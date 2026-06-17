Alianzo chega a Indaiatuba e avança na expansão nacional

A Alianzo, ecossistema integrado de soluções de gestão empresarial para médias e grandes empresas, anuncia a inauguração de sua nova unidade em Indaiatuba, no interior de São Paulo. A operação marca a quinta unidade da companhia no Brasil e reforça sua estratégia de expansão nacional, com foco em regiões de alto potencial econômico e crescente demanda por profissionalização da gestão.



Localizada na Região Metropolitana de Campinas, Indaiatuba ocupa posição estratégica em um dos polos empresariais mais dinâmicos do país, com acesso privilegiado a grandes centros industriais, logísticos e de inovação. A chegada da Alianzo aproxima a companhia das empresas em fase de crescimento, expansão e transformação de seus modelos de gestão.



“A Região Metropolitana de Campinas reúne empresas inovadoras e um ambiente econômico extremamente pujante, por isso abrimos essa segunda unidade no estado de São Paulo. Ela fortalece nossa estrutura, amplia nossa capilaridade e nos aproxima de empresários e negócios que buscam crescimento e evolução na gestão”, afirma Breno Riether, CGO da Alianzo.

A nova operação será liderada por Felipe Almeida e nasce com o objetivo de se tornar um importante vetor de crescimento da companhia no interior paulista, conectando empresas da região ao portfólio de soluções da Alianzo, que inclui auditoria independente, terceirização contábil, consultoria em gestão, planejamento tributário e serviços focados na reforma tributária, estruturação societária, M&A e serviços financeiros avançados.

“Nossa chegada reforça o compromisso da Alianzo em apoiar organizações que buscam crescimento sustentável, governança, eficiência operacional e maior segurança para tomar decisões estratégicas”, segundo Felipe Almeida, líder da unidade.

A inauguração em Indaiatuba faz parte de uma estratégia estruturada de expansão da Alianzo, que combina crescimento orgânico, novas unidades de negócios e parcerias estratégicas. Atualmente, a companhia conta com cinco unidades no Brasil, três operações nos Estados Unidos e mais de 2.400 clientes atendidos.

Nos últimos anos, a Alianzo vem consolidando sua posição como um ecossistema de gestão empresarial voltado a apoiar negócios em seus desafios de crescimento, governança e eficiência. A companhia também foi reconhecida pelo GPTW como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil e na América Latina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Alianzo segue avaliando novas regiões e parcerias estratégicas para ampliar seu ecossistema e fortalecer sua presença nacional.