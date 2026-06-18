ABF Expo apresenta franquias para todos os bolsos

O mercado de franquias brasileiro segue em expansão e deve atrair milhares de empreendedores para a 33ª edição da ABF Franchising Expo, que acontece entre os dias 24 e 27 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. Considerada a maior feira de franquias do mundo, o evento consolidou-se como um ambiente estratégico para geração de negócios, networking e expansão de marcas, favorecendo a comparação entre oportunidades e uma análise mais aderente aos objetivos e perfil de cada investidor.

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o mercado de franquias registrou crescimento de 10,1% no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando faturamento de R$ 72,7 bilhões. Nos últimos 12 meses, a receita acumulada chegou a R$ 308,4 bilhões, avanço de 10,7%.

Do outro lado, segundo a pesquisa GEM do Sebrae, a vontade de ser dono de uma empresa registrou maior crescimento no ano passado (6 p.p.) na comparação com a edição de 2024, passando da 3ª para a 2ª posição, com 40% das menções.

Com centenas de marcas expositoras, a feira oferece opções em diferentes faixas de investimento, regiões e segmentos, como Alimentação; Casa e Construção; Comunicação, Informática e Eletrônicos; Educação; Entretenimento e Lazer; Hotelaria e Turismo; Limpeza e Conservação; Moda; Saúde, Beleza e Bem-Estar; Serviços Automotivos e Serviços e Outros Negócios.

Entre os destaques desta edição estão redes que vêm acelerando seus planos de expansão:

Carflix

A Carflix, rede especializada na intermediação da compra e venda de veículos seminovos, marcará sua estreia na ABF Franchising Expo 2026. Atualmente, com 30 unidades em operação e outras 20 em fase de implantação, a marca encerrou 2025 com faturamento de R$ 250 milhões e projeta atingir R$ 600 milhões até o fim de 2026. A expectativa da rede é negociar mais 60 franquias até o final do ano e ampliar a sua presença em diferentes regiões do país, principalmente no Sul e Sudeste.

Milon

A marca premium de moda infantil do Grupo Kyly completou 20 anos e registrou crescimento de 22% em 2025, com faturamento de R$ 250 milhões. Atualmente, com mais de 135 lojas, projeta alcançar 155 unidades até o fim de 2026.

LavPop

Especializada em lavanderias de autosserviço, a rede soma mais de 135 operações e registrou expansão de 370% no faturamento no último ano. A expectativa é inaugurar mais 100 unidades em 2026.

Ensina Mais Turma da Mônica

Com mais de 100 escolas, a rede educacional foi um dos destaques de crescimento do Grupo MoveEdu em 2025, com alta de 35% no faturamento. Para este ano, prevê-se a abertura de 32 novas unidades.

Microlins

Uma das maiores redes de capacitação profissional do país conta com mais de 400 escolas em operação. Em 2025, cresceu 12% em faturamento e pretende inaugurar 41 novas unidades em 2026.

Prepara IA

Referência em cursos profissionalizantes com foco em inteligência artificial, a rede possui cerca de 300 escolas. A marca registrou crescimento de 8% no faturamento médio por unidade e planeja abrir 12 operações neste ano.

Yázigi

Entre as redes de franquias mais antigas do Brasil, a rede de ensino de idiomas está presente em mais de 120 cidades. Atualmente soma 240 operações e atende cerca de 70 mil alunos por ano.

Peça Rara Brechó

Com mais de 130 unidades em operação e meta de alcançar 300 lojas até 2030, o Peça Rara Brechó é uma das principais redes de moda circular do país. A marca investe em um modelo de franquias escalável: o formato Pocket, com 100 m², para cidades entre 80 mil e 300 mil habitantes.

Rede iGUi

A TRATABEM, microfranquia da Rede iGUi especializada em limpeza e manutenção de piscinas, será destaque na ABF Franchising Expo 2026 com seu modelo Home Office, investimento a partir de R$ 12,5 mil e isenção de royalties.

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Mais informações sobre a feira podem ser consultadas no site oficial da ABF Expo.