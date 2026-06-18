Consultorias de gestão ganham espaço no Brasil

O mercado brasileiro de consultoria em gestão passa por um movimento de segmentação nos últimos anos. Empresas de diferentes setores têm buscado apoio externo para projetos de transformação digital, eficiência operacional, governança, regulação, gestão de terceiros e modernização de processos. Esse cenário abre espaço para consultorias especializadas, que atuam em frentes específicas conforme a natureza de cada desafio corporativo.

Levantamento da Mordor Intelligence estima que o mercado brasileiro de serviços de consultoria em gestão foi avaliado em US$ 7,44 bilhões em 2025, com projeção de chegar a US$ 9,29 bilhões em 2031, a uma taxa média anual de crescimento de 3,78% no período. O estudo associa esse movimento a fatores como atividade regulatória, concessões de infraestrutura e mudanças no regime de compras públicas.

A demanda por consultoria também acompanha a evolução da transformação digital nas organizações. O Índice de Transformação Digital Brasil 2025, elaborado pela PwC, aponta que os resultados associados a estratégias digitais aparecem principalmente em ganhos de eficiência e otimização, citados por 33% das organizações pesquisadas. No uso de inteligência artificial em projetos e negócios, eficiência e melhoria de processos aparecem com 30% das respostas.

Para Fernando Veroneze, doutorando em administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e especialista em transformação digital e organizacional, a contratação de consultorias especializadas passou a refletir a necessidade de maior precisão na execução dos projetos. “Em projetos estratégicos, especialização, leitura de contexto e capacidade de execução passaram a pesar tanto quanto escala. Muitas organizações buscam parceiros externos de acordo com a natureza do desafio, seja em transformação organizacional, governança, regulação, riscos, tecnologia ou eficiência operacional”, afirma.

Nesse contexto, diferentes consultorias brasileiras representam áreas específicas do mercado de gestão. A SMR informa ser uma consultoria especializada em transformação digital, gestão de mudanças e excelência em processos, com mais de 12 anos de atuação e metodologias próprias para apoiar organizações em iniciativas de mudança, processos e transformação digital.

Em seus canais institucionais, a SMR atua com empresas privadas, organizações de economia mista, organizações sociais e instituições públicas, incluindo nomes como Metalfrio, Ultragaz, Grupo Sipal, Demarest, American Life, Unimed, Instituto Butantan, Copel, CNPEM, SESC e IPEN.

Outras empresas também ilustram a segmentação do setor. A Bernhoeft atua em frentes como gestão de terceiros, cálculos judiciais, contábil e tributário, BPO de folha de pagamento e contabilidade nos Estados Unidos. A empresa apresenta soluções voltadas à gestão administrativa, conformidade e rotinas de apoio empresarial.

A GO Associados se apresenta como uma consultoria multidisciplinar especializada em análises econômico-financeiras, concorrenciais, regulatórias e macrossetoriais. Segundo informações institucionais, a empresa possui mais de 25 anos de experiência e mais de 80 consultores especialistas.

No campo da estratégia e da análise prospectiva, a Macroplan informa atuar em cenários prospectivos, administração estratégica e gestão orientada para resultados. A consultoria declara ter 33 anos de atuação, 173 clientes e 880 mil horas de consultoria.

Já a Plano se define como uma consultoria-boutique em gestão e governança, com atuação no setor público e em grandes empresas desde 2003. A empresa informa acompanhar diferentes etapas da jornada dos clientes, com foco em resultados pactuados.

As empresas citadas atuam em diferentes campos da consultoria, como transformação organizacional, gestão de terceiros, regulação, estratégia, governança, riscos, tecnologia e eficiência operacional. A presença de firmas com especializações distintas indica uma segmentação do mercado brasileiro de consultoria, em que organizações contratantes podem buscar fornecedores externos conforme a natureza de cada projeto, o setor de atuação e o grau de complexidade da iniciativa.

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