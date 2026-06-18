IA e drones redefinem prioridades da defesa global

A rápida incorporação da inteligência artificial e dos drones às estratégias militares tem colocado essas tecnologias no centro das discussões sobre segurança e defesa em todo o mundo. Impulsionados pelas transformações observadas nos conflitos recentes, governos, centros de pesquisa e empresas vêm ampliando investimentos e buscando novas formas de cooperação internacional em áreas consideradas estratégicas para a soberania tecnológica.

Esse cenário pautou os debates da XXIII Conferência de Segurança Internacional do Forte, realizada no Rio de Janeiro, um dos principais fóruns de diálogo entre América Latina e Europa sobre temas ligados à geopolítica, defesa e inovação. Entre os participantes está a JMMTech, que aproveita o encontro para avançar em conversas voltadas ao desenvolvimento de parcerias entre Brasil e Europa em inteligência artificial e tecnologias autônomas aplicadas ao setor.

O presidente da JMMTech, Ernani Machado, destaca que o uso estratégico da tecnologia se consolidou como uma das principais agendas internacionais e abre espaço para novas cooperações entre empresas, universidades e centros de pesquisa.



“Estamos participando de um ambiente de alto nível, em que os debates estão concentrados em defesa e nas transformações provocadas pela inteligência artificial. A JMMTech tem mantido conversas para estabelecer colaborações entre Brasil e Europa em soluções avançadas, fortalecendo um ecossistema de inovação voltado para a soberania tecnológica e para o desenvolvimento de capacidades estratégicas”, afirma Ernani.

Outro tema que vem ganhando protagonismo nas discussões do fórum é a utilização de drones em operações militares. A evolução dos conflitos recentes elevou esses equipamentos ao status de prioridade estratégica nos campos de batalha modernos, ampliando a demanda por soluções de monitoramento, reconhecimento e sistemas autônomos. A área é uma das especialidades da JMMTech, que desenvolve tecnologias voltadas à integração entre inteligência artificial e plataformas não tripuladas.



“Os drones passaram a ocupar uma posição central nas estratégias de defesa em todo o mundo. Hoje, eles são capazes de ampliar a consciência situacional e aumentar a eficiência das operações. Essa é uma área em que a JMMTech possui expertise e na qual estamos buscando ampliar as possibilidades de cooperação tecnológica com parceiros internacionais”, ressalta o executivo.

Segundo Machado, a participação no fórum ocorre em um momento importante para a empresa, que finaliza os preparativos para colocar em operação seu novo Centro de Inteligência Artificial. A estrutura já está pronta e passa pela fase de mobiliário e instalação dos últimos equipamentos, com inauguração prevista para os próximos meses. “O Centro de IA da JMMTech representa mais um passo na consolidação de uma infraestrutura dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias avançadas. Estamos estruturando um ambiente que permitirá acelerar projetos e ampliar a cooperação com parceiros nacionais e internacionais em áreas consideradas estratégicas”, acrescenta.

Com o tema “Reprogramando o Poder: tecnologia e geopolítica em um mundo fragmentado”, a XXIII Conferência do Forte reúne autoridades, especialistas, representantes das Forças Armadas, diplomatas e integrantes do setor privado para discutir os impactos das novas tecnologias sobre a segurança internacional e os desafios da defesa contemporânea.

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Além da Conferência do Forte, a JMMTech vem sendo convidada para alguns dos mais relevantes fóruns internacionais dedicados à inteligência artificial. A empresa participou, em janeiro, das discussões sobre IA promovidas no âmbito do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, e, em fevereiro, esteve presente no IndiaAI Summit, realizado na Índia, considerado um dos maiores encontros globais sobre inteligência artificial e que reúne governos, cientistas e líderes empresariais de diversos países. Em 2027, a próxima edição do summit internacional será realizada na Suíça, dando continuidade ao modelo itinerante do evento.



“Temos buscado estar presentes nos principais espaços globais onde se discute o futuro da inteligência artificial e suas aplicações estratégicas. Esses encontros permitem construir pontes entre países, identificar tendências e estabelecer parcerias que possam resultar em desenvolvimento tecnológico para o Brasil. Acreditamos que a colaboração internacional será cada vez mais determinante para o avanço das tecnologias estratégicas”, acentua Ernani Machado.