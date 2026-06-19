Inflow realiza evento de abertura da Copa na Housi

A Inflow realizou, na Housi, um evento especial para acompanhar a abertura da Copa, reunindo convidados em um ambiente voltado à transmissão da partida e à convivência entre os participantes. A iniciativa marcou o início da competição em um espaço preparado para receber o público durante um dos momentos mais aguardados do calendário esportivo.

Criada com a proposta de desenvolver soluções de mobiliário voltadas ao cotidiano contemporâneo, a Inflow tem construído sua trajetória a partir de produtos que unem funcionalidade, praticidade e adaptação aos diferentes estilos de vida. Ao longo dos últimos anos, a marca ampliou sua presença em ações e experiências que aproximam o público de seu universo para além dos ambientes residenciais.

Durante o evento, o conforto fez parte da composição do espaço. Entre um lance e outro, o Puff Copa e a Poltrona Ergow estiveram presentes na ambientação, contribuindo para a acomodação dos convidados ao longo da transmissão. A proposta foi integrar os produtos à experiência do evento de forma natural, acompanhando os momentos de interação e permanência no local.

A realização de encontros presenciais para acompanhar grandes eventos esportivos tem ganhado espaço como uma forma de reunir pessoas em torno de interesses em comum.

Além da transmissão da partida, o encontro proporcionou momentos de integração entre convidados em um ambiente planejado para acolher diferentes formas de interação. A combinação entre esporte, convivência e estrutura de apoio fez parte da proposta desenvolvida para a ocasião.

Realizado pela Inflow na Housi, o evento de abertura da Copa reuniu convidados para acompanhar o início da competição em uma experiência marcada pela presença do conforto como elemento integrante do ambiente. A iniciativa reforçou a conexão da marca com momentos de encontro e compartilhamento, cada vez mais presentes em ações voltadas à experiência do público.

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O evento realizado na Housi marcou o início da Copa em um ambiente voltado à convivência e ao compartilhamento de experiências. Informações sobre a trajetória da Inflow e seus projetos podem ser encontradas no site oficial da Inflow?.