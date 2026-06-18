Momma Run 2026 terá percurso inédito em Brasília

A corrida é uma das atividades físicas mais praticadas entre usuários da plataforma Strava, segundo o relatório Year in Sport. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a prática regular de atividade física está associada à melhora da saúde física e mental, com a redução de sintomas de ansiedade e depressão e a diminuição do risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e outras condições crônicas. Com foco em promover essa prática, a Momma Doces Saudáveis organizou a Momma Run 2026.

Com percursos de 3 km e 6 km, a Momma Run 2026 vai acontecer na W3 Sul, na Asa Sul de Brasília, no próximo domingo (21/06), com expectativa de reunir mais de 350 corredores. Para Bruna Garcia Tarso, nutricionista e proprietária da Momma Doces Saudáveis, a corrida é para pessoas de todas as idades que desejam equilibrar desempenho e diversão. “A Momma Run nasceu para celebrar o movimento, a saúde e os encontros que acontecem ao redor do esporte”, afirma.

After Run

Após a prova, os participantes serão recebidos no bolsão de estacionamento da 506 Sul, para uma programação voltada à recuperação e à confraternização. Um dos destaques será o show de pagode do grupo Gêmeos, a partir das 8h. O espaço também terá entrega de medalhas, degustação de alimentos proteicos e orgânicos, distribuição de produtos Momma, refrigerantes saudáveis, ativações de parceiros e uma área de recovery com bota de compressão, pistola de massagem, fotobiomodulação, rollshape e quick massage.

Serviço:

Evento: Momma Run 2026



Data: 21/06/2026

Concentração: 6h30

Largada: 7h

Percursos: 3 km e 6 km

Endereço: Momma Doces Saudáveis - CLS 306 BL B loja 10 - Asa Sul, Brasília (DF)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Site para inscrição: MOMMA RUN

