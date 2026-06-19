Alumínio ganha força com transformações globais

O alumínio vem consolidando sua posição como um dos metais mais estratégicos da economia global. Essencial para setores como energia renovável, mobilidade elétrica, construção civil e embalagens, o material tem sido impulsionado por transformações estruturais que incluem a transição energética, a busca por cadeias de suprimentos mais resilientes e a reorganização do comércio internacional.



Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), a demanda por minerais e metais utilizados em tecnologias de energia limpa deve crescer significativamente nas próximas décadas, acompanhando a expansão de veículos elétricos, redes de transmissão e projetos de geração renovável. Nesse cenário, o alumínio se destaca por combinar resistência, leveza e elevada capacidade de reciclagem, características que ampliam sua relevância em diferentes segmentos industriais.



Ao mesmo tempo, tensões geopolíticas e restrições comerciais envolvendo grandes produtores globais têm provocado uma reconfiguração dos fluxos internacionais de fornecimento. Sanções econômicas, disputas comerciais e movimentos de regionalização da produção vêm levando empresas a diversificar fornecedores e buscar novas alternativas logísticas para reduzir riscos operacionais.



De acordo com a Associação Brasileira do Alumínio (Abal), o Brasil ocupa posição estratégica nesse contexto por reunir disponibilidade de matéria-prima, capacidade industrial e uma matriz energética com forte participação de fontes renováveis, fator cada vez mais valorizado por compradores internacionais.



Esse movimento tem sido acompanhado por empresas que atuam no comércio global de commodities e metais. A Timbro, plataforma brasileira de comércio exterior, é uma delas. A companhia está ampliando sua atuação no segmento e projeta elevar o volume comercializado de alumínio de 20 mil para 80 mil toneladas até 2026. A estratégia inclui expansão da presença internacional, fortalecimento da estrutura logística e ampliação das operações financeiras voltadas ao setor.



“O mercado de alumínio vive uma combinação de fatores que cria oportunidades para empresas capazes de oferecer soluções integradas. Além do fornecimento do metal, existe uma demanda crescente por eficiência logística, gestão de riscos e capacidade financeira para sustentar operações internacionais”, afirma Caio Cunha, diretor comercial da Timbro.



A expectativa positiva para o setor também encontra respaldo em projeções de longo prazo. Estimativas de organismos internacionais apontam que o consumo de alumínio continuará avançando à medida que países e empresas acelerem metas de descarbonização e investimentos em infraestrutura sustentável.



Para Bruno Russo, fundador e vice-presidente da Timbro, a tendência é que a reorganização das cadeias globais de suprimentos continue favorecendo empresas com capacidade de adaptação. “O cenário internacional exige flexibilidade operacional e inteligência de mercado. O alumínio tem ganhado espaço em setores estratégicos da economia, e isso tende a ampliar a relevância do metal nos próximos anos”, ressalta.



Com o aumento da demanda global e a busca por cadeias produtivas mais resilientes, o alumínio deve permanecer entre os materiais mais relevantes para a nova economia de baixo carbono, reforçando sua importância para a indústria e para o comércio internacional.



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