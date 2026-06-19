Especialistas analisam cenários para o Brasil em webinar

Especialistas internacionais em economia, comércio exterior e risco político estarão reunidos na próxima quinta-feira, 18 de junho, para analisar os impactos das eleições presidenciais de 2026 e os possíveis desdobramentos para a economia brasileira.



Promovido pelo Brazil-Florida Business Council (BFBC), organização sem fins lucrativos voltada à promoção de negócios internacionais, o webinar “Perspectivas para o Brasil no Primeiro Semestre: Previsões e Análises” será conduzido em português e acontece às 18h (horário de Brasília), com inscrição gratuita por esse link.

O evento ocorre em momento de elevada atenção dos mercados, marcado por tensões geopolíticas, disputas comerciais e mudanças nos fluxos globais de investimento. Entre os temas debatidos estarão estabilidade econômica, ambiente de negócios, tendências para o comércio internacional, oportunidades de investimento e os possíveis reflexos da classificação de organizações criminosas brasileiras como Foreign Terrorist Organizations (FTOs) pelo governo norte-americano. O painel abordará também os cenários para 2027 e os impactos das eleições sobre a política econômica, com foco nas relações Brasil-Estados Unidos.



O webinar contará com a participação de Otaviano Canuto, economista com passagens pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), instituições nas quais ocupou cargos de vice-presidente, diretor-executivo e assessor sênior.



Outro destaque é Kellie Meiman Hock, uma das principais especialistas dos Estados Unidos em comércio internacional e América Latina. Ex-diretora para Brasil e Cone Sul no Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), onde participou de importantes negociações comerciais internacionais.



A análise de risco político ficará a cargo de Silvio Cascione, diretor do escritório brasileiro do Eurasia Group, consultoria global de risco político.



Completa a programação Bruna Santos, reconhecida internacionalmente por sua atuação em inovação governamental e relações internacionais. Atualmente, é diretora do Programa Brasil do Inter-American Dialogue, um dos mais importantes centros de análise e formulação de políticas públicas das Américas.



Segundo Sueli Bonaparte, fundadora e presidente do BFBC, o webinar pretende oferecer uma visão abrangente sobre os fatores que poderão influenciar a economia brasileira nos próximos anos, subsidiando decisões estratégicas por empresários, investidores, gestores e profissionais que acompanham os rumos do país.



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