Copa do Mundo 2026 impulsiona procura por eletrônicos

Com o início da Copa do Mundo 2026, cresce o interesse dos brasileiros por produtos eletrônicos que proporcionem uma experiência mais imersiva para acompanhar as partidas, como televisores, caixas de som, fones de ouvido e dispositivos conectados.

Segundo levantamento divulgado pela Central do Varejo, 24% dos brasileiros planejam adquirir novos dispositivos eletrônicos para acompanhar a competição. A pesquisa evidencia o potencial do evento para movimentar categorias ligadas à tecnologia e ao entretenimento doméstico, especialmente entre consumidores que enxergam a Copa como uma oportunidade para atualizar equipamentos ou investir em novas experiências de consumo.

O impacto do torneio sobre o varejo também é percebido em estudos recentes sobre intenção de compra divulgados pelo SBT News. A pesquisa aponta que milhões de consumidores brasileiros pretendem realizar algum tipo de gasto relacionado à Copa do Mundo, consolidando o evento como um dos períodos de maior movimentação comercial do calendário anual.

Além das televisões, produtos de áudio e acessórios eletrônicos têm ganhado relevância entre as categorias mais procuradas. A busca por maior qualidade de imagem, conectividade e conforto para assistir aos jogos em casa contribui para o crescimento do interesse por esses itens, acompanhando uma tendência de valorização das experiências dentro do ambiente doméstico.

O movimento também pode ser observado no varejo nacional. A Casa&Video acompanha essa demanda ao disponibilizar diferentes categorias de eletrônicos e produtos de tecnologia em seu portfólio, refletindo o interesse crescente dos consumidores por soluções voltadas ao entretenimento e à conectividade durante períodos de apelo popular, como a Copa do Mundo.

De acordo com uma matéria publicada pela Rede Globo sobre comportamento do consumidor, o Mundial segue sendo um importante catalisador de compras no Brasil, mobilizando tanto torcedores mais engajados quanto consumidores que aproveitam o período para renovar equipamentos ou preparar encontros com familiares e amigos.

Para Laura Autran, Head de Marketing da Casa&Video, a procura por produtos eletrônicos durante grandes eventos esportivos reflete uma mudança na forma como os consumidores valorizam a experiência dentro de casa: “A Copa do Mundo é um evento que tradicionalmente movimenta o varejo e influencia hábitos de consumo. Observamos um interesse crescente por produtos eletrônicos que contribuem para uma experiência mais completa durante os jogos, especialmente itens relacionados à qualidade de imagem, áudio e conectividade, que ajudam a transformar a casa em um espaço de encontro e entretenimento”.

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Nesse contexto, TVs, equipamentos de áudio e outros eletrônicos reforçam sua presença entre os produtos mais procurados pelos consumidores, impulsionados pelo desejo de tornar os momentos de torcida ainda mais completos. “Mais do que aparelhos novos, os consumidores estão em busca de maior conexão com suas paixões, sejam elas o esporte ou os momentos de qualidade com seus entes queridos”, reforça Laura.