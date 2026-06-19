Santa Catarina mostra sua diversidade no Meeting Brasil
Santa Catarina amplia sua presença internacional por meio do Meeting Brasil, apresentando ao trade estrangeiro uma estratégia turística voltada às quatro estações do ano. O estado busca fortalecer sua imagem como destino completo, seguro e diverso, com experiências de natureza, cultura, gastronomia, inverno, bem-estar, eventos e negócios.
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Santa Catarina acelera sua estratégia de internacionalização turística com foco nas quatro estações do ano, ampliando presença em mercados estratégicos e fortalecendo o posicionamento do estado como um destino completo, seguro e preparado para receber visitantes durante todos os meses.
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Por meio da Secretaria de Estado do Turismo, o Governo de Santa Catarina tem intensificado sua participação em feiras, fóruns, roadshows e rodadas internacionais de negócios, incluindo o Meeting Brasil, plataforma que aproxima destinos e empresas brasileiras de operadores, agentes de viagens e profissionais do trade internacional.
A presença no Meeting Brasil integra uma estratégia mais ampla de promoção externa. O estado já vem desenvolvendo um trabalho recorrente de divulgação internacional, com ações exclusivas de RoadShow Santa Catarina e participação em agendas do Meeting Brasil na América do Sul e na Europa. Essa constância tem sido considerada fundamental para o fortalecimento da marca Santa Catarina nos principais mercados emissores.
Entre 2025 e o início de 2026, o RoadShow Santa Catarina reuniu mais de 1.000 operadores e agentes de viagens em importantes cidades da Europa e da América Latina. A ação, realizada pela Secretaria de Estado do Turismo e executada pela Expan Mais | Meeting Brasil, apresentou ao mercado internacional os diferenciais que posicionam Santa Catarina como destino diverso, seguro, profissional e competitivo.
A recorrência das ações permite que o estado não dependa apenas de campanhas pontuais. Ao manter presença contínua nos mercados estratégicos, Santa Catarina amplia relacionamento, capacita profissionais, atualiza operadores sobre seus produtos turísticos e fortalece a confiança de quem comercializa viagens para o Brasil.
No Meeting Brasil, esse posicionamento ganha um ambiente voltado a negócios. O formato reúne capacitações, reuniões de produto, rodadas com agentes de viagens e relacionamento direto com profissionais que influenciam a venda do Brasil no exterior. Para Santa Catarina, a participação representa a oportunidade de apresentar seus destinos diretamente a quem monta roteiros, recomenda experiências e cria pacotes turísticos para o público internacional.
A estratégia de promoção busca apresentar Santa Catarina em toda a sua diversidade, valorizando diferentes vocações turísticas e consolidando o estado como referência em experiências para diferentes perfis de viajantes.
Além do tradicional turismo de sol e mar, Santa Catarina vem fortalecendo segmentos como turismo de natureza, aventura, experiências sustentáveis, enoturismo, turismo rural, turismo religioso, bem-estar, cultura, gastronomia, turismo náutico, observação de aves, eventos e negócios. Também ganham destaque o turismo de inverno e as experiências ligadas às serras, águas termais e ao interior catarinense.
O objetivo é descentralizar o fluxo turístico, ampliar a permanência dos visitantes e impulsionar a economia em todas as regiões do estado, fortalecendo municípios, gerando oportunidades, emprego e renda durante o ano inteiro.
“A promoção internacional do nosso turismo é uma diretriz clara do governador Jorginho Mello. Estamos mostrando ao mercado global que Santa Catarina é um destino para o ano inteiro, com diversidade, segurança, infraestrutura e experiências capazes de atender diferentes públicos e movimentar a economia em todas as regiões. Nosso papel é abrir caminhos, fortalecer conexões e transformar esse interesse em desenvolvimento, oportunidades e qualidade de vida para os catarinenses”, destaca a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif.
Para o Meeting Brasil, a presença de Santa Catarina reforça o papel do evento como ambiente de negócios e posicionamento internacional para destinos brasileiros.
“O Meeting Brasil existe para aproximar os destinos de quem realmente comercializa o Brasil no exterior. Santa Catarina chega com um produto forte, diverso e preparado para o ano inteiro. Quando operadores e agentes conhecem melhor o destino, entendem seus diferenciais e ganham confiança, aumentam as chances de esse produto entrar na prateleira de venda internacional”, afirma Jair Pasquini, diretor da Expan Mais | Meeting Brasil.
A participação em agendas internacionais também ajuda Santa Catarina a apresentar uma imagem mais completa ao mercado. O estado passa a ser percebido não apenas como destino de praia, mas como um território com múltiplas experiências, boa infraestrutura, segurança, profissionalismo no atendimento ao trade e capacidade de receber diferentes perfis de visitantes ao longo do ano.
Esse posicionamento contribui para ampliar a competitividade catarinense em mercados emissores que buscam destinos organizados, com variedade de produtos e condições de comercialização. Para o trade internacional, conhecer melhor o destino é um passo essencial para recomendar, incluir em roteiros e vender com mais confiança.
Sobre o Meeting Brasil
O Meeting Brasil é uma plataforma internacional de promoção do turismo brasileiro, realizada pela Expan Mais, que aproxima destinos, empresas e produtos turísticos do Brasil de operadores, agentes de viagens e profissionais estratégicos do trade internacional.
Com mais de 100 edições realizadas no exterior, o evento já passou por mercados da América Latina e da Europa, consolidando um formato voltado à geração de negócios, relacionamento comercial e capacitação qualificada dos destinos brasileiros.
A programação reúne reunião de produto com operadores, rodada de negócios com agentes de viagens, capacitação dos destinos e ações de relacionamento com profissionais que influenciam diretamente a venda do Brasil no mercado internacional. O formato permite que os destinos apresentem seus diferenciais, fortaleçam a confiança com o trade e ampliem sua presença na prateleira de comercialização internacional.
Depois da edição Europa 2026, realizada em Lisboa, Porto e Madri, o Meeting Brasil segue para a América Latina em agosto, com etapas em cinco cidades estratégicas:
Lima, Peru: 3 e 4 de agosto
Santiago, Chile: 5 e 6 de agosto
Córdoba, Argentina: 7 de agosto
Buenos Aires, Argentina: 11 de agosto
Montevidéu, Uruguai: 19 de agosto
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Mais informações: www.meetingbrasil.com.br e +55 (47) 9 9904-7813
Website: https://www.meetingbrasil.com.br