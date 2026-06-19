Santa Catarina mostra sua diversidade no Meeting Brasil

Santa Catarina acelera sua estratégia de internacionalização turística com foco nas quatro estações do ano, ampliando presença em mercados estratégicos e fortalecendo o posicionamento do estado como um destino completo, seguro e preparado para receber visitantes durante todos os meses.

Por meio da Secretaria de Estado do Turismo, o Governo de Santa Catarina tem intensificado sua participação em feiras, fóruns, roadshows e rodadas internacionais de negócios, incluindo o Meeting Brasil, plataforma que aproxima destinos e empresas brasileiras de operadores, agentes de viagens e profissionais do trade internacional.

A presença no Meeting Brasil integra uma estratégia mais ampla de promoção externa. O estado já vem desenvolvendo um trabalho recorrente de divulgação internacional, com ações exclusivas de RoadShow Santa Catarina e participação em agendas do Meeting Brasil na América do Sul e na Europa. Essa constância tem sido considerada fundamental para o fortalecimento da marca Santa Catarina nos principais mercados emissores.

Entre 2025 e o início de 2026, o RoadShow Santa Catarina reuniu mais de 1.000 operadores e agentes de viagens em importantes cidades da Europa e da América Latina. A ação, realizada pela Secretaria de Estado do Turismo e executada pela Expan Mais | Meeting Brasil, apresentou ao mercado internacional os diferenciais que posicionam Santa Catarina como destino diverso, seguro, profissional e competitivo.

A recorrência das ações permite que o estado não dependa apenas de campanhas pontuais. Ao manter presença contínua nos mercados estratégicos, Santa Catarina amplia relacionamento, capacita profissionais, atualiza operadores sobre seus produtos turísticos e fortalece a confiança de quem comercializa viagens para o Brasil.

No Meeting Brasil, esse posicionamento ganha um ambiente voltado a negócios. O formato reúne capacitações, reuniões de produto, rodadas com agentes de viagens e relacionamento direto com profissionais que influenciam a venda do Brasil no exterior. Para Santa Catarina, a participação representa a oportunidade de apresentar seus destinos diretamente a quem monta roteiros, recomenda experiências e cria pacotes turísticos para o público internacional.

A estratégia de promoção busca apresentar Santa Catarina em toda a sua diversidade, valorizando diferentes vocações turísticas e consolidando o estado como referência em experiências para diferentes perfis de viajantes.

Além do tradicional turismo de sol e mar, Santa Catarina vem fortalecendo segmentos como turismo de natureza, aventura, experiências sustentáveis, enoturismo, turismo rural, turismo religioso, bem-estar, cultura, gastronomia, turismo náutico, observação de aves, eventos e negócios. Também ganham destaque o turismo de inverno e as experiências ligadas às serras, águas termais e ao interior catarinense.

O objetivo é descentralizar o fluxo turístico, ampliar a permanência dos visitantes e impulsionar a economia em todas as regiões do estado, fortalecendo municípios, gerando oportunidades, emprego e renda durante o ano inteiro.

“A promoção internacional do nosso turismo é uma diretriz clara do governador Jorginho Mello. Estamos mostrando ao mercado global que Santa Catarina é um destino para o ano inteiro, com diversidade, segurança, infraestrutura e experiências capazes de atender diferentes públicos e movimentar a economia em todas as regiões. Nosso papel é abrir caminhos, fortalecer conexões e transformar esse interesse em desenvolvimento, oportunidades e qualidade de vida para os catarinenses”, destaca a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif.

Para o Meeting Brasil, a presença de Santa Catarina reforça o papel do evento como ambiente de negócios e posicionamento internacional para destinos brasileiros.

“O Meeting Brasil existe para aproximar os destinos de quem realmente comercializa o Brasil no exterior. Santa Catarina chega com um produto forte, diverso e preparado para o ano inteiro. Quando operadores e agentes conhecem melhor o destino, entendem seus diferenciais e ganham confiança, aumentam as chances de esse produto entrar na prateleira de venda internacional”, afirma Jair Pasquini, diretor da Expan Mais | Meeting Brasil.

A participação em agendas internacionais também ajuda Santa Catarina a apresentar uma imagem mais completa ao mercado. O estado passa a ser percebido não apenas como destino de praia, mas como um território com múltiplas experiências, boa infraestrutura, segurança, profissionalismo no atendimento ao trade e capacidade de receber diferentes perfis de visitantes ao longo do ano.

Esse posicionamento contribui para ampliar a competitividade catarinense em mercados emissores que buscam destinos organizados, com variedade de produtos e condições de comercialização. Para o trade internacional, conhecer melhor o destino é um passo essencial para recomendar, incluir em roteiros e vender com mais confiança.

Sobre o Meeting Brasil

O Meeting Brasil é uma plataforma internacional de promoção do turismo brasileiro, realizada pela Expan Mais, que aproxima destinos, empresas e produtos turísticos do Brasil de operadores, agentes de viagens e profissionais estratégicos do trade internacional.

Com mais de 100 edições realizadas no exterior, o evento já passou por mercados da América Latina e da Europa, consolidando um formato voltado à geração de negócios, relacionamento comercial e capacitação qualificada dos destinos brasileiros.

A programação reúne reunião de produto com operadores, rodada de negócios com agentes de viagens, capacitação dos destinos e ações de relacionamento com profissionais que influenciam diretamente a venda do Brasil no mercado internacional. O formato permite que os destinos apresentem seus diferenciais, fortaleçam a confiança com o trade e ampliem sua presença na prateleira de comercialização internacional.

Depois da edição Europa 2026, realizada em Lisboa, Porto e Madri, o Meeting Brasil segue para a América Latina em agosto, com etapas em cinco cidades estratégicas:

Lima, Peru: 3 e 4 de agosto

Santiago, Chile: 5 e 6 de agosto

Córdoba, Argentina: 7 de agosto

Buenos Aires, Argentina: 11 de agosto

Montevidéu, Uruguai: 19 de agosto

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Mais informações: www.meetingbrasil.com.br e +55 (47) 9 9904-7813