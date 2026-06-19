WIKA apresenta soluções para alimentos e bebidas na Fispal

A WIKA, empresa com mais de 80 anos de atuação em tecnologia de medição e instrumentação industrial, marca presença na Fispal Tecnologia 2026 com um portfólio voltado às exigências do setor de alimentos e bebidas. O evento, voltado à tecnologia, inovação e negócios para a indústria alimentícia da América Latina, acontece de 16 a 19 de junho no São Paulo Expo, em São Paulo. A empresa recebe visitantes no estande D170.



Na feira, a WIKA apresenta soluções desenvolvidas para responder aos principais desafios do segmento: precisão na medição, conformidade com padrões higiênicos rigorosos e redução de downtime nas linhas de produção.





Instrumentação higiênica in line com certificações internacionais





O destaque da participação da WIKA é sua linha de soluções in line, projetadas para eliminar os riscos associados às conexões em T convencionais, configurações amplamente utilizadas na indústria, mas que criam pontos cegos propícios à contaminação cruzada. As soluções in line da empresa garantem o desempenho contínuo da produção sem paradas inesperadas, com certificações EHEDG, 3A, Ex e FDA.





Entre os produtos em exposição está o TIF50-F, termômetro com design higiênico que facilita a limpeza e elimina pontos de acúmulo, garantindo medições seguras e consistentes.





Também fazem parte da apresentação o TR10 e o TC10, ambos com certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que aliam alta precisão, robustez e resposta rápida, atributos essenciais para o controle de processos em ambientes de alto padrão sanitário.



Completam o portfólio o transmissor digital de temperatura T38, que oferece monitoramento preciso e elevada proteção contra interferências eletromagnéticas; o transmissor de processo in line DMSU22SA, desenvolvido com design higiênico, fácil limpeza e conformidade com normas sanitárias, além de integração IO-Link para rastreabilidade, diagnósticos inteligentes e suporte a auditorias; e o manômetro digital CPG1200, indicado para medições precisas e confiáveis em campo ou laboratório.





A empresa também expõe o medidor de vazão ultrassônico FLC-CS4, equipado com a tecnologia Clamp Sonic™ 4 (clamp-on), que permite medições sem contato com o fluido e sem intervenções na tubulação, possibilitando instalação sem parada da operação e reduzindo as necessidades de manutenção e calibração. O estande também traz os selos diafragma da WIKA, disponíveis em versões com conexão estéril, conexão asséptica resistente a processos SIP, braçadeira TRI-CLAMP® e sistema compacto com diagnóstico visual de erros, garantindo a proteção dos instrumentos de pressão mesmo nas aplicações mais exigentes.





“A indústria de alimentos e bebidas opera sob exigências cada vez maiores de segurança, rastreabilidade e eficiência operacional. Nosso objetivo é apoiar esse cenário com soluções que combinam precisão de medição, conformidade com os mais rigorosos padrões sanitários e tecnologias capazes de reduzir paradas e aumentar a confiabilidade dos processos. Mais do que fornecer instrumentos, atuamos como parceiros dos clientes no desenvolvimento de projetos que contribuem para ganhos de produtividade e qualidade ao longo de toda a cadeia produtiva”, afirma Fernando Carreteio, diretor comercial da WIKA.





Tecnologia de pesagem para silos e envasadoras





A WIKA apresenta ainda suas soluções de pesagem industrial, com células de carga de alta repetibilidade indicadas para silos, balanças e linhas de envase. A tecnologia oferece medição precisa em tempo real, redução de desperdícios e integração com sistemas industriais, benefícios especialmente relevantes para o agronegócio e para indústrias com processos automatizados.





Projetos sob medida





Além dos produtos, a empresa oferece desenvolvimento de projetos personalizados a partir do diagnóstico de cada processo produtivo, abrangendo medição de nível, vazão, temperatura e pressão. A abordagem consultiva, conduzida por especialistas de produto, permite identificar a solução mais adequada para cada aplicação.





Sobre a WIKA



