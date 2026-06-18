Digitalização transforma cantinas escolares

A digitalização de processos tem avançado em diferentes áreas do ambiente educacional, incluindo a gestão de cantinas escolares. Plataformas tecnológicas voltadas para esse segmento vêm sendo adotadas por instituições de ensino com o objetivo de otimizar operações, reduzir filas e ampliar o controle sobre vendas e consumo dentro das escolas.

A utilização de soluções digitais permite integrar funções como pagamentos eletrônicos, gestão financeira, acompanhamento de consumo e comunicação entre escolas, cantinas e responsáveis. Além de contribuir para a eficiência operacional, essas ferramentas também buscam tornar mais ágil a experiência dos estudantes durante os intervalos, reduzindo o tempo gasto em filas e ampliando o período disponível para alimentação e convivência.

Nesse contexto, empresas especializadas passaram a desenvolver plataformas capazes de centralizar diferentes etapas da gestão de cantinas em um único sistema. Entre os recursos disponíveis estão ferramentas de autoatendimento, controle de estoque, relatórios de vendas e sistemas de identificação de alunos para realização de compras.

A Vlupt atua nesse segmento por meio de uma plataforma voltada à gestão digital de cantinas escolares. Segundo informações divulgadas pela empresa, a solução reúne funcionalidades relacionadas a pagamentos digitais, acompanhamento de consumo, gestão operacional, integração entre os diferentes agentes envolvidos na rotina escolar e recursos de reconhecimento facial para identificação dos estudantes durante o processo de compra.

De acordo com Harrison Leal, CEO da Vlupt, a utilização de tecnologias voltadas à gestão de cantinas escolares tem contribuído para otimizar a experiência dos alunos durante os intervalos. “A redução do tempo de espera nas filas permite que os estudantes aproveitem melhor os momentos de intervalo, enquanto escolas e operadores ganham mais eficiência na gestão das operações”, afirma.

A adoção desse tipo de tecnologia também amplia a visibilidade sobre os hábitos de consumo dos estudantes. Por meio de aplicativos e sistemas integrados, responsáveis podem acompanhar informações relacionadas às compras realizadas dentro do ambiente escolar, enquanto gestores e operadores têm acesso a dados que auxiliam na administração das atividades.

Segundo informações institucionais divulgadas pela Vlupt, a empresa foi uma das pioneiras na aplicação de recursos de reconhecimento facial voltados à gestão de cantinas escolares. A funcionalidade busca tornar o processo de identificação mais rápido e seguro durante as compras realizadas pelos estudantes.

De acordo com dados divulgados pela empresa, a plataforma está presente em mais de 400 escolas brasileiras, contabilizando mais de 12 milhões de pedidos processados e aproximadamente 160 mil alunos cadastrados. Os números refletem o crescimento da utilização de ferramentas digitais voltadas à gestão de serviços complementares no setor educacional.

A expansão dessas soluções acompanha uma tendência mais ampla de transformação digital nas instituições de ensino. A integração entre tecnologia, gestão e comunicação tem contribuído para a modernização de processos administrativos e para o desenvolvimento de novas formas de interação entre escolas, prestadores de serviços e famílias.

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Mais informações institucionais sobre a empresa estão disponíveis em seu site oficial: https://www.vlupt.com.