Dra. Mariana Scribel explica cuidados com cabelos no inverno

Com a chegada do inverno, a combinação entre mudanças de temperatura e alterações na rotina pode impactar diretamente a saúde dos cabelos. O aumento do uso de água quente no banho e de ferramentas térmicas favorece o ressecamento dos fios e reduz sua resistência ao longo da estação.

Segundo a dermatologista especialista em tricologia e transplante capilar, Dra. Mariana Scribel, esse cenário interfere no equilíbrio natural da pele e da fibra capilar. "O inverno impacta bastante a saúde do couro cabeludo e dos fios por uma combinação de fatores climáticos e comportamentais. O principal é que o frio altera a barreira de proteção natural da pele e reduz a hidratação", explica.

Entre as manifestações mais comuns estão aumento do ressecamento, frizz, opacidade dos fios, sensibilidade e maior tendência à quebra. Em alguns casos, também podem ocorrer alterações na oleosidade e agravamento da caspa. A Dra. Mariana Scribel destaca que a temperatura da água durante o banho é um dos principais fatores associados a essas alterações.

"Água quente remove a camada lipídica natural do couro cabeludo. Isso causa desidratação da pele, irritação, piora da descamação e fragilidade da fibra capilar", alerta.

A redução da umidade do ar também contribui para o ressecamento dos fios, deixando o cabelo mais áspero e mais vulnerável à quebra. A dermatologista observa, ainda, que mudanças na rotina de lavagem podem interferir no equilíbrio do couro cabeludo.

"No inverno, a umidade do ar cai. O couro cabeludo perde água mais facilmente e os fios ficam mais ásperos, sem brilho, com mais frizz e mais suscetíveis à quebra", afirma. "Muitas pessoas passam a lavar menos o cabelo no frio. Isso pode gerar acúmulo de oleosidade, proliferação de fungos associados à caspa e inflamação do couro cabeludo", acrescenta a Dra. Mariana Scribel.

O uso do pré-poo é uma das estratégias indicadas para reduzir o impacto da lavagem nos fios. A técnica cria uma barreira protetora antes do shampoo e ajuda a preservar a hidratação da fibra capilar. "O objetivo é reduzir o ressecamento causado pela lavagem e proteger a fibra capilar da ação detergente do shampoo", orienta a Dra. Mariana Scribel.

Uso de fontes de calor

No inverno, o uso de secador, chapinha e modeladores térmicos se intensifica devido à secagem mais lenta dos fios, o que aumenta a exposição ao calor. Esse hábito pode comprometer a estrutura capilar. "Isso intensifica dano térmico e desidratação da fibra", destaca a médica.

Por isso, o uso de protetor térmico passa a ser indispensável na rotina. "Nunca usar calor sem protetor térmico. O protetor térmico ajuda a reduzir a perda de água dos fios, minimizar dano térmico, diminuir quebra e proteger cutículas", ressalta a Dra. Mariana Scribel.

A especialista também alerta para o uso de calor em cabelos ainda úmidos, o que pode comprometer a integridade da fibra capilar. A recomendação é aguardar a secagem completa ou parcial antes de qualquer procedimento térmico.

Queda dos fios

Além das mudanças visuais, o inverno pode evidenciar alterações no ciclo capilar. A queda de cabelo merece atenção quando há aumento persistente ou redução de volume dos fios. "A queda começa a merecer investigação quando existe aumento persistente, redução de volume ou sinais associados", explica a dermatologista. Entre os sinais de alerta estão afinamento progressivo, falhas localizadas e aumento da visibilidade do couro cabeludo.

Para atravessar o período com mais saúde capilar, a médica recomenda constância nos cuidados e atenção à base dos fios. Ela reforça que o equilíbrio do couro cabeludo é determinante.

"Muitas pessoas focam apenas nos fios e esquecem que a saúde capilar começa no couro cabeludo. Mesmo no frio, hidratação corporal e alimentação adequada influenciam no crescimento capilar, qualidade da fibra e resistência dos fios", conclui Dra. Mariana Scribel.

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