Mobili anuncia Hulk como novo parceiro em proteção veicular

Hulk é normalmente conhecido no país pelos gols, assistências e pelo porte físico avantajado que permitiu carregar o apelido jogando principalmente pelo Atlético-MG e pela Seleção Brasileira. Mas, além da performance dentro de campo, o atleta também busca mostrar desenvoltura fora das quatro linhas. Agora, ele foi escalado como parceiro comercial da Mobili, uma das empresas com forte atuação no país em proteção veicular.

A escolha vem num momento considerado positivo para o setor. O novo marco regulatório, instituído pela Lei Complementar 213/2025, vai garantir mais profissionalismo, responsabilidade e transparência das operadoras, que passarão a ser fiscalizadas diretamente pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Esses passos já vinham sendo gradativamente implementados pela Mobili, o que atraiu a atenção do jogador, que firmou contrato recentemente com o Fluminense. Além disso, a desburocratização do acesso à proteção de veículos também pesou na decisão.

“A força de uma trajetória não se mede pelo barulho que ela faz hoje, mas pela constância que ela mantém no tempo. Muitos me perguntam por que escolhi a Mobili. A resposta é simples: eu não busco apenas tamanho; eu busco confiança. Eu olhei os números, a operação, a reputação e principalmente os valores. O mercado de proteção veicular mudou, está mais profissional, mais sério e regulamentado”, justifica Hulk.

O jogador revela que a credibilidade da Mobili foi preponderante para que a aliança ocorresse. “Confiança não se improvisa, é algo que se constrói com seriedade. Eu escolhi estar aqui porque reconheço a mesma disciplina que me trouxe até onde estou”, pontua. A entrada do jogador ao conselho consultivo da empresa faz projetar um novo cenário para a organização, reforçando uma imagem para o mercado nacional focada em governança e na visão de futuro.

Para o presidente da Mobili, Rodrigo Rocha, essa visão de futuro está alinhada com o propósito que Hulk vem buscando no mercado de proteção veicular. “A nova regulamentação vai proporcionar um nível de profissionalização muito mais elevado aos consumidores, e isso pode resultar num aumento da confiança do público em relação às empresas. A chegada do Hulk ao nosso conselho consultivo reforça esse processo de confiança porque identificamos que a Mobili é uma marca que se preparou para esse novo ciclo. Aliado àquilo que o Hulk representa, é um casamento que une propósitos bem parecidos em um mercado que está aquecido”, avalia.

Sobre a Mobili

A Mobili é uma associação de proteção veicular criada há oito anos, e que hoje já alcança todo o território brasileiro. A empresa atua na oferta de soluções para motoristas que buscam proteção contra eventuais danos ao veículo.

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É essa cultura organizacional que levou a empresa a conquistar, em 2024 e em 2025, o 1º lugar do Prêmio Reclame Aqui no segmento de proteção veicular. Este ano está novamente concorrendo ao prêmio. Além disso, a Mobili possui o Selo GPTW (Great Place to Work), certificação global que indica os ambientes de trabalho mais agradáveis e de alta confiança. A empresa associa as premiações a um alto índice de satisfação e reconhecimento público que ela identificou na análise de qualidade do atendimento.