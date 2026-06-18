DTA e transporte multimodal aumentam eficiência na logística
Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA) permite que uma carga seja transferida entre diferentes pontos com suspensão tributária, explica Rosa Amador, diretora comercial da Samsung SDS
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Com o Brasil batendo recorde de importação e exportação, empresas e operadores logísticos buscam transportar as cargas de maneira mais econômica e ágil. Uma etapa importante nesse processo é a Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA), documento utilizado para permitir o transporte de mercadorias sob controle da alfândega, a partir de portos ou aeroportos até o ponto de conclusão de trânsito, como, por exemplo, um Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA).
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“A DTA permite que a carga importada seja transferida entre diferentes recintos alfandegados com suspensão tributária, o que traz mais flexibilidade para o planejamento logístico e operacional das empresas”, afirma Rosa Amador, diretora comercial da Samsung SDS, braço de logística e tecnologia da informação (TI) do Grupo Samsung.
Em um cenário no qual os fluxos globais estão mais sensíveis a interrupções e custos adicionais, a DTA ajuda a reduzir gargalos portuários e ampliar a eficiência. Rosa Amador destaca a importância da logística multimodal, quando há mais de um meio de transporte envolvido, mesclando modais rodoviário, ferroviário e aéreo.
“Ao combinar diferentes modais de transporte de forma estratégica, as empresas conseguem criar rotas mais flexíveis e resilientes, reduzindo a dependência de um único modal ou ponto de operação. Isso permite respostas mais rápidas diante de atrasos portuários, restrições operacionais ou oscilações de capacidade”, pontua a executiva.
Essa abordagem também é comumente utilizada em meio a eventos climáticos extremos. Um exemplo foi a forte seca na região Norte em 2023, quando a Samsung SDS utilizou rotas rodoviárias alternativas, balsas e cabotagem.
“A combinação entre DTA e multimodalidade permite às empresas direcionar mercadorias para recintos alfandegados mais estratégicos, próximos aos centros de distribuição ou plantas produtivas, reduzindo tempo de armazenagem e custos logísticos”, explica a diretora comercial da Samsung SDS.
Outro ponto importante é a maior flexibilidade operacional, permitindo adequar o modal de transporte conforme prazo, custo ou necessidade da carga. “A Samsung SDS possui licença de DTA para operar em todos os portos e aeroportos do Brasil, por isso atua justamente na construção dessas soluções integradas, estruturando operações multimodais alinhadas às necessidades de cada cliente, com gestão centralizada, visibilidade ponta a ponta e inteligência operacional para otimizar o fluxo das importações”, acrescenta.
Apesar dos avanços, Rosa Amador avalia que ainda existem desafios importantes relacionados à infraestrutura, integração operacional e burocracia regulatória. Isso ocorre porque a operação multimodal exige alto nível de coordenação entre diferentes agentes logísticos, terminais alfandegados e modais de transporte, o que demanda processos muito bem estruturados e monitoramento constante.
“Como operador multimodal e empresa certificada como Operador Econômico Autorizado (OEA), a Samsung SDS investe em plataformas digitais, monitoramento em tempo real e inteligência de dados para ampliar a previsibilidade das operações, otimizar fluxos logísticos e proporcionar maior controle sobre o transporte internacional e doméstico das cargas”, detalha Rosa Amador.
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Para saber mais, basta acessar o site da Samsung SDS: https://www.samsungsds.com/la/index.html
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