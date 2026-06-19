Plantas exigem cuidados específicos conforme o ambiente

As plantas têm ganhado espaço em residências, apartamentos e escritórios não apenas pela função decorativa, mas também pelos benefícios associados ao bem-estar. O Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor) corrobora esse cenário, indicando um crescimento de 7% a 8% no mercado de flores e plantas no Brasil em 2026. Estudos apontam que o contato com áreas verdes e o cultivo de espécies em ambientes internos podem contribuir para a redução do estresse, melhora do humor e aumento da sensação de conforto nos espaços.



Uma pesquisa conduzida por Fraser Torp, da Universidade de Sydney, mostrou que as plantas ajudam a reduzir os níveis de dióxido de carbono em ambientes fechados. Já outro estudo indica que o contato com o verde pode auxiliar na redução do cortisol, hormônio relacionado ao estresse, favorecendo relaxamento e concentração.



Na hora de escolher as espécies mais adequadas, fatores como iluminação, circulação de ar e frequência de rega devem ser considerados. Segundo Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores, a adaptação da planta ao ambiente é um dos principais aspectos para garantir seu desenvolvimento.



“Antes de escolher uma planta, é importante observar as condições do local onde ela ficará. Ambientes com pouca incidência de luz, por exemplo, exigem espécies mais resistentes à sombra e que demandem menos exposição solar”, afirma.



Entre as opções recomendadas para ambientes internos está o lírio-da-paz, conhecido pela capacidade de se adaptar a locais com baixa luminosidade e por exigir cuidados simples. As begônias também figuram entre as alternativas para quem busca acrescentar cor aos espaços, já que se desenvolvem bem em condições de meia-sombra.



As orquídeas, especialmente as da espécie Phalaenopsis, são indicadas para ambientes iluminados, mas sem incidência direta de sol. Já as margaridas costumam apresentar melhor desempenho em áreas externas ensolaradas, podendo ser cultivadas em jardineiras e vasos pequenos.



De acordo com Souza, a escolha correta da espécie pode facilitar a manutenção e aumentar a longevidade da planta. “Cada planta possui necessidades específicas de luz, água e ventilação. Quando essas características são respeitadas, o cultivo se torna mais simples e os resultados aparecem de forma mais consistente”, explica.



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Para manter as plantas saudáveis, o especialista recomenda utilizar vasos com boa drenagem, evitar o excesso de água e adaptar os cuidados às exigências de cada espécie. “Com planejamento e atenção às condições do ambiente, é possível incorporar o verde à decoração e criar espaços mais acolhedores e agradáveis”, completa.

