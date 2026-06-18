Motores brushless ganham espaço no mercado

A busca por equipamentos mais eficientes e capazes de suportar rotinas de trabalho cada vez mais exigentes tem impulsionado a adoção de tecnologias inovadoras no setor de ferramentas elétricas. Entre elas, os motores brushless se destacam por oferecer maior aproveitamento da energia, menor aquecimento e mais durabilidade quando comparados aos sistemas convencionais com escovas de carvão.

Rafael Bernardi, gerente de marketing do Âncora Group, empresa especializada no desenvolvimento de ferramentas elétricas, baterias e equipamentos de medição a laser, explica que o motor brushless funciona por meio de controle eletrônico e é composto por ímãs que interagem por magnetismo, dispensando o uso de escovas de carvão. Sem o atrito gerado por essas escovas, o motor apresenta menor perda de energia, o que resulta em maior eficiência e maior durabilidade.

Entre os principais benefícios percebidos pelos profissionais no dia a dia ao utilizar ferramentas com tecnologia brushless, o especialista destaca a redução de ruído, o design mais compacto, a ergonomia aprimorada, a maior eficiência operacional e a baixa necessidade de manutenção.

“Para aplicações industriais, o motor brushless proporciona melhor performance durante o uso, justamente por reunir essas características, o que resulta em ganhos de produtividade”, afirma.

Tradicionalmente mais presentes em equipamentos a bateria, os motores brushless se destacam pelo tamanho compacto, eficiência e menor necessidade de manutenção. No entanto, integrar essa tecnologia a ferramentas com fio exige um desenvolvimento avançado para conciliar a alta potência demandada por aplicações industriais severas com a leveza, a durabilidade e a versatilidade características desse tipo de motor.

Maior eficiência e melhor aproveitamento da energia

Conforme aponta o artigo “Brushless vs Brushed Tools: Is the Upgrade Worth It?”, um dos principais diferenciais dos motores brushless está na eficiência energética. Enquanto motores convencionais com escovas convertem cerca de 70% a 75% da energia elétrica em potência efetiva, os modelos brushless atingem índices entre 85% e 90%.

Na prática, isso significa que uma parcela significativamente menor da energia da bateria é desperdiçada em forma de calor e atrito, resultando em maior autonomia, menor aquecimento e desempenho mais consistente em aplicações de uso intensivo. Além disso, a redução das perdas energéticas contribui para aumentar a vida útil dos equipamentos e a produtividade do operador.

Tecnologia mais acessível ao mercado

Em relação aos custos, Bernardi afirma que as ferramentas com motor brushless já apresentaram preços significativamente mais elevados quando comparadas aos modelos convencionais. Porém, com a consolidação da tecnologia no mercado e o aumento da demanda por equipamentos desse tipo, o cenário mudou.

“Atualmente, a diferença de preço não é tão discrepante, possibilitando ao público consumidor uma maior adesão a equipamentos com tecnologia brushless”, destaca.

Robustez e desempenho para aplicações intensivas

A linha High Performance da Âncora Tools, pertencente ao Âncora Group, foi desenvolvida para combinar inovação tecnológica e robustez, buscando atender às demandas de ambientes de trabalho que exigem alto desempenho e uso contínuo.

Uma das principais funcionalidades da categoria é a adoção de motores brushless em ferramentas com fio, tecnologia que propõe maior eficiência operacional, redução do aquecimento durante longos períodos de utilização e ampliação da durabilidade dos equipamentos.

Em aplicações intensivas, como o uso de esmerilhadeiras ao longo de toda a jornada de trabalho, os motores brushless podem garantir maior eficiência, uma vez que a ferramenta apresenta menor aquecimento em comparação aos motores convencionais, mesmo sendo utilizada em condições severas de uso.



“Além disso, trata-se de uma opção mais ergonômica, já que ferramentas com motor brushless tendem a ser mais leves. Isso se traduz em mais produtividade, segurança e conforto para o operador”, detalha o representante.

Para os próximos anos, Bernardi acredita que a tendência do mercado é a ampliação da tecnologia brushless para um número cada vez maior de ferramentas, tornando os equipamentos mais compactos, ergonômicos e eficientes. “Essa combinação é a chave para aumentar a produtividade sem abrir mão da segurança”, conclui.

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