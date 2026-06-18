São Luís amplia presença internacional com o Meeting Brasil

São Luís vem fortalecendo sua presença no mercado turístico internacional por meio de uma estratégia que une promoção institucional, qualificação de produtos e relacionamento direto com operadores e agentes de viagens. Nesse movimento, a capital maranhense participou do Meeting Brasil Europa 2026 e também estará presente no Meeting Brasil América Latina 2026, ampliando sua conexão com mercados estratégicos para o turismo brasileiro.

A participação no Meeting Brasil integra a agenda de internacionalização conduzida pela Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Turismo. O objetivo é posicionar a cidade não apenas como um destino de forte apelo cultural, mas como um produto turístico competitivo, estruturado e pronto para ser comercializado por operadores internacionais. Durante a edição europeia do Meeting Brasil, realizada em Lisboa, Porto e Madrid, São Luís apresentou ao trade estrangeiro seus principais diferenciais: o centro histórico, os casarões revestidos de azulejos portugueses, o São João, a gastronomia, a cultura popular, o afroturismo e experiências ligadas à memória, identidade e ancestralidade.

O formato do Meeting Brasil favorece esse tipo de aproximação comercial.

O evento reúne capacitações de destinos, reuniões de produto com operadores, rodadas de negócios com agentes de viagens e ações de relacionamento com profissionais que atuam diretamente na venda do Brasil no exterior. Com mais de 100 edições internacionais realizadas, a plataforma se consolidou como uma vitrine estratégica de promoção do turismo brasileiro em mercados da América Latina e da Europa.

Para São Luís, a presença nesse ambiente representa mais do que exposição de marca. Significa conversar diretamente com quem monta roteiros, recomenda destinos, constrói pacotes e influencia a decisão de viagem de turistas internacionais. “O Meeting Brasil nos permite apresentar São Luís de forma estratégica, olhando nos olhos de quem vende o Brasil no exterior. Levamos um destino com história, cultura, afroturismo, São João e experiências autênticas. É uma oportunidade de transformar identidade em produto turístico e relacionamento em novos negócios para a cidade”, afirma Saulo Santos, secretário municipal de Turismo de São Luís.

Cultura, afroturismo e produto turístico

Um dos eixos centrais da promoção de São Luís é a valorização do afroturismo. A cidade estruturou o Roteiro Quilombo Cultural, localizado no Quilombo Urbano da Liberdade, reconhecido como um dos maiores territórios quilombolas em área urbana da América Latina. A iniciativa amplia a oferta turística da capital ao conectar memória, ancestralidade, gastronomia, música, religiosidade, cultura popular e vivências de base comunitária.

O roteiro fortalece o posicionamento de São Luís como um destino que une patrimônio histórico, identidade negra e experiências com valor cultural. Esse trabalho ganhou relevância nacional com o reconhecimento de São Luís como Melhor Destino Nacional de Afroturismo, consolidando a cidade em uma agenda cada vez mais procurada por viajantes que buscam autenticidade, pertencimento e impacto positivo nas comunidades locais.

Além do afroturismo, o São João segue como uma das maiores forças turísticas da capital. A festa movimenta a economia criativa e gera oportunidades para costureiras, bordadeiras, artesãos, músicos, grupos culturais, produtores, bares, restaurantes, hotéis e toda a cadeia ligada ao turismo. Com esse conjunto de atributos, São Luís chega ao mercado internacional com uma narrativa forte: patrimônio, cultura viva, festas populares, ancestralidade, gastronomia e experiências que não podem ser copiadas por outros destinos.

Meeting Brasil e novas oportunidades comerciais

A colaboração entre São Luís e o Meeting Brasil reforça uma lógica cada vez mais importante para destinos turísticos: não basta estar bonito na foto. É preciso estar presente na prateleira de venda, capacitar o trade e manter relacionamento constante com quem influencia a compra. Na Europa, São Luís apresentou sua oferta turística a operadores e agentes de viagens interessados em novos produtos brasileiros. A participação ajudou a abrir conversas comerciais, fortalecer conexões e ampliar o conhecimento sobre o destino entre profissionais do mercado internacional.

Para Jair Pasquini, diretor da Expan Mais e do Meeting Brasil, São Luís soube utilizar o evento como ferramenta de posicionamento e negócios. “O Meeting Brasil tem força porque coloca os destinos frente a frente com quem realmente vende o Brasil no exterior: operadores e agentes de viagens internacionais. São Luís e os demais destinos souberam aproveitar muito bem esse ambiente, apresentando seus produtos, criando relacionamento e abrindo oportunidades de negócios. Para um destino entrar na prateleira de comercialização, não basta ser bonito; o mercado precisa conhecer, confiar e entender como vender. Foi exatamente isso que São Luís fez nos eventos”, destaca.

O Meeting Brasil é um evento de promoção internacional do turismo brasileiro realizado em países da América Latina e da Europa. A iniciativa aproxima destinos, empresas e instituições brasileiras de operadores, agentes de viagem, companhias aéreas e criadores de conteúdo em mercados emissores.

O formato reúne reunião de produto com operadores, rodada de negócios com agentes de viagem, capacitação dos destinos brasileiros e ativações com criadores de conteúdo. A programação também conta com a presença e parceria da Embratur, responsável pelas capacitações de abertura nas edições.

Entre os dias 3 e 13 de agosto de 2026, o Meeting Brasil América Latina percorrerá cinco cidades estratégicas: Lima, nos dias 3 e 4 de agosto; Santiago, nos dias 5 e 6; Córdoba, no dia 7; Buenos Aires, no dia 11; e Montevidéu, no dia 13.

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Com a continuidade dessa estratégia, São Luís fortalece sua imagem como destino cultural, histórico e criativo, ao mesmo tempo em que amplia sua capacidade de gerar negócios para o trade local. A presença no Meeting Brasil Europa e na edição América Latina 2026 confirma um passo importante: a capital maranhense está levando sua identidade para o mercado internacional com método, constância e foco comercial.



Mais informações estão disponíveis em www.meetingbrasil.com.br