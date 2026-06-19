Rio Grande do Norte cresce com apoio do Meeting Brasil

O Brasil bateu recordes no número de turistas estrangeiros no primeiro trimestre de 2026, e o Rio Grande do Norte foi um dos protagonistas dessa tendência, com crescimento de 159,13%, o maior percentual de todo o país, segundo dados de pesquisa da Embratur com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal. Foram 26.851 visitantes no primeiro trimestre do ano, contra 10.362 no mesmo período de 2025.



A maioria dos visitantes foi formada por argentinos, chilenos e europeus, entre os quais boa parte chega via Lisboa, conectada a Natal por um voo diário. O voo direto, de apenas 6h45min, é o mais breve entre a Europa e a América do Sul, característica que tem se revelado um diferencial competitivo para o turismo potiguar.



Para aproximar ainda mais o estado do público europeu, o Rio Grande do Norte, por meio da Emprotur, participou do Meeting Brasil Europa 2026, realizado em abril nas cidades de Lisboa, Porto e Madri. O evento itinerante, um dos mais importantes da agenda de divulgação dos destinos nacionais no exterior, reúne em cada mercado operadores e agentes de viagem que comercializam o Brasil.



O objetivo do estado é ampliar o sucesso de seu plano de promoção do turismo, seguindo uma estratégia baseada em três pilares. O primeiro é a conectividade aérea, priorizada com a ajuda de uma política de descontos para o combustível de aviação, que atraiu o interesse de diversas companhias e aumentou em mais de 278% a oferta de assentos ligando Natal ao exterior.



O segundo pilar é o investimento em promoção, com inteligência de mercado e parcerias estratégicas, o que permitiu ao estado crescer nos nove principais países do ranking de emissores, inclusive em alguns que sequer possuem voos diretos. O terceiro pilar é o posicionamento do destino Rio Grande do Norte enquanto marca, com um branding que adotou uma perspectiva mais verde, sustentável, de experiências exclusivas e com infraestrutura acolhedora.



A divulgação do estado tem reforçado entre seus principais atrativos a riqueza de experiências que podem ser vividas em um único destino. O Rio Grande do Norte tem apenas 52,7 mil km², mas concentra uma grande diversidade de atrações.



Entre elas estão piscinas naturais, conhecidas como parrachos, com corais de fogo e rica fauna subaquática, acessíveis mesmo para quem não tem experiência de mergulho; praias a cada 6 km, em média, com diferentes paisagens, como falésias, dunas e enseadas; vento favorável para esportes como kitesurf e windsurf; a segunda maior área de dunas móveis do Brasil; a maior frota credenciada de buggys; e uma gastronomia baseada em frutos do mar, refletida até na origem da palavra “potiguar”, que significa “comedor de camarão” em tupi.



“O Rio Grande do Norte está batendo recordes no turismo devido a uma estratégia de atuação de marketing 360 graus nas principais praças emissoras. Os roadshows têm sido ferramentas importantes para apresentar o nosso novo posicionamento de destino sustentável, acolhedor, com experiências exclusivas”, explica Raoni Fernandes, presidente da Emprotur, empresa de promoção do turismo potiguar.



“O resultado excepcional que temos alcançado no turismo é fruto de muito trabalho e investimento em promoção, infraestrutura e segurança pública. Estamos de braços abertos para acolher os visitantes de todo o mundo, mostrando nossa cultura, nossa gastronomia e nossas belezas naturais”, comemora a governadora Fátima Bezerra.



A participação no Meeting Brasil Europa foi reforçada por rodadas de negócios e capacitações técnicas, durante as quais foram apresentadas novidades dos destinos, informações sobre segmentos de públicos e diferenciais que podem influir na tomada de decisão dos turistas, como a já clássica informação de que Natal tem em média 300 dias de sol por ano.



Os eventos nas cidades europeias, aos quais compareceram mais de 400 agentes e operadores turísticos, geraram uma série de oportunidades para companhias aéreas, receptivos e representantes dos destinos.



“O Meeting Brasil é um espaço de diálogo direto com os comercializadores do destino Brasil. As oportunidades criadas ali ajudam a transformar relacionamento em negócios e contribuem para ampliar o fluxo de turistas estrangeiros no país”, ressalta Jair Pasquini, diretor da Expan Mais, realizadora dos eventos.



Sobre o Meeting Brasil



O Meeting Brasil é uma plataforma internacional de promoção do turismo brasileiro, realizada pela Expan Mais, que aproxima destinos, empresas e produtos turísticos do Brasil de operadores, agentes de viagens e profissionais estratégicos do trade internacional.



Com mais de 100 edições realizadas no exterior, o evento já passou por mercados da América Latina e da Europa, consolidando um formato voltado à geração de negócios, relacionamento comercial e capacitação qualificada dos destinos brasileiros.



A programação conta com reunião de produto com operadores, rodada de negócios com agentes de viagens, capacitação dos destinos e ações de relacionamento com criadores de conteúdo. O formato permite que os destinos apresentem seus diferenciais, fortaleçam a confiança com o trade e ampliem sua presença na prateleira de comercialização internacional.



Depois da edição Europa 2026, realizada em Lisboa, Porto e Madri, o Meeting Brasil segue para a América Latina em agosto, com etapas em cinco cidades estratégicas:



Lima, Peru: 3 e 4 de agosto

Santiago, Chile: 5 e 6 de agosto

Córdoba, Argentina: 7 de agosto

Buenos Aires, Argentina: 11 de agosto

Montevidéu, Uruguai: 19 de agosto

A agenda reforça a presença do Brasil em mercados emissores importantes da América do Sul e cria novas oportunidades para destinos como o Rio Grande do Norte ampliarem relacionamento, capacitação e negócios com operadores e agentes internacionais.



Mais informações: www.meetingbrasil.com.br ou +55 (47) 9 9904-7813.

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Website: https://www.meetingbrasil.com.br

