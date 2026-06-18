Hospitais entram na era da gestão da saúde baseada em dados

Estruturas complexas, os hospitais enfrentam desafios na busca pela eficiência operacional sem comprometer a qualidade da assistência. Mas a tecnologia vem se tornando grande aliada para superar barreiras ao oferecer ferramentas que possibilitam uma gestão baseada em dados. O que antes dependia de planilhas e decisões fragmentadas agora pode ser acompanhado em tempo real com o apoio de modernas estruturas. Na Paraíba, a Unimed João Pessoa, operadora de planos de saúde com mais de 183 mil beneficiários, investiu na estruturação de um Command Center, uma central que monitora a jornada dos pacientes em suas unidades próprias.

O Command Center funciona 24 horas por dia. Por meio de painéis dinâmicos, uma equipe acompanha indicadores de tempo e qualidade em três frentes assistenciais: pronto atendimento, centro cirúrgico e internação. O foco é atuar nos principais gargalos, evitando insatisfações e otimizando recursos. “O Command Center surge como estratégia de integração, monitoramento e inteligência corporativa, colocando o paciente no centro do cuidado”, declara o presidente da Unimed João Pessoa, Gualter Ramalho.

Ao identificar situações como demora no pronto atendimento, atrasos no início de cirurgias ou subutilização de leitos, por exemplo, a equipe aciona a área assistencial envolvida no processo, o que viabiliza correções rápidas, melhora a eficiência operacional e permite tomar decisões mais rápidas e assertivas. “Um projeto como o Command Center prevê uma melhor experiência por possibilitar o monitoramento do fluxo dos pacientes em toda a jornada”, destaca Wandeberg Gomes, coordenador médico do Command Center.

Segundo os especialistas, dois indicadores importantes para a segurança do paciente são o de assertividade na previsão da alta e no tempo médio entre a alta e a saída do paciente — ou seja, o tempo que o paciente espera para ir para casa após ser liberado pelo médico. Em pouco mais de um ano, a assertividade na previsão de alta no Hospital Alberto Urquiza, o primeiro a contar com o Command Center, aumentou 10%, passando de 36% em março de 2025 para 46% em maio de 2026, com tendência de crescimento.



O resultado é considerado bom no contexto hospitalar. Já o tempo médio de saída do hospital dentro da meta definida de até duas horas após a alta médica cresceu 15% no mesmo período, passando de 59% para 74%. “Nós conseguimos resolver o gargalo e diminuir o tempo de exposição do paciente em um ambiente hospitalar, melhorando a experiência”, diz Eva Maria Coura, supervisora do Command Center.

Para a operadora, a eficiência nas altas é sinônimo de otimização dos leitos e redução de custos. No Hospital Alberto Urquiza, que é o maior da Unimed João Pessoa com 249 leitos, pronto atendimento e 13 salas cirúrgicas, os custos com tempo de internação tiveram uma redução de 71% comparando o primeiro quadrimestre de 2025 com o de 2026. O custo evitado foi de R$ 167.204,33 por mês, de acordo com estudo apresentado pela equipe do Alberto Urquiza.

No Brasil, existem poucas centrais de comando hospitalares em operação no modelo adotado pela Unimed João Pessoa. Uma das experiências mais antigas é a do Hospital Israelita Albert Einstein que, em 2018, implementou a Central de Comando Operacional (CCO).

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Após um período experimental, o Command Center da Unimed João Pessoa iniciou as atividades, efetivamente, em março de 2025 no Hospital Alberto Urquiza. Cinco meses depois, foi ampliado para o hospital pediátrico e, em março deste ano, chegou a uma unidade hospitalar focada em procedimentos de baixa e média complexidades e a um centro pediátrico que atende urgências. O próximo passo é ampliar o serviço para as outras 15 unidades próprias da operadora.