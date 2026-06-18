Electrolux celebra 100 anos e reforça seu papel nos lares

Ao completar 100 anos de atuação no Brasil, a Electrolux celebra uma trajetória diretamente conectada à evolução dos lares brasileiros, hoje presente em quase 70% das casas do país. Mais do que revisitar sua história, a companhia utiliza o marco para ampliar o debate sobre o futuro da vida dentro de casa e o papel da tecnologia na construção de experiências mais práticas, conectadas e sustentáveis.

Desde a chegada dos primeiros eletrodomésticos ao país até a incorporação de soluções cada vez mais inteligentes, a Electrolux acompanhou mudanças profundas na rotina das famílias brasileiras. Nesse processo, os ambientes domésticos também evoluíram. A cozinha, por exemplo, deixou de ser apenas um espaço funcional e passou a ocupar um papel central como ambiente de convivência, interação e compartilhamento de experiências.

“Chegar aos 100 anos no Brasil é mais do que celebrar uma trajetória. É também reafirmar nosso compromisso com a evolução da vida dentro de casa e com o desenvolvimento de soluções que acompanham as necessidades dos consumidores, contribuindo para preparar os lares brasileiros para o futuro”, afirma Thiago Giamarino, gerente sênior de Marketing e Produto do Electrolux Group para a América Latina.

As celebrações acontecem sob o conceito “Sua Casa Bem Vivida”, uma plataforma que propõe um novo olhar sobre as transformações nos hábitos domésticos ao longo das últimas décadas, e sobre como tendências como conectividade, automação e sustentabilidade devem continuar redefinindo o futuro da moradia nos próximos anos. Dessa forma, a companhia convida consumidores e especialistas a refletirem sobre o papel das casas como espaços cada vez mais dinâmicos, multifuncionais e integrados à tecnologia.

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Em um cenário marcado por mudanças demográficas, novas configurações familiares e maior valorização do bem-estar dentro de casa, a Electrolux reforça seu posicionamento como uma marca que vai além dos eletrodomésticos. Ao combinar inovação, design e serviços ao longo de toda a jornada (do uso ao pós-compra), a companhia busca transformar a relação das pessoas com seus lares, tornando o dia a dia mais simples, eficiente e significativo.

