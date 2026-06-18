Instituto Allure expande cuidado multidisciplinar em Marabá

O Instituto Allure, em Marabá (PA), tem ampliado sua atuação como clínica especializada em cuidado integrado voltado à autoestima e saúde capilar, com foco em transplante capilar FUE, tratamentos para queda de cabelo e tecnologias aplicadas à saúde dos fios, como LED e laser, além de tratamento do lipedema.

Com uma proposta multidisciplinar e foco em planejamento individualizado, o instituto reúne atendimento médico, suporte nutricional, estética e enfermagem, além da parceria com uma equipe capacitada de São Paulo para a realização dos procedimentos capilares. A clínica tem o propósito de ser uma referência regional em cuidado estético e funcional.

O Dr. João Gilberto Sousa, médico e fundador do Instituto Allure, conta que idealizou criar em Marabá uma estrutura capaz de reunir saúde, tecnologia, estética e acompanhamento multidisciplinar, permitindo que pacientes da região tivessem acesso a tratamentos especializados sem precisar sair do estado ou percorrer grandes distâncias para encontrar esse tipo de atendimento.

“Durante minha busca por especialização, passei a conhecer estruturas mais completas, primeiro através da área capilar e, posteriormente, durante minha formação voltada ao tratamento do lipedema. Por ser uma condição que exige uma abordagem multidisciplinar, ficou muito claro para mim o quanto a integração entre medicina, nutrição, enfermagem e estética pode impactar positivamente a jornada e os resultados dos pacientes”, detalha.

Para o fundador, o Instituto Allure busca se diferenciar na forma como enxerga cada paciente, compreendendo-o integralmente ao considerar aspectos físicos, emocionais e comportamentais que muitas vezes estão diretamente ligados à qualidade de vida e autoestima.

“Muitas vezes, a queixa inicial é apenas uma parte de um contexto muito maior, que envolve hábitos, expectativas, autoestima e qualidade de vida. Acreditamos que os melhores resultados acontecem quando diferentes especialidades trabalham juntas, cada uma contribuindo dentro da sua área de conhecimento. Entendemos que cada paciente tem uma história, expectativas e desafios próprios”, comenta o médico.

Um levantamento feito no Reino Unido aponta que um quarto dos entrevistados relatou que a aparência dos fios abalou sua autoconfiança, enquanto 10% afirmaram que o problema impactou sua saúde mental, gerando quadros depressivos, conforme divulgado pelo O Globo.

Ao mesmo tempo, o lipedema é frequentemente subdiagnosticado ou confundido com obesidade e linfedema, pela dificuldade no diagnóstico, pela falta de conhecimento entre profissionais de saúde e pela ausência de biomarcadores específicos, de acordo com a Associação Brasileira de Lipedema (ABL).

Abordagem multidisciplinar

O Dr. João Gilberto revela que a abordagem multidisciplinar adotada pelo Instituto Allure consiste em uma comunicação constante entre as diferentes áreas. O acompanhamento começa com uma avaliação médica detalhada para compreender, além da queixa principal, o contexto de saúde, os hábitos e os objetivos de cada paciente. A partir disso, são definidos quais profissionais irão participar da jornada deste paciente e quais estratégias fazem mais sentido para o caso.

“Ao longo do processo, os profissionais contribuem com diferentes perspectivas. A troca de informações permite identificar necessidades, ajustar condutas e oferecer um cuidado mais próximo. Especialmente em condições crônicas e mudanças de estilo de vida, os melhores resultados surgem quando o paciente entende melhor o próprio corpo, desenvolve autonomia e recebe suporte contínuo para manter sua evolução”, destaca.

Segundo o fundador do instituto, a equipe investe constantemente em atualização profissional e acompanha as evoluções científicas das áreas de atuação, além de prezar pelo uso de tecnologias e técnicas que contribuam tanto para um diagnóstico mais preciso quanto para um acompanhamento mais eficiente dos pacientes.

“Na área capilar, por exemplo, contamos com recursos como a dermatoscopia, que permite uma avaliação detalhada do couro cabeludo, e de ferramentas de avaliação corporal e acompanhamento evolutivo que auxiliam na definição de condutas mais individualizadas e na análise dos resultados ao longo do tratamento”, acrescenta o Dr. João Gilberto.

Tratamento fora dos grandes centros

O médico enfatiza que o sucesso de um tratamento depende da continuidade do cuidado, dos ajustes realizados ao longo da jornada e da proximidade entre paciente e equipe. Ele observa que ter esse acompanhamento mais acessível favorece uma condução mais próxima e individualizada, especialmente em uma sociedade que se preocupa mais com qualidade de vida e associa o cuidado com a autoestima à saúde.

“Hoje as pessoas estão mais informadas, entendem melhor o próprio corpo, conhecem mais possibilidades de tratamento e procuram ajuda mais cedo quando algo começa a impactar a saúde, o bem-estar ou a autoestima. As redes sociais e os meios digitais também contribuíram para aproximar informação de pessoas que antes não tinham acesso a esse tipo de conteúdo”, avalia o profissional.

De acordo com o fundador do Instituto Allure, a clínica se propõe a aproximar esse tipo de cuidado da realidade dos pacientes de Marabá e região, proporcionando acesso à avaliação, tratamento e acompanhamento especializado sem a necessidade de percorrer grandes distâncias. “Isso faz diferença não apenas do ponto de vista financeiro, mas também na adesão ao tratamento e na construção de resultados mais consistentes ao longo do tempo”, relata.

Para o Dr. João Gilberto, iniciativas como o Instituto Allure contribuem principalmente para ampliar o acesso da população da região a serviços que, geralmente, são encontrados nos grandes centros.

“Durante muito tempo, era comum que pacientes precisassem viajar em busca de determinados tratamentos, o que envolvia custos adicionais, deslocamentos frequentes e dificuldades para manter um acompanhamento contínuo”, reforça.

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Para conferir todos os serviços do Instituto Allure, basta acessar: https://drjoaogilbertosousa.com.br/