENet está em constante evolução. Cada atualização traz novos recursos, desempenho mais tranquilo e mais serviços ENet em uma experiência perfeita.

Baixe o Aplicativo My ENet:

https://play.google.com/store/apps/details?id=gy.enetworksapp

https://apps.apple.com/us/app/my-enet/id1618927353

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos.

Para mais informação, visite www.mavenir.com

Contatos de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9749662)